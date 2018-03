Rath zaměstnal dva soudy naráz. V jedné budově řešili zmanipulované zakázky, za rohem kdo je zaplatí

před 2 hodinami

Kolínská nemocnice nechce platit 66 milionů korun za zakázku, kterou podle žalobce provázely úplatky. Přišla kvůli tomu o takřka stomilionovou dotaci.

Praha, Kolín - Zatímco před Krajským soudem v Praze běží druhé kolo procesu se středočeským hejtmanem Davidem Rathem a další desítkou osob kvůli korupci při zakázkách ve Středočeském kraji, prakticky bez povšimnutí projednává jiný senát soudu související spor: kdo zakázky, které stály u zrodu případu, zaplatí.

V jednací síni číslo 6 v čelní budově soudu v obnoveném projednávání Rathovy korupční kauzy zrovna hovořil majitel firmy Hospimed Jindřich Řehák a tvrdil, že odposlechy, které jeho firmu podle obžaloby usvědčují z poskytnutí úplatku 12 milionů korun v souvislosti se stomilionovou zakázkou pro nemocnici Kolín, se ve skutečnosti týkají výstavby jeho vlastního hotelu Antonie.

Jen o několik místností dál ve vedlejším křídle soudního areálu ve stejnou dobu proti sobě stáli právníci jeho Hospimedu a Oblastní nemocnice Kolín ve vlastnictví Středočeského kraje. Hospimed totiž chce po nemocnici 66 milionů korun. To je doplatek za vybavení, které Hospimed nemocnici dodal, ale ta jej odmítla zaplatit s odůvodněním, že zakázka byla zmanipulovaná.

Nemocnice totiž kvůli tomu přišla o evropskou dotaci, která měla u celé zakázky činit téměř sto milionů korun - 85 procent její ceny. "Nemáme tiskárnu peněz a regionální agentura nám ty finance odmítla proplatit," řekl již dříve ekonomický ředitel nemocnice Roman Uhlík.

Vítězství Hospimedu zvrátil vrchní soud

Hospimed již v prvním kole nad nemocnicí uspěl. Soudkyně Jitka Malá už předloni v dubnu rozhodla, že nemocnice musí sumu spolu s úroky zaplatit. Dohody se podle ní mají dodržovat.

"Smlouva byla uzavřena z vůle obou stran. Sjednaná kupní cena byla cenou obvyklou, bylo vše dodáno a žalovaný vše užívá," uvedla Malá, která kvůli danému sporu prošla podstatnou část Rathova korupčního spisu. A také znalecké posudky, které v něm byly založené.

Nyní se ale případem musí zabývat znovu. Nemocnice se odvolala a vrchní soud prvoinstanční verdikt zrušil a za pravdu mu dal po dovolání Hospimedu i Nejvyšší soud. Malá tak toto úterý začala případ projednávat znovu.

Hned zkraje přitom soudkyně uvedla, že nemá, proč by měnila svůj původní verdikt. Podle ní měl odvolací soud jedinou výtku: že účastníky řízení dostatečně nepoučila.

"Ale nevím, v jakém směru byly shledány nedostatky poučení. Vrchní soud se ani nevyjádřil k mým závěrům, jestli je shledal správnými," postěžovala si na nedostatečně odůvodněné vrácení případu.

25 milionů marže je moc

Právník nemocnice Lukáš Dušek ale verdikt vrchního soudu četl jinak. "Vrchní soud dal za pravdu našemu odvolání, kdy jsme tvrdili nesprávné posouzení platnosti smlouvy a posouzení ceny," uvedl Dušek a poukázal zejména na to, že skutečná hodnota zboží byla o 25 milionů nižší, než kolik bylo sjednáno ve smlouvě. Uvedených 25 milionů byla podle něj nepřiměřená marže, kterou si firma naúčtovala. Zřejmě i proto, aby bylo na úplatek.

Proti tomu ale protestoval právník Hospimedu Pavel Marek. Podle něj je taková režie u zakázky za více než sto milionů přiměřená. "Firma musí topit, svítit, má více než sto zaměstnanců, lidi jezdí auty," vypočítával. "Není to jen o tom, že se něco překoupí, musí se to i zamontovat," řekl a uvedl, že firma navíc i část dodaných přístrojů sama vyrobila. To ale podle Duška ze smluv nevyplývá.

Soudkyně Malá v reakci na to rozhodla, že dokazování ještě otevře. A kromě provedení znaleckých posudků zřejmě budou potřeba i další důkazy, například výpovědi znalců či osob, které byly na případu zainteresovány, včetně majitele Hospimedu Řeháka či tehdejších představitelů nemocnice.

12 milionů v pizzerii

Zakázku na vybavení pavilonu N (neurologie) kolínské nemocnice za 117 milionů korun získal Hospimed v listopadu 2011. Jak ale vyplynulo z odposlechů v kauze Rath, dostal ji díky dvanáctimilionovému úplatku. Ten dal Řehák dalšímu z odsouzených - Petru Kottovi, kterého státní zástupce (i soud v provoinstnančně zrušeném verdiktu) považuje spolu s jeho manželkou Kateřinou, jež byla ředitelkou kladenské nemocnice, za hlavního organizátora úplatkářské kauzy.

"V souvislosti se zadáním těchto veřejných zakázek, dle předchozí dohody, obviněný MUDr. Řehák předal obviněnému Kottovi dne 27. 12. 2011 v pizzerii v Revoluční 1 zálohu ve výši nejméně 4 milionů a následně 10. 2. 2012 opět v restauraci Revoluční 1 doplatek ve výši nejméně osm milionů," stojí v obžalobě, kterou již podruhé projednává soudce Robert Pacovský.

Žalobu podal Hospimed již na počátku roku 2013. Spor o zaplacení se táhl dlouho i kvůli tomu, že nemocnice požádala o přerušení řízení do doby, než padne konečný rozsudek v samotné korupční kauze. Soudkyně Malá jí vyhověla, ale vrchní soud po dovolání Hospimedu rozhodl, že na verdikt nad Rathem není nutné čekat. Uvedl, že to, zda je kupní smlouva platná, prý nijak nesouvisí s projednávaným trestním řízením.