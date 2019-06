Soud začal řešit odvolání Ratha a spol. Žádné obstrukce nestrpím, řekl soudce Zelenka

Aktualizováno před 20 minutami

Sedm let a sedm týdnů uplyne koncem června od zatčení Davida Ratha s již proslavenou krabicí od vína se sedmi miliony korun. A koncem června by se také bývalý středočeský hejtman měl definitivně dozvědět, zda několik následujících let nestráví ve vězení kvůli korupční kauze okolo zakázek středočeského kraje a jeho nemocnic.

Soudce Vrchního soudu v Praze Pavel Zelenka totiž toto pondělí začal řešit odvolání Ratha a dalších devíti obžalovaných proti rozsudku krajského soudu, který Ratha pro korupci a manipulaci zakázek - například při opravě buštěhradského zámku či vybavení krajských nemocnic - poslal loni v červnu na 8,5 roku do vězení. Zbylým deseti udělil tresty od tří do sedmi a půl roku vězení. Nejnižší trest, tříletou podmínku a milionovou pokutu, dostala spolupracující obviněná Ivana Salačová, která nakonec odvolání stáhla a v jejím případě je tak prvoinstanční verdikt pravomocný. Soudce Zelenka si na jednání vyhradil celkem jedenáct dní až do 27. června. Případ Rath má přitom na stole již podruhé. Před necelými třemi lety totiž případ vrátil skoro na začátek, když první vynesený rozsudek z léta 2015 zrušil kvůli údajně nezákonně povoleným odposlechům. Vadilo mu totiž to, že soudce, který odposlechy povolil, se při jejich povolení nekriticky ztotožnil s návrhem státního zástupce a nevysvětlil, proč nešlo uvedené důkazy získat jinak. Případ tak po stížnosti ministra Roberta Pelikána musel řešit Nejvyšší soud, který v červnu 2017 Zelenkův verdikt tvrdě zkritizoval a vytkl mu, že postupoval ryze formálně. Řekl, že pokud je žádost státního zástupce o použití odposlechů formálně v pořádku, soudce ji nemusí přepisovat. Případ přesto musel řešit Krajský soud v Praze, který loni v létě dal všem obžalovaným totožné tresty jako napoprvé. Pohrozil pokutami i vyvedením Odvolací řízení začal soudce Pavel Zelenka razantně. A všechny v jednací síni varoval před tím, aby se nepokoušeli jednání protahovat či mařit obstrukcemi. Zejména David Rath totiž před prvoinstančním soudem použil řadu nestandardních kroků, kterými se mu podařilo vynesení verdiktu výrazně protáhnout. "Pokud by došlo k obstrukčnímu jednání kohokoliv, budeme postupovat důrazně podle trestního řádu včetně možného vykázání z jednací síně," varoval Zelenka. Infografika Grafika: Od zpochybnění odposlechů až po miliony v krabici. Případ Davida Ratha na jednom místě projít infografiku Z deseti obžalovaných, kteří se proti verdiktu odvolali, jich přišlo k soudu jen šest. Dva požádali o jednání v nepřítomnosti, dva pak předložili omluvenky. Omluvenky ale byly podle Zelenky nedostatečné, zejména v případě Lucie Novanské, která neúčast zdůvodnila zdravotními problémy. Ta podle obžaloby i prvoinstančního posudku připravovala zmanipulovaná výběrová řízení. "Neznáme diagnózu, pokud nebude předložena řádná omluva, budeme pokračovat v její nepřítomnosti," řekl s tím, že bude chtít lékařskou zprávu a možná k ní pak nechá vypracovat znalecký posudek. A jak Novanské, tak dalšímu z obžalovaných Tomáši Mladému prostřednictvím jejích právníků vzkázal, že jejich klientům hrozí za maření průběhu veřejného zasedání pořádková pokuta i vzetí do vazby. Rath 2 musí počkat Soud pak zhruba hodinu rekapituloval dosavadní řízení a prvoinstanční verdikt. Poté začaly číst obě strany svá odvolání. Většina obžalovaných požádala, zda může odejít, a v jednací síni tak kromě Ratha zůstal jen majitel firmy Hospimed Jindřich Řehák. Jako první začala přednášet odvolání státní zástupkyně Kateřina Weissová. Prvoinstanční soud podle ní rozhodl správně o vině všech obžalovaných a uložil jim i správné tresty vězení. Žalobkyně ale uvedla, že by měli dostat větší majetkové sankce a zákazy činnosti. Rath podle ní páchal trestnou činnost, i když netrpěl nedostatkem, naopak měl nadprůměrné výdělky. "Jedinou pohnutkou jeho jednání byla obyčejná ziskuchtivost," prohlásila. Propadnutí celého majetku by podle ní nebylo v jeho případě trestem příliš přísným. Přitěžující okolnosti podle ní převažují nad polehčujícími. "Nenastala u něj naprosto žádná sebereflexe," dodala. Začíná soud v druhé části kauzy Rath: Podle žalobce jde o manipulace za 700 milionů číst článek Rath a většina z těch, kteří nyní stojí před odvolacím soudem, čelí obžalobě i v druhé související kauze, označované Rath 2. Žalobce je viní z manipulace a korupce při dalších zakázkách. Tato druhá větev má 17 obžalovaných a jsou mezi nimi bývalý šéf středočeské záchranky či firma Metrostav a dva z jejích ředitelů. Soud případ začal projednávat počátkem roku a měl jednání naplánováno i na tento a příští týden. Kvůli odvolacímu řízení v kauze Rath 1 ale jednání odročil až na druhou polovinu července. Rath blafuje, soud nemá politické politické zadání, netrval by tak dlouho, kdyby nebylo obstrukcí ze strany Ratha a ostatních obžalovaných | Video: DVTV, Daniela Drtinová | 12:30