Dvanáct hodin a dost. Už jste mluvil příliš dlouho, došla soudci trpělivost s Rathovým proslovem

AKTUALIZOVÁNO před 56 minutami

Celých dvanáct hodin trvalo soudci Robertu Pacovskému, než uťal obstrukční řeč Davida Ratha. Bývalý hejtman na začátku druhého kola projednávání korupčního případu oznámil, že podává námitku podjatosti svého soudce a začal číst štosy protokolů. Pacovský však zjevně nechtěl dát Rathovi další záminku, proto během jeho monologu nehnul ani brvou. Trpělivost mu došla až třetí den.

Praha - Paragraf 203 trestního řádu říká, že soudce má dbát na to, "aby hlavní líčení nebylo zdržováno výklady, které nemají vztah k projednávané věci," a dává mu i právo takovou řeč zastavit.

Soudci Robertu Pacovskému však trvalo plných dvanáct hodin, než utnul obstrukční řeč středočeského hejtmana Davida Ratha. Jeho korupční případ měl začít projednávat v pondělí. Ale zvládl jen shrnout dosavadní průběh případu, v němž sice vynesl tresty před dvěma lety, ale Vrchní soud v Praze mu kauzu vrátil k novému projednání.

Poté si vzal Rath slovo a oznámil, že na svého soudce podává námitku podjatosti, kterou odůvodňoval plných dvanáct hodin. Až poté, co Rath nepřestal mluvit ani ve středu, vzal mu Pacovský krátce před jedenáctou hodinou slovo.

Předtím soudce Ratha upozornil, že k vysvětlení námitky dostal nestandardní prostor a že jeho postup nese znaky obstrukce.

Vždyť jen předčítá

Někteří přítomní advokáti už v úterý upozorňovali, že soudce Pacovský měl proti Rathovým obstrukcím zasáhnout už dávno. "Vždyť jen předčítá. Jsou to typické parlamentní obstrukce. Zákon mu umožňuje jej přerušit," uvedl pro Aktuálně.cz jeden z nich.

Podobný názor má i Pacovského kolega z Městského soudu v Praze Kamil Kydalka, který řešil například kauzu H-System či podal ústavní stížnost na amnestii Václava Klause.

§ 203 trestního řádu (1) Hlavní líčení řídí a dokazování provádí předseda senátu. Provedením jednotlivého důkazu nebo úkonu může pověřit člena senátu, anebo může jeho provedení uložit státnímu zástupci za podmínek § 180/3. Tím není dotčeno právo státního zástupce, obžalovaného a jeho obhájce žádat o provedení důkazu podle § 215/2. (2) Je povinen přitom dbát, aby byla zachována důstojnost a vážnost soudního jednání, aby hlavní líčení nebylo zdržováno výklady, které nemají vztah k projednávané věci, a aby bylo zaměřeno co nejúčinněji k objasnění věci. (3) Kdo se cítí opatřením předsedy senátu při řízení hlavního líčení zkrácen, může žádat, aby rozhodl senát. Takovou žádost i rozhodnutí o ní je třeba zaznamenat v protokole.

"Předseda senátu je povinen mimo jiné dbát, aby byla zachována důstojnost a vážnost soudního jednání. Aby hlavní líčení nebylo zdržováno výklady, které nemají vztah k projednávané věci, a aby bylo zaměřeno co nejúčinněji k objasnění věci. Desetihodinová námitka podjatosti s tím nemá vůbec nic společného," řekl Kydalka, podle něhož jde o frašku pod dohledem soudu.

Nechtěl dát záminku k další stížnosti

"Dávno mu měl vzít slovo. Na to trestní řád pamatuje také. Pokud se někdo cítí opatřením předsedy senátu zkrácen, může požádat, aby rozhodl senát," odkazuje Kydalka na paragraf 203 trestního řádu.

Pacovský zjevně dlouho nechtěl dát Rathovi další záminku. Proto během jeho monologu, byť na něj Rath nevybíravými slovy útočil, nehnul ani brvou. A to ani když se jej Rath evidentně snažil vyprovokovat k nějaké reakci.

"Máte proti sobě člověka, který vás neustále štve, rozvrátil vám rodinný život a poukazuje na všechny vaše výstřelky. Máte dost důvodů mě nenávidět. Je to absurdní divadlo, Václav Havel by to nevymyslel," uvedl Rath například v pondělí.

Protokoly i ústavní stížnosti

Rath tvrdí, že Pacovský o jeho kauze nemůže rozhodovat nestranně, a chce dosáhnout výměny soudce. Podle něj čelí soudce politickému tlaku, aby ho znovu odsoudil. Rath si při svém dlouhém proslovu pomáhal tím, že četl protokoly z různých soudních jednání nebo z textu ústavní stížnosti, kterou kvůli kauze podal.

Ve středu dopoledne si Rath vzal na pomoc další protokoly, z kterých mu soud už zakázal předčítat. Pacovský Ratha předtím upozornil, že ke zdůvodnění námitky již dostal nestandardní prostor a není potřeba, aby četl další dokumenty. Rath se nechystal přestat, a tak mu vzal soudce slovo.

Exhejtmanovi advokáti proti tomu vznesli řadu námitek a tvrdili, že Rath má právo mluvit dál. Soud je však zamítl. Někteří podjatost rozšířili vůči celému trestnímu senátu. Soud si následně vzal přestávku na to, aby rozhodl, jak dál s případem naloží. Poté oznámil odročení na čtvrtek, kdy o námitkách nejspíš rozhodne. Na ten den má také naplánován výslech znalce. Nebude se tak opakovat celé hlavní líčení.

Senát Pacovského v červenci 2015 Rathovi uložil 8,5 roku vězení za přijímání úplatků v souvislosti s manipulováním veřejných zakázek v regionu. Verdikt následně loni v neveřejném zasedání zrušil odvolací vrchní soud kvůli použitým odposlechům a věc vrátil k novému projednání. Letos se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy lze použít jako důkaz.