První volební den je u konce, zájem voličů o hlasování mnohde předčil první kolo

Předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan v Kolíně odevzdal svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb občanskému kandidátovi, jeho jméno stejně jako v prvním kole nezveřejnil. Občanský kandidát má podle Rakušana větší potenciál společnost spojit. Od nového prezidenta si slibuje zejména lepší komunikaci s vládou, měl by podle něj mít zájem podívat se například na jednání vlády. Pro lidi by to měl být prezident všech. "Bude to bitva do posledního hlasu," uvedl Rakušan.