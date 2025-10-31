Skončím v base, říká "baťuška Ivánek" v odposlechu proruského spolku. Co dál zaznělo?

"Kamarád v Doněcku šlápl na minu, má nohu urvanou od kolene. Byla to skákavka. Kdyby zafungovala, tak ho přetrhne v půlce," říká kněz Ivan Přemysl Hadrava do telefonu s tím, že nemocnice se v Doněcku musí platit. S tím mají pomoci i lidé okolo spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír.
"Všichni se snažíme, abychom zaplatili své dluhy, a potom přijde tohle," dodává. Zraněný je Čech Pavel Botka alias Kavkaz, který bojoval v řadách proruských separatistů proti Ukrajině. V roce 2019 mu zde výbuch miny utrhnul část nohy.
"Haló baťuško, volám ti, že budu zítra na internetu," říká během dalšího z hovorů hlas v telefonu. Patří Jiřímu Urbánkovi - druhému z Čechů v řadách separatistů. Hovor ale poslouchá i policie. Kriminalisté totiž na přelomu let 2019 a 2020 Hadravovi napíchli telefon. A mohli tak poslouchat, jak Urbánek s knězem řeší výběr a přesun peněz z Česka na Donbas. "Mám nepříjemné pocity, ale nejsem si ničím jistej," říká během hovoru Hadrava. Zřejmě tuší, že jej kriminalisté sledují. "Mám tě rád, baťuško," loučí se nakonec Urbánek.
"Ano, Ivánku?" začíná Urbánek další hovor s knězem. Zdrobnělinou jej oslovuje často a opakovaně jej urguje o peníze. "Já musím žrát, něco musím zaplatit," říká muž, kterého soudy v nepřítomnosti odsoudili na 20 let za terorismus v řadách separatistů. Říká, že chce komunikovat jen s Hadravou, protože ostatní peníze jen slibují.
Ostatně hovory ukazují neshody mezi tehdejšími a bývalými členy spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír a jejich sympatizanty. V jednom z dalších hovorů s nezjištěným člověkem tak kněz o příznivci sdružení Vladimíru Štádlerovi tvrdí, že pracuje pro CIA. O šéfovi spolku Ivanu Kratochvílovi pak říká, že pomáhal cvičit pluk Azov, který proti separatistům bojuje.
Odposlechy nyní zazněly u pražského Městského soudu. Lidé okolo spolku Českoslovenští vojáci v záloze jsou obžalovaní z terorismu, jeho podpory či financování. Sdružení totiž na Donbas v roce 2017 poslalo Miloše Ouřeckého, aby se zapojil do bojů proti Ukrajině. A zároveň na Donbas posílali peníze už zmíněné dvojici Čechů, kteří byli za válčení za separatisty v nepřítomnosti odsouzeni za terorismus.
Obžalovaní se hájí, že šlo o peníze na léčení zraněného Botky či na podporu místního obyvatelstva, tedy o humanitární účely. Obžaloba zas tvrdí, že se chtěli cvičit v boji, aby mohli provést politické změny v Česku. Jediný Ouřecký dosud uznal vinu, ostatní ji odmítají.
Policejní odposlechy pak odkrývají přesuny peněz. V Hadravových telefonátech se ale řeší i další věci. "Doněcký mu řekli, ať jde do prdele, že ho nepotřebují, a jestli nechce tu spolupráci řešit přes mě, tak ho nepotřebují," říká Hadrava v jednu chvíli odsouzenému teroristovi Urbánkovi. Řeč je o tehdejším českém poslanci a komunistovi Zdeňku Ondráčkovi. Ten proslul nejen tím, že ještě jako policista zasahoval proti demonstrantům v lednu 1989 během Palachova týdne, ale právě i návštěvami separatistické Doněcké lidové republiky.
V Česku dokonce jednu dobu fungovalo "zastupitelství" neuznané republiky. V jeho čele stála česká politička a aktivistka Nela Lisková. I její jméno v odposleších zaznívá."Nelinka tam přivezla ostravské podsvětí," tvrdí Hadrava v jednom z telefonátů. Lisková Doněck pravidelně navštěvovala. "Jeden z borců, které přivezla jako obchodního zástupce, se prý pokusil vytunelovat národní banku," komentuje to Hadrava v odposlechu.
Kněz se pak chlubí, že z Doněcku slyšel, že "ze všech těch magorů z Česka je jediný normální baťuška", což ho prý potěšilo. Jindy pak v souvislosti se zraněním Botky říká: "V nemocnici neskončím, kdyžtak v base."
Vězení se Hadrava začal obávat, když vyšlo najevo, že spolek na Donbas poslal již zmíněného Ouřeckého. Ten se tam totiž potkal se slovenským novinářem Tomášem Forró, který vše zveřejnil ve slovenském Denníku N. I to zazní v odposleších.
"Naprosto chápu, proč to teď vylezlo. Chtějí udělat provokačku. Článek nás ukazuje jako potenciální teroristy," říká kněz. Článek zmiňuje i dva další členy spolku - Ivana Kratochvíla a Andreu Krulišovou. "V Denníku N je to podaný, že Andrea umí střílet a blbci se k ní teď pohrnou, že chtějí bojovat," dodává Hadrava. Lidé se ale zřejmě nehrnuli, spolek místo toho začala stíhat policie. Lidem okolo "vojáků za mír" nyní u soudu hrozí až okolo deseti let vězení. Další jednání se chystá v lednu.