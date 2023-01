Prezidentem se stane Petr Pavel. Andreje Babiše porazil téměř o milion hlasů

Českým prezidentem se stane Petr Pavel. Generál ve výslužbě získal ve druhém kole voleb 58,32 procenta hlasů. Rekordním rozdílem tak porazil expremiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. K urnám přišlo přes 70 procent oprávněných voličů, i to je rekord. Na postu hlavy státu vystřídá Pavel 9. března Miloše Zemana.

"Nevidím poražené a vítězné voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty jako pravda, respekt, důstojnost a pokora. Jsem přesvědčený, že tyto hodnoty sdílí většina z nás," řekl po zvolení Petr Pavel. Vyznamenaný voják a bývalý šéf vojenského výboru NATO poděkoval všem voličům, kteří hlasovali a dali tím najevo, že ctí demokracii.

Ať už dali hlas jemu nebo Andreji Babišovi, mají podle něj více společného než rozdílného. "Je to především budoucnost a problémy, kterým budeme čelit. Je důležité, abychom tyto problémy řešili společně," prohlásil Pavel. Doplnil, že si Češi zaslouží republiku bez blbé nálady, která bude zemí pohody.

Volby vyhrál se ziskem 3 358 926 hlasů, Babiše volilo o 958 655 lidí méně. Rozdíl je vyšší, než jakým předčil své soupeře vítěz předchozích dvou přímých voleb Miloš Zeman. V roce 2018 vyhrál ve druhém kole nad Jiřím Drahošem, v roce 2013 porazil Karla Schwarzenberga.

"Uznávám porážku a blahopřeji Petru Pavlovi, že se stane příštím prezidentem České republiky," uvedl po sečtení Babiš. Svůj výsledek přesto označil za famózní. "Je to víc než výsledek Spolu a Pirátů se Starosty ve sněmovních volbách. Nic nekončí. My, hnutí ANO, tu budeme stále pro vás," prohlásil a vyzval své voliče, aby prohru akceptovali.

Generálovi ve výslužbě pogratuloval i dosluhující prezident Zeman. "Blahopřeji Vám k vítězství v demokratických volbách. Přeji vám, abyste byl dobrým prezidentem České republiky," uvedl. Před druhým kolem podpořil Babiše.

"Na Pražském hradě bude prezident, který si vytkl za cíl spojovat názory a postoje a také zklidňovat konflikty. To je mimořádně důležité pro naši společnou úspěšnou budoucnost," blahopřál Pavlovi k vítězství premiér Petr Fiala z ODS. Jeho strana společně s TOP 09 a KDU-ČSL doporučovala hlasovat pro Pavla, ekonomku Danuši Nerudovou nebo senátora Pavla Fischera.

Přímo do volebního štábu v pražském Karlíně přijela Pavlovi pogratulovat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. "Jsem mimořádně ráda, že v našem regionu a v Evropě přibude hlava státu, která ctí demokratické hodnoty a jejíž síla tkví v klidu a pokoji," řekla za potlesku shromážděných a dodala, že se na spolupráci těší.

K prezidentskému úřadu Pavlovi pomohlo, že působil jako muž schopný kompromisu. Přesvědčil tím voliče poražených kandidátů z prvního kola, míní politolog Jakub Charvát z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. "Babiš je výrazně kontroverzní, což mu pomohlo uspět v prvním kole. Už tehdy ale nasbíral, co mohl. Ve druhém kole už neměl kde brát, spíše rozděloval a odpuzoval, než že aby voliče přitahoval," řekl Charvát.

Penzionovaný generál vyhrál ve většině krajů. Nejvyšší procento si připsal v Praze, kde získal více než tři čtvrtiny hlasů. Kromě Ostravy bodoval také ve všech krajských městech. Babiš měl největší podporu v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, přes 50 procent dostal i v Karlovarském kraji.

Vítězství v den výročí záchrany spolubojovníků

Na Pražský hrad tak usedne muž, který dosud sloužil Česku jako voják v zahraničních misích a v Severoatlantické alianci. V letech 2015 až 2018 stál v čele vojenského výboru NATO, Česko tak reprezentoval na druhém nejvyšším postu aliance. Už předtím byl v letech 2012 až 2015 náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky.

V domácí politice se dosud neangažoval, přestože se o něm posledních deset let mluvilo jako o možném kandidátovi na prezidenta. Pavel ale úvahy odmítal. Poté co mu skončil mandát v čele vojenského křídla NATO, odešel do výslužby a objížděl Česko s besedami a přednáškami o zahraniční politice a mezinárodní bezpečnosti. Během epidemie covidu například založil iniciativu Spolu silnější na pomoc v boji proti nákaze.

Za mezinárodní mírovou misi v bývalé Jugoslávii počátkem 90. let dostal Pavel několik vyznamenání. V roce 1993 velel jednotce, která zachránila 52 obklíčených francouzských vojáků, uvězněných mezi bojujícími Chorvaty a Srby. Převzal řád od prezidenta Václava Havla i francouzský válečný kříž, nejvyšší vojenské vyznamenání země. Od záchranné operace uplynulo v noci z pátku na sobotu právě 30 let.

Jako syn důstojníka československé armády vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově. Aktivně sloužil u výsadkového pluku v Prostějově. Tehdejší vstup do Komunistické strany Československa dnes označuje za chybu. Po pádu totalitního režimu se účastnil důstojnického kurzu ve Velké Británii, působil na velitelství NATO i na Vrchním velitelství spojeneckých vojsk v Evropě v Belgii.

Pavel šel do prezidentských voleb s podpisy 81 tisíc občanů. V prvním kole zvítězil, získal 35,4 procenta odevzdaných hlasů.

Zahraniční gratulanti zmiňují mír a bezpečnost

Krátce po sečtení výsledků začaly Pavlovi přicházet gratulace ze zahraničí. Své blahopřání zaslal přes Twitter ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se od loňského února brání proti ruské invazi. "Oceňuji Vaši podporu Ukrajině a našemu boji proti ruské agresi. Těším se na naši úzkou osobní spolupráci ve prospěch národů Ukrajiny a České republiky a v zájmu sjednocené Evropy," napsal v češtině na sociální síť.

Upřímně blahopřeji @general_pavel k přesvědčivému vítězství ve volbách prezidenta České republiky. Oceňuji Vaši podporu Ukrajině a našemu boji proti ruské agresi. Těším se na naši úzkou osobní spolupráci ve prospěch národů Ukrajiny a České republiky a v zájmu sjednocené Evropy. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2023

Jako jeden z prvních Pavlovi poblahopřál německý prezident Frank-Walter Steinmeier. "Vztahy mezi Českou republikou a Německem jsou těsné a přátelské. Jako sousedé, partneři a přátelé se společně zasazujeme o mír a bezpečnost v Evropě," uvedl.

Spojené státy americké reagovaly prostřednictvím svého velvyslanectví. "Gratulujeme České republice ke zvolení Petra Pavla novým prezidentem. Těšíme se na úzkou spolupráci s Petrem Pavlem na dalším posilování vztahů. Jsme přátelé, partneři a spojenci," sdělila ambasáda.

Za Velkou Británii se připojil nový velvyslanec Matthew Field. "Srdečně vítám zvolení Petra Pavla prezidentem. Spojené království se těší na úzkou spolupráci v zajištění bezpečnosti a prosperity našich zemí a na pokračování společné podpory Ukrajiny," blahopřál.

