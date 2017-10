Koruna ani burza po volbách nepadají. Finanční trhy by nadchla koalice ANO a ODS, říká ekonomka

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

V porovnání s pátkem se koruna drží na zhruba stejné úrovni. Finanční trhy necítí žádné bezprostřední nebezpečí. Podle analytiků by se však výsledek voleb mohl negativně projevit na kurzu akcií společnosti ČEZ.

Praha - Výsledky tuzemských voleb přijaly finanční trhy podle očekávání bez větší reakce. Koruna se nadále drží na nejsilnějších úrovních od listopadu 2013. Výrazněji nereagovaly ani kurzy akcií na pražské burze či výnosy českých státních dluhopisů.

"Finanční trhy necítí žádné bezprostřední nebezpečí," říkají analytici Jan Bureš z Patria Finance a Petr Dufek z ČSOB. "Jinak by tomu podle nás bylo v případě, kdy by se ANO nedokázalo s demokratickými stranami nalevo (piráti, ČSSD, KDU-ČSL) nebo napravo (ODS, TOP 09, Starostové) vůbec dohodnout a reálně by hrozila koalice Andreje Babiše s nacionalistickou SPD nebo KSČM," dodávají.

Podle analytika Patria Finance Tomáše Sýkory bude mít výrazná výhra hnutí ANO neutrální dopad na kurz koruny, negativní dopad na kurz akcií polostátní energetické společnosti ČEZ a mírně pozitivní vliv na hodnotu bankovních titulů na pražské burze.

"Díky výsledku ČSSD je totiž - podle našeho názoru - mimo hru prosazení bankovní daně, navzdory překvapivě silným pirátům, kteří tuto myšlenku také podporují," uvádí Sýkora.

Podle analytika České spořitelny Petra Bártka by akcie polostátní firmy ČEZ mohly negativně ovlivnit obavy investorů ze stavby nových jaderných bloků bez státní podpory. "To ale považujeme za málo pravděpodobné v jakémkoliv scénáři. ČEZ by byl bez státních záruk pro dodavatele málo důvěryhodným partnerem," domnívá se Bártek.

Hospodářská politika zřejmě beze změny

Významnější změny v hospodářské politice vlády nečeká hlavní ekonomka Raffeisenbank Helena Horská. Ta jako nejpravděpodobnější variantu považuje pokračování dosavadní koalice, samozřejmě s jiným rozdělením sil ve vládě.

"Taková koalice by více než jiná podporovala procyklickou fiskální politiku - další růst sociálních výdajů včetně podpory rodin navzdory příznivému vývoji ekonomiky a nízké nezaměstnanosti," myslí si Horská. Jednou z možných změn by podle ní bylo oslabení vlivu odborů na vládu.

Nejvíce by ale podle Horské trhy nadchla případná koalice ANO a ODS, což je i scénář, který podle vlastních slov preferuje sám Babiš. Občanští demokraté ale dosud takovou spolupráci odmítají.

"Vláda ANO a ODS by se mohla shodnout na snižování daňové zátěže včetně pojistných odvodů, růstu vládních investic například do infrastruktury, zvyšování platů učitelů, podpoře vzdělávání a odložení rozhodnutí přijmout euro," uvádí Horská.

Končící vláda dnes potvrdila, že nově zvolené Poslanecké sněmovně předloží schválený návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Rozpočet by měli poslanci schválit do konce roku, jinak by země musela hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Koruna jen nepatrně oslabuje

V pondělí ráno se koruna na mezibankovním trhu obchodovala okolo úrovně 25,69 za euro, což je jen nepatrně méně oproti závěru pátečního obchodování (25,65 koruny za euro). Po poledni posílila na 25,64 koruny za euro a je tak nejsilnější od dubnového konce intervencí.

"Koruna spíš bude ve světle silných domácích čísel politiku i nadále ignorovat," uvádějí ekonomové ČSOB s odkazem na dobrý vývoj české ekonomiky a očekávané zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB.

Výraznějším impulzem pro pohyb koruny by mohlo být až čtvrteční zasedání Evropské centrální banky. Ta představí své další plány ohledně takzvaného kvantitativního uvolňování v rámci opatření, jimiž se snaží stimulovat růst hospodářství eurozóny nákupem aktiv, zejména státních dluhopisů.

Čtete rádi Aktuálně.cz? Hlasujte pro nás v internetové anketě Křišťálová lupa 2017 v kategorii Zpravodajství. Za vaše hlasy děkujeme! HLASOVAT ZDE >>>

Případné kroky směrem ke zpřísnění měnové politiky ECB a náznaky ohledně zvyšování sazeb by mohly být pozitivní pro euro - tedy vést k posílení kurzu společné evropské měny vůči koruně.

Na pražské burze šel kurz akcií společnosti ČEZ po zahájení obchodování jen mírně dolů, následně se dokonce dostal mírně do plusu. Zatímco páteční uzavírací cena byla 458 korun, v pondělí dopoledne se kurz pohybuje okolo 458,60 koruny.

Skoro na stejných cenách jako v pátek se obchodují akcie Komerční banky a Moneta Money Bank. Zhruba procento odepisují akcie Erste, což ale nemusí mít souvislost s výsledkem voleb.

Klid je i na trhu se státními dluhopisy. Například výnos desetiletých dluhopisů se drží ve stejné výši jako v pátek, tedy okolo 1,53 procenta.