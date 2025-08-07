"Jejich fanatismus není dobré podceňovat." Kauzu proruské domobrany soud opět odložil

"Já jsem u něj nikdy přesně nevěděl, co je zač. Vypadal trochu jako tragický, naivní člověk. Ale už když byl v Doněcku, došlo mi, že všechny věci, které popisoval jako vynucené, že byl zneužit Československými vojáky v záloze za mír, dělá dobrovolně," popsal už dříve pro deník Aktuálně.cz slovenský reportér Tomáš Forró.
"A když jsem ho (Ouřeckého) za dva roky viděl v čele nenávistného proruského průvodu v Praze, který buď vítal Noční vlky nebo stál u sochy maršála Koněva, bylo mi jasné, o co jde," prohlásil dále Forró.
Právě jeho reportáže a rozhovory z Ruskem okupovaných území na východě Ukrajiny, kam se ještě před zahájením plnohodnotné Putinovy války dostal jako jeden z mála západních novinářů, poskytly českým vyšetřovatelům důležité informace o Ouřeckém a jeho kolezích podporujících proruské separatisty na východní Ukrajině.
"Lidé jako Českoslovenští vojáci v záloze za mír, stejně jako samotný Ouřecký, nejsou součástí nějakého skvěle organizovaného spiknutí nebo polovojenské skupiny, která by ohrožovala českou armádu. Úplně ale stačí, aby někomu z nich v hlavě ještě více přeskočilo, a někoho zabije, vyhodí něco do vzduchu… Jde o lidi, jejichž fanatismus není dobré podceňovat. A mám pocit, že české orgány řeší tento problém příliš dlouho. Nerozumím tomu," zlobil se Forró v roce 2020.
Obžaloba: Vycvičit na Donbase, využít v Česku
Po pěti letech se kauza začala veřejně projednávat. Jenže Jarmila Pavlátová z Městského soudu v Praze ve čtvrtek hlavní líčení stejně jako v červenci znovu odročila.
Případ, v němž je kromě Ouřeckého obžalován také severočeský pravoslavný kněz Přemysl Ivan Hadrava, bývalý příslušník armády a šéf spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír Ivan Kratochvíl, velitelka štábu spolku Andrea Krulišová a jejich sympatizant Vladimír Štádler.
Podle státního zástupce Martina Bílého spolek před osmi lety vyslal Ouřeckého bojovat do řad proruských separatistů na ukrajinském Donbase. Tímto způsobem mělo být podle Bílého vycvičeno více českých občanů, kteří pak měli své zkušenosti a dovednosti předávat dalším pro využití v rámci "případné ústavní, hospodářské a politické změny v České republice".
Soudkyně: "Nehodlám riskovat"
Ouřecký, který po vyzbrojení začal v proruské separatistické jednotce dělat řidiče a v roce 2017 zasáhl do bojů proti národní ukrajinské armádě, čelí obžalobě z účasti v teroristické skupině. A byť se tedy ve čtvrtek k vině přiznal, kvůli tomu, že soudkyně Pavlátová jednání odročila, v říjnu se bude muset začít nanovo. Znovu tedy bude muset zaznít i jeho přiznání.
Komplikaci způsobil fakt, že jako právnická osoba je v kauze obžalován i samotný domobranecký spolek. Obhájce Ivana Kratochvíla totiž ve čtvrtek prohlásil, že zástupce paramilitaristické organizace se prý nezúčastnil červencového - a rovněž odročeného - jednání a že navíc nebyl o nynějším čtvrtečním líčení řádně vyrozuměn.
Pavlátová tak raději řízení opět odročila - tentokrát na poslední týden letošního října. "Nehodlám riskovat, že by se to celé opakovalo za rok. Radši zopakujeme v říjnu, co tu proběhlo, a budeme pokračovat řádně dál," prohlásila pak na chodbě pražského soudu.
Když letos ve čtvrtek 21. července Pavlátová odročila hlavní líčení poprvé, důvody měla jiné. Šlo o to, že k soudu dorazil velký počet příznivců extremistické skupiny, jak ji označuje ministerstvo vnitra i Bezpečnostní informační služba, a podle soudkyně tehdy nebylo k dispozici dost členů justiční stráže, kteří by zajistili pořádek.
Desítky přívrženců obžalovaných do budovy pražského městského soudu ovšem přišly i ve čtvrtek. A i když se kauza projednávala ve větším sálu než v červenci, dovnitř se jich dostala jen část, ostatní museli zůstat na chodbě. Do místnosti se rozdávaly vstupenky, k dispozici pro veřejnost jich bylo celkem 47.