Dopustil se Macinka vydírání? Lze to vidět i jako soukromý zájem, říká právník

„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání,“ uvedl v úterý prezident Petr Pavel. Řeč je o SMS zprávách, které do jeho okolí směřoval ministr zahraničí Petr Macinka. Hovoří se v nich o jmenování Filipa Turka ministrem. V případě nejmenování prý Macinka „spálí mosty“. Podle ústavního právníka Ondřeje Preusse jsou zprávy na hraně.
Mohou být zprávy, které psal ministr Macinka, považovány za vydírání?
Je to velmi těžká otázka, protože je potřeba odlišit rovinu politické dohody a trestného činu. Trochu mi to připomíná kauzu Petra Nečase a Jany Nagyové, kdy se také řešila otázka, kde končí korupční či trestněprávní jednání a politická dohoda, kdy někomu například dám funkci a on za to něco vykoná.
U Nečase byly orgány činné v trestním řízení poměrně striktní. I trestněprávní literatura vnímá trestní mantinely poměrně široce. Naopak my jako ústavní právníci jsme často k politikům shovívavější, protože máme za to, že je to přirozená součást politiky – i nabízení či výměna funkcí či určité tlaky. Musím ale uznat, že zprávy, které byly zveřejněny, už jsou velmi otevřené a velmi nediplomatické. A rozumím tomu, proč je prezident označuje za vydírání. Přijde mi, že je to minimálně na hraně.
Na druhou stranu nepovažuji trestněprávní rovinu za nejdůležitější. Horší je politicko-ústavní rovina, kdy kroky z obou stran budou poškozovat Česko.
Co by musel Petr Macinka udělat, aby překročil hranici od tlaku k vydírání? Z toho, co říkáte, mi zatím vyplývá, že jde spíš o nevybíravý politický tlak.
Myslím, že je to na hraně. Rozhodoval by to pak soud. Ale přijde mi, že podobný postup je ze strany pana ministra minimálně malicherný.
Musíme sledovat i účel, tím myslím například dosažení stabilní vlády či programových ústupků. Účelem by ale nemělo být získání soukromé výhody, nedejbože přímo finančních plnění. Z tohoto hlediska je to někde mezi. Dá se to chápat tak, že jde o to prosazovat zájmy politické reprezentace, kterou zastupuje pan Turek. Na druhou stranu to lze vidět tak, že jde o jeho soukromý zájem.
Prezident ve svém vyjádření uvedl, že dává podnět bezpečnostním složkám. Co si pod tím můžeme představit?
Může to být trestní oznámení. To znamená, že orgány činné v trestním řízení by to musely prošetřit, pokud by chtěly zahájit trestní stíhání. A poté by musely požádat o vydání pana Macinky. Je to ale velmi čerstvá záležitost a nemohu vyloučit ani další interpretace.
ŽIVĚPrůlom v Abý Dhabí. Zelenskyj chce s Putinem jednat o územních otázkách
V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.
Pastrňák je znovu za hrdinu, v prodloužení rozhodl o výhře. Jeho krajan se stěhuje
David Pastrňák rozhodl v NHL gólem v prodloužení o výhře hokejistů Bostonu 3:2 nad Nashvillem. Český útočník si připsal i přihrávku a byl zvolen nejlepším hráčem utkání.
ŽIVĚ"Učiňme Irák opět skvělým!" Trump pohrozil zemi ztrátou podpory, pokud se premiérem stane Málikí
Spojené státy přestanou pomáhat Iráku, pokud bude premiérem zvolen Núrí Málikí, protože v době jeho dřívější vlády se země propadla do chaosu. Dnes to na své sociální síti Truth Social napsal americký prezident Donald Trump. Málikí, který stál v čele irácké vlády již v letech 2006 až 2014, je považován za blízkého Íránu.
Konec Yettiho. Genetička a slavný horolezec rozkryli největší omyl historie
Téměř dvě století nás legenda o sněžném muži nutila vzhlížet k vrcholům Himálaje s posvátnou hrůzou. Pátrali po něm nacisté, vědci i Reinhold Messner, zatímco indická armáda ještě nedávno hlásila nález obřích stop. Jenže pak promluvila analýza DNA a ukázala pravdu, která je fascinující i trochu komická. Yetti existuje, ale ne jako primát.
Nekonečné pohřby a město pod palbou. Čas do zásahu zachycuje život okupované Ukrajiny
Vitalij Manskij v dokumentárním filmu Čas do zásahu ukazuje paradoxy svého rodného města Lvov, v němž se každodennost prolíná s truchlením. Centrem kromě zástupů turistů neustále procházejí i pohřební průvody s rakvemi vojáků zastřelených na frontě.