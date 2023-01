Statečný krok, hodnotí Pavla tchajwanský novinář. Hovor s prezidentkou je velká věc

Jedním z prvních světových lídrů, kteří pogratulovali Petru Pavlovi ke zvolení do čela státu, byla tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen. Pavel si s ní v pondělí volal, a to přesto, že s ostrovem, který si nárokuje Čína, má Česko pouze neoficiální vztahy. Zmínil i možnou schůzku. "Jde o statečný krok," hodnotí pro deník Aktuálně.cz novinář Joseph Yeh z tchajwanské agentury Central News Agency.

Jak moc běžné je, že si tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen volá se zvoleným prezidentem země, se kterým Tchaj-wan nemá oficiální diplomatické vztahy?

Přišli jsme jen na jediný případ, kdy se tak stalo, a to v roce 2016 po zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Vláda v Pekingu se snaží přerušit politické vztahy tchajwanských lídrů se zeměmi, které oficiálně uznávají pevninskou Čínu, takže tohle jsme skoro nikdy nezažili. Překvapilo nás to, přestože víme, že s Českem máme přátelské vztahy.

Velký dojem na mě udělalo, když Petr Pavel dopředu oznámil, že si s prezidentkou Cchaj zavolá. Všichni jsme čekali, že k hovoru nakonec nedojde, protože se Čína pokusí udělat všechno možné, aby tomu zabránila. I v případě Donalda Trumpa se o telefonátu mluvilo až poté, co se uskutečnil. Vaše vláda a nově zvolený prezident musí čelit velkému tlaku ze strany Číny.

Přinesl telefonát mezi nově zvoleným Trumpem a tchajwanskou prezidentkou zlepšení vzájemných vztahů?

Provést větší změny trvá roky. Než Trump odešel, došlo ke zlepšení postavení tchajwanských diplomatů ve Spojených státech. Kvůli tomu, že s USA nemáme oficiální diplomatické vztahy, měli předtím různá omezení, která se podařilo odstranit.

Co může hovor mezi Pavlem a Cchaj znamenat pro vzájemné vztahy Česka a Tchaj-wanu?

Od návštěvy předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu se toho hodně změnilo - pozorujeme mnoho vzájemných spoluprací a také se minimálně tady dostalo Česko do povědomí běžných lidí. Poslední telefonát má spíš symbolickou hodnotu, protože český prezident má jen reprezentativní roli a pravděpodobně nedokáže na politické úrovni nic změnit.

Přesto Pavel napsal na sociální síť Twitter, že by se rád potkal s Cchaj naživo. To je velmi ojedinělé a skoro nikdy se to nestalo. Nevím, jestli se to povede, protože Cchaj v příštím roce ve funkci končí, ale jen to, že něco takového nově zvolený prezident prohlásí, je velmi statečný krok.

Řekl jsem jí také, že doufám, že budeme mít možnost potkat se osobně. — Petr Pavel (@general_pavel) January 30, 2023

Cestuje tchajwanská prezidentka do zemí, se kterými ostrov nemá oficiální diplomatické vztahy?

Ne, to se děje jen se zeměmi, se kterými takové nebo podobné vztahy máme. Cchaj mimo ně navštívila jen Spojené státy, a to pouze při letištním přestupu, když mířila za našimi spojenci do Karibiku. Jediná veřejná vystoupení, která dosud v USA měla, byla spojená s americko-tchajwanskou komunitou. Peking proti tomu nemohl nic namítat, protože Spojené státy byly jenom její přestupní stanicí.

Běžné to není ani u ministra zahraničí, který také nemůže dělat oficiální návštěvy v zemích, se kterými nemáme diplomatické vztahy. Pro nás je důležité už jen to, že se Pavel setkal s Cchaj virtuálně.

Jaké reakce vzbudil tento telefonát na Tchaj-wanu?

Nemyslím si, že ho široká veřejnost zaznamenala. Zrovna nám skončilo více než týdenní volno na oslavy nového lunárního roku, takže lidé zprávám moc pozornosti nevěnují. Ale pro nás reportéry je to velká věc, hlavně proto, že se Pavel rozhodl informovat o telefonátu veřejně. Je možné, že si tchajwanská prezidentka volá i s jinými hlavami států, nikdy to ale neřeknou nahlas. Komentovali to i tchajwanští politici, kteří uvádějí, že jde o dobré znamení. Pro nás to je velká věc.

