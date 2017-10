Živě: Česko se přiblížilo Polsku a Maďarsku, píše německý tisk. Šlechtová obvinila lidovce z podrazů

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO) se už během sčítání hlasů v sobotu vyslovila proti budoucí spolupráci ANO a KDU-ČSL, v pondělí své výhrady zopakovala. "Osobně vím, jak se kolegové chovají na vládě, pro mě je partnerem ten, kdo nepodráží, kdo má vlastní názor. Bohužel u kolegů lidovců, to co já zažívám na vládě, to jsou podrazy," uvedla. V koalici by preferovala partnera, kterému se dá věřit, dodala před jednáním vlády.