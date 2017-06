Od peněz v krabici od vína po zpochybnění odposlechů. Připomeňte si korupční kauzu Davida Ratha

23. července 2015

Soud vynáší verdikt. Rath jde na 8,5 roku do vězení a soud mu současně ukládá trest propadnutí majetku, ovšem v nižším objemu, než chce žalobce Petr Jirát. Třídenní Rathovu závěrečnou řeč zpestří koncipientka, která bez zaklepání vejde do jednací síně a řečnícímu Rathovi doručí obálku. V ní je nekvalitní a řadu let stará fotografie soudce Pacovského, jak podřimuje u stolu, na němž stojí sklenice piva.

