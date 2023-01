Je to nevýhra, komentovala Schillerová volby. Chce řešit rebelujícího Vondráka

Podle místopředsedkyně Aleny Schillerové byli v hnutí připravení, že Andrej Babiš nevyhraje. I když byl rozdíl milion hlasů, výsledek označila za úspěch pro celé hnutí a připomněla, že ANO nikdy tolik voličů ve volbách nezískalo. Chyby v kampani si vyhodnotí za týden na předsednictvu. Na něm se chce bavit i o budoucnosti dalšího místopředsedy Ivo Vondráka, který otevřeně podpořil Petra Pavla.

Andrej Babiš označil výsledek za famózní. Petra Pavla ale volilo skoro o milion lidí víc, není to spíš drtivá porážka?

Určitě uznávám vítězství Petra Pavla. Blahopřeji mu k tomu. Přeji mu, aby byl prezidentem sjednotitelem tak, jak to slíbil. To znamená, že nebude vykopávat příkopy. Ano, v hlasech je velký rozdíl. Já se na to ale dívám z pohledu čísel pro hnutí ANO.

Andrej Babiš byl nominantem ANO a získal dva miliony čtyři sta tisíc hlasů. V posledních parlamentních volbách jsme měli necelých jeden a půl milionu. Nikdy v historii hnutí ANO nezískalo tolik hlasů, je to obrovský závazek. Volili jej lidé, kteří jsou nespokojení s touto vládou, vkládali do něj naději a my s tímto číslem musíme pracovat a přetavit jej ve vítězství v příštích volbách.

Přesto po sněmovních a senátních volbách jsou to už třetí prohrané volby Andreje Babiše coby předsedy ANO. Budete chtít, aby v čele hnutí zůstal i dál?

Použiju výraz Václava Klause, který mám nesmírně ráda - nevýhra. Předsednictvo hnutí zasedne 8. února. My se tam poradíme, vyhodnotíme výsledky, kampaň, směřování do budoucna. Já jako místopředsedkyně budu určitě hájit, aby Andrej Babiš pokračoval. S tímto výsledkem určitě má co hnutí dát. Od počátku jsem považovala za správné, aby do toho šel, protože prezidenství by mělo být vyvrcholením politické kariéry. On byl ministrem financí, premiérem a teď by byl prezidentem. Respektuji výsledky, ale těžko se ztotožňuji s tím, že se prezidentem stal někdo, o kom nic pořádně nevíme. Ale je to přání voličů.

Bude ANO na únorovém zasedání řešit i to, jak se postavit k místopředsedovi Ivo Vondrákovi, který se od Andreje Babiše před těmito volbami distancoval?

Uvidíme. Já sama za sebe říkám, že si neumím představit, že bychom se o tom minimálně nebavili. Už jsem to označila veřejně za podraz. Do jaké míry se o tom budeme bavit a jak moc to budeme řešit, to je předběžné.

Měl by být stále místopředsedou hnutí?

To není jenom na mně. Musí to zvážit i on sám. Je to skutečně předběžné.

Nevzniknou teď v hnutí frakce? Ivo Vondrák to koneckonců už připustil.

Určitě ne. Sama za sebe říkám, že jsem odpůrce frakcí, mně to nic neříká. Musíme se umět sejít a vyříkat si různé názory. O tom je demokratické hnutí. U místopředsedy Vondráka mě mrzelo, že by v posledním roce vystoupil a konkrétní problémy začal řešit. Máme si to říct a nepotřebujeme žádné frakce.

Řešili jste s panem Babišem, jestli teď bude víc chodit do sněmovny a pracovat jako poslanec?

Andrej Babiš je naprosto zodpovědný člověk. On si sám uváží, jak se k tomu postaví. Pokud zůstane poslancem, bezesporu si bude plnit své povinnosti. Věnoval se hodně kampani a víte, že byly troje volby za sebou.

Není čas do budoucna změnit rétoriku? Protože po té útočné kampani před druhým kolem někteří voliči Andreje Babiše říkali, že přejdou k Petru Pavlovi.

Ve sněmovních volbách nás volil jeden a půl milionu lidí a Andreje Babiše teď volilo dva miliony čtyři sta tisíc, tak to nevypadá, že by odešli naši voliči. Spíš nám přibyli.

I průzkumy před druhým kolem ukazovaly, že je u Andreje Babiše menší odliv k jeho konkurentovi.

Nejlepší průzkumy jsou volby. Je sečteno, podtrženo, my si vyhodnotíme kampaň. Vyhodnotíme si, co jsme mohli udělat lépe na interní debatě v rámci špiček ANO.

Vy jste s tou útočnější rétorikou z posledních dvou týdnů souhlasila?

My si to vyhodnotíme na tom předsednictvu. Názor na to mám, ale řeknu ho kolegům na uzavřeném jednání. Vzkazovat to přes média není fér.

Jaké chyby tedy podle vás Andrej Babiš udělal?

Je to komplex věcí. Nenazvala bych je chybami. Celkově musíme probrat systém práce, koncepci. Můžu říct, že my nepřestaneme s kritikou vlády, budeme s ní pokračovat, protože přes dva miliony hlasů je obrovská podpora. Přijdeme ale i se svými tématy, jak se dostat ven z krize.

Monika Babišová v jedné z televizních debat řekla, že bude slavit za každou cenu, i pokud její manžel prohraje. Vnímáte to stejně?

Vidíte, že jsem v úplně pozitivní náladě. Říkala jsem mu: Když se stanete prezidentem, bude to dobře pro tuto zemi, protože tu bude někdo, kdo bude demokratickou pojistkou a bude vyvažovat to, že pětikoalice má sněmovnu, vládu i Senát. Ale když se nestanete prezidentem, zůstanete s námi v hnutí, dál nám budete dělat šéfa a pomáhat nám. Pro mě je to dobře. Moje životní filozofie je, že všechno je dobře tak, jak je. Přijímám to s pokorou a v naprostém klidu.

Takže budete slavit?

Za sebe vám řeknu, že jsem skoro abstinent. Dám si skleničku, nikdo z nás tady úplně nepije, jen jsme si ťukli s paní Monikou a popovídáme si o dětech a vnoučatech. Politiku tam řešit nebudeme, to mi věřte.

Sčítání hlasů jste sledovali odděleně od novinářů v prvním patře restaurace. Jaká tam byla nálada?

Průzkumy naznačovaly, že to nedopadne. Šlo jen o to, jaký bude rozdíl mezi hlasy. Přijímali jsme to v klidu, s pokorou. Nezaznamenala jsem frustraci, ale spíše odhodlání, že to nevzdáme a že je tu hodně lidí, kteří na nás spoléhají. My je nezklameme.

