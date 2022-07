Před 120 lety se narodil Josef Toufar, pozdější oběť tažení komunistů proti církvi

Sněmovní petiční výbor se ve čtvrtek potřetí sešel kvůli situaci v úřadu veřejného ochránce práv, kdy ombudsman Stanislav Křeček odebral své zástupkyni Monice Šimůnkové agendu. Ve sporu se výbor nepřiklonil k žádné ze stran. O činnosti instituce se chystá jednat častěji než dosud. Fungování úřadu by se měl věnovat každé tří měsíce, ne jednou za půl roku. ČTK a České televizi (ČT) to po čtvrtečním neveřejném zasedání výboru řekl jeho předseda Tomio Okamura (SPD).

Křeček své zástupkyni odebral veškerou agendu před dvěma týdny, a to od července. Výbor si vyslechl minulý týden jeho stanovisko a ve středu pak i názor Šimůnkové. Třikrát se sešel za zavřenými dveřmi. Okamura nechtěl průběh jednání podrobněji komentovat.

"Informace jsme vzali na vědomí. Domluvili jsme se ve výboru na zintenzivnění komunikace s úřadem, na zintenzivnění komunikace jak s veřejným ochráncem práv, tak s jeho zástupkyní. K tomu jsme udělali první kroky. Výbor se tomu bude věnovat," uvedl Okamura. Podle něj by měl výbor na svém příštím jednání v srpnu debatovat o činnosti úřadu. Na zasedání pozve ombudsmana. Požádat chce, aby se zúčastnila i zástupkyně. Okamury řekl, že výbor dosud jednal o práci ochránce práv jednou za půl roku, nyní by to mělo být jednou za čtvrt roku. Šéf výboru podotkl, že úřad funguje, podněty vyřizuje, zákon se neporušuje a důvod napětí a sporů je "záležitost v osobní rovině".