Chce pomáhat samoživitelkám i rovnosti žen a mužů. První dáma slibuje být aktivní

Sama zažila, jaké je to být samoživitelkou. I proto se chce nová první dáma Eva Pavlová zaměřit na jejich podporu. Ženám či otcům, kteří zůstali na děti sami, bude ukazovat, kde najdou pomoc. Zaměří se také na onkologické pacienty, i s rakovinou totiž má přímou zkušenost. Pavlová slibuje, že na rozdíl od své předchůdkyně Ivany Zemanové bude ve své nové roli aktivní.

V posledních deseti letech nebylo o první dámě téměř slyšet. Manželka končícího prezidenta Ivana Zemanová se veřejnosti stranila a v posledním roce alespoň podle oficiálního webu utichla i charitativní činnost jejího nadačního fondu.

Manželka nového prezidenta Petra Pavla slibuje opak. "Paní Eva bude určitě aktivní první dáma. Myslím, že z partnerek a partnerů kandidátů a kandidátek na prezidenta nejvíce objela akce, kde jsme sbírali podpisy pro kandidaturu Petra Pavla. Jezdila po regionech, byla k dispozici médiím a věřím, že v tom bude pokračovat," řekla o ní Aktuálně.cz v Pavlově volebním štábu šéfka Pavlovy kampaně Pavla Nýdrle.

Osmapadesátiletá Eva Pavlová si v minulosti sama vyzkoušela, jaké je to být samoživitelkou a šetřit každou korunu. Chce se proto v nové roli zaměřit především na podporu matek i otců, kteří zůstali na výchovu dítěte sami. Vychází při tom i ze zkušenosti z mediačního centra, kde ještě nedávno vypomáhala.

"Rozvodovost narůstá. Samoživitelky jsou na tom hůř, než jsme byly kdysi my. Je hrozné, že nemají na nájem," posteskla si Pavlová v debatě organizované Asociací společenské odpovědnosti před prvním kolem prezidentských voleb. "Ráda bych v této oblasti působila. Ukazovala těmto ženám, kde jim dokážou pomoci. Chtěla bych posvítit na místa, kde ta pomoc funguje, a najít cestu tam, kde chybí," přiblížila.

Jejího manžela lidé zvolili v sobotu prezidentem, úřadu se ujme 9. března. Ona ale už teď začíná řešit, do jakých charitativních projektů se zapojí. Brzy se kvůli tomu sejde například s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.

Zaměřit se Pavlová chce také na podporu dětí. Právě na ně z jejího pohledu konflikty mezi rodiči i rozvody dopadají nejvíce. Ráda by přispěla k tomu, aby školy do rozvrhů začlenily hodinu, na které se děti budou učit komunikovat mezi sebou. "Až se později dostanou do konfliktu, aby jej dokázaly zvládnout," poznamenala.

Na mladé chce působit i v tom smyslu, aby si uvědomovali zodpovědnost svých činů a ze vztahů neutíkali kvůli maličkostem. Mrzí ji, že když už se rozcházejí, často neřeší problémy jen mezi sebou, ale zatahují do toho děti.

Ne první dáma, ale manželka prezidenta

Důležité je pro ni také téma rovnosti žen a mužů. Vnímá, že na vedoucích pozicích je pořád málo žen a že návrat žen po rodičovské dovolené bývá mnohdy složitý.

S genderovou diskriminací se sama setkala v armádě. V knize Generál Pavel vzpomíná, jak jí v začátcích vyšší důstojníci dávali jasně najevo, že má nejen nižší hodnost, ale že mezi nimi ani nemá co dělat. Podle ní přitom ženy často zvládají fyzické i odborné požadavky lépe než muži. "Už tehdy jsem si říkala, že ženy v armádě rozhodně mají své místo, a to i ve vyšších pozicích," svěřila se v knize.

V armádě nakonec vystřídala různé pozice, dosáhla hodnosti podplukovnice. Nyní je v záloze a v případě potřeby ji může armáda povolat.

Z manželek bývalých prezidentů jsou pro ni největší inspirací Hana Benešová a Olga Havlová. Benešovou pak považuje za jedinou opravdu první dámu. Proto by chtěla, aby ji tak lidé neoznačovali. Ještě před zvolením svého muže o sobě říkala, že nechce být první dámou, ale manželkou prezidenta.

Věnovat se chce rovněž pomoci onkologickým pacientům. Rakovinu sama prodělala, našli jí zhoubný nádor štítné žlázy. V rozhovorech několikrát vzpomínala, že lékaři jí to oznámili poněkud necitlivě. Naštěstí se ale vyhnula chemoterapii i ozařování a stačila hormonální léčba. Bylo to v období covidových uzávěr a situaci navíc ztížilo, že v té době nejprve zemřel Pavlův otec a za několik měsíců i její.

Chtěla učit ve školce, skončila na vojenské škole

Eva Pavlová, rozená Zelená, toužila být učitelkou v mateřské škole, neudělala však talentové zkoušky. Poté se přihlásila na vojenské gymnázium v Šumperku. V Prostějově dva roky sloužila u letištního praporu vrtulníkového pluku, teprve potom mohla na vojenskou vysokou školu. Ani jeden z rodičů nebyl členem komunistické strany, což jí podle jejích vyjádření komplikovalo výběr školy.

Sama však kvůli svému zájmu o armádu do strany vstoupila a šla studovat Vojenskou politickou akademii Klementa Gottwalda v Bratislavě. Nebyla to její vysněná škola, ale kvůli nevyhovujícímu kádrovému profilu rodičů prý neměla moc na výběr. V Bratislavě se mimo jiné naučila řídit tank. Stejně jako její manžel během kampaně nad členstvím v KSČ vyjádřila lítost.

S Pavlem se seznámila v Prostějově na vojenské ubytovně v polovině 80. let, dohromady se dali až o mnoho let později. Vzali se v roce 2004 na radnici v Olomouci. Z prvního manželství má dceru Evu, manžel zase syny Petra a Jana.