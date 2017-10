Rozsekaný parlament bude dobrá škola. Jednat s piráty by bylo velmi fajn, říká Feri

před 5 hodinami

Dominik Feri z TOP 09, který jako vůbec nejmladší člověk usedne v Poslanecké sněmovně, si ve světle selhání své strany ještě naplno neuvědomuje svůj úspěch. Podle Feriho bylo o práci TOP 09 málo slyšet, takže hlavním úkolem by měla být soustavná snaha důsledně "prodávat", co se straně podařilo. O personálních otázkách Feri nechtěl spekulovat s tím, že si neměl čas výsledky podrobněji zanalyzovat.

Jaké bylo dnešní probuzení po získání poslaneckého mandátu?

Velmi zvláštní. Uvědomit si to v 21 letech je dost zvláštní. Nicméně už jsem poděkoval voličům, kteří mě podpořili. Pogratuloval jsem také pirátům, protože jejich úspěch je obdivuhodný. Rovněž už jsem nastínil nějaké základy své politické práce, kterou budu v následujících dnech řešit. Třeba jestli budu mít asistenty a jakými kanály budu komunikovat s veřejností. Snažím se to všechno zařídit co nejdříve.

Nezalekl jste se ani na chvilku toho, co je před vámi?

Kdybych měl obavy z výkonu mandátu, tak bych na tu kandidátku nešel. Na co jsem ale zvědavý, je reálná politická práce ve světle toho rozsekaného parlamentu. To znamená, že každý politický subjekt bude hledat konsenzus, což ale bude u některých zákonů velmi obtížné. Bude to ale myslím dobrá škola.

Máte na mysli to, že budete sedět vedla Karla Schwarzenberga?

To já ještě vůbec nevím. To se myslím hlasuje na první schůzi.

Volal mi @DominikFeri jestli může sedět ve Sněmovně vedle mě. Ale jo, ale musí být zticha a nesmí střílet krajonem po poslankyních. — Karel Schwarzenberg (@schwarzenbergk) October 22, 2017

Byl jste u prvních vnitrostranických jednání TOP 09?

Ne, nebyl jsem u nich, protože nejsem členem vedení strany.

Podle našich informací se tam probírala další podoba vedení strany. Vy za sebe považujete za definitivní, že by se Miroslav Kalousek už neměl ucházet o předsednický post?



Nerad bych vynášel nějaký zbytečně příkrý soud. Musím si nejprve projet naše výsledky v regionech a musím se také poradit se svými novými kolegy. Zatím moc nevím, jak to je. Ona to totiž není otázka jen o panu Kalouskovi, ale vlastně o celém vedení strany.

Hlavní důvod našeho volebního neúspěchu je ten, že o naší práci bylo slyšet méně, než by mělo. My teď v sedmi lidech budeme muset vést reálnou čtyřletou soustavnou kampaň a důsledně prodávat to, co se nám podařilo.

Ale nějaká diskuze o stavu strany je namístě, ne?

Rozhodně, ale nejsem schopen okamžitě vykouzlit jméno, kdo by to teď mohl vzít.

Těch jmen tam zase není mnoho. V úvahu asi nejvíce připadají Markéta Adamová nebo čerstvý člen Jiří Pospíšil. Co byste na ně jako na šéfy TOP 09 říkal?

Nebudu posuzovat jejich osobní kvality. Oba jsou velmi kompetentní a nedělali by TOP 09 žádnou ostudu. U Jiřího Pospíšila si nejsem jist, jestli by byl schopen vykonávat funkci předsedy politické strany z Bruselu. To by byla bezprecedentní situace. Předseda politické strany byl vždy vázán působením na české politické scéně. Ale jak jsem říkal, musím se nejprve poradit se svými kolegy.

Špatný výsledek středopravých stran opět rozdmýchal debatu o tom, jestli by v současné situaci nedávalo smysl uskupit se do nějakého bloku, jak naznačoval nedávno předseda Kalousek.

Tato jednání budou pochopitelně velmi důležitá. Je nutné sledovat politickou mapu a jaké strany budou v koalici. Nicméně jestli ta koalice vznikne do Vánoc, bude potřeba silné nekompromisní opozice a v tu chvíli si myslím, že jednání o společném poslaneckém klubu nebo nějaké vzájemné dohodě nebo vytyčení nějakých kvaziprogramových zásad je velmi potřebné. Já to podporuji a myslím, že by bylo velmi fajn jednat i s piráty.

Těšíte se na svůj první poslanecký den?

Těším, pro mě je to hrozně velká výzva a zároveň jedna z největších příležitostí v mém životě. A zároveň věřím, že se bude dobře snoubit jak studium na právnické fakultě, tak práce na ústavoprávním výboru, kde bych chtěl působit.