"V počítači se mi někdo hrabe," hájí se šéf "vojáků za mír". Našli u něj dětské porno

"Obžalobu odmítám v plném rozsahu," prohlásil u Městského soudu v Praze Kratochvíl. Obžaloba ho viní z financování terorismu a z toho, že jako šéf spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír vyslal Ouřeckého na Donbas, kde tou dobou probíhala válka mezi proruskými separatisty a Ukrajinou.
Kratochvíl se hájí tím, že se jako bývalý voják, který strávil 25 let v armádě, zajímá o válečné konflikty. Své vlastní cesty na Donbas tak vysvětluje s odkazem na tuto zálibu. Podobně prý navštívil Náhorní Karabach či Jižní Osetii. "Všechny moje cesty vedly k tomu, že jsem si uvědomil, že mé místo je tady," uvedl a dodal, že "obvinění z terorismu jsou trochu mimo mísu". Ouřeckému podle svých slov umožnil, aby se vydal na Donbas, aby zjistil, jak to na místě vypadá.
Ouřecký se zde měl v řadách separatistů zapojit do bojů s pomocí proruského spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. "Je to armáda jako každá jiná," uvedl dříve obhájce obžalovaných na adresu proruských separatistů s tím, že tak nemůže jít o terorismus.
"Co se týká financování terorismu, peníze šly na rekonvalescenci pana Botky" uvedl. Zmínil tak Čecha Pavla Botku, který na Donbase bojoval v řadách separatistů proti Ukrajině. Za to mu české soudu v jeho nepřítomnosti udělily trest dvaceti let vězení za terorismus. Muž byl při bojích na východě Ukrajiny raněn.
Šéf spolku Kratochvíl je taktéž obžalován z držení dětské pornografie, kterou kriminalisté našli poté, co jej kvůli činnosti spoluzadrželi. "Přechovával pornografické dílo, které zobrazuje dítě," uvedl v pondělí u soudu na adresu muže státní zástupce.
"Lidsky mohu říct, že mě to uráží," reagoval ve středu Kratochvíl s tím, že obvinění odmítá. "Do počítače vám může dát kdo chce co chce," uvedl s tím, že v počítači se mu "dodnes někdo hrabe", což vyvozuje z toho, že mu technika občas špatně funguje. Blíže se ale k tomuto obvinění vyjadřovat nechtěl.
Spolek, který vojáka na východ Ukrajiny vyslal, podle vyšetřovatelů také shromažďoval peníze na podporu separatistů a chtěli do jejich řad posílat dobrovolníky; jedním z nich byl právě Ouřecký.
"Spolek měl sloužit k tomu, aby se zvýšila branná připravenost obyvatelstva. Byla to iniciativa zespoda," uvedl nyní Kratochvíl. Odmítá, že by vysílal Čechy na Donbas, aby se tam naučili bojovat.
Ouřecký se následně z Donbasu vrátil do Česka. Ještě na Donbase s ním ale mluvil slovenský novinář Tomáš Forró, který o spolku následně vydal článek, načež se o věc začali zajímat kriminalisté. Členům skupiny nyní hrozí tresty okolo deseti let vězení. Ouřecký už dříve prohlásil vinu, což mu u soudu může pomoci k nižšímu trestu. Zbytek skupiny obvinění odmítá. To, že se muž vyslaný na Donbas přiznal, jim ale obhajobu ztížilo.