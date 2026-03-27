27. 3. Dita
Reklama
Reklama
Lidé neví, co od vlády současné koalice čekat, ukázal průzkum

ČTK

Veřejnost je v očekáváních od koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů výrazně rozdělená. Zlepšení situace v zemi očekává 32 procent obyvatel, stejný podíl se naopak obává zhoršení a 36 procent výraznou změnu nepředpokládá. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.

Mimořádná schůze Sněmovny k soudním žádostem o vydání premiéra Andreje Babiše a předsedy Sněmovny Tomia Okamury k trestnímu stíhání, 5. března 2026, Praha.Foto: ČTK
Reklama

Oproti lednu podle autorů průzkumu oslabil dojem, že se situace bude zlepšovat. Mezi voliči Motoristů a SPD narostla především skupina lidí, kteří neočekávají změnu. Mezi voliči opozice ještě zesílil dojem, že se situace bude zhoršovat.

Mezi voliči hnutí ANO očekává zlepšení 70 procent voličů a mezi voliči SPD 61 procent, zatímco 56 procent voličů Motoristů předpokládá, že se situace v zemi nijak výrazně nezmění. Naopak mezi voliči opozičních stran zcela dominuje očekávání zhoršení situace, nejvíce u voličů koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), kterých takto odpovědělo 83 procent. Nevoliči se domnívají, že se situace s novou vládou nijak výrazně nezmění.

„Při pohledu na různé oblasti fungování naší země většina veřejnosti zpravidla nepředpokládá výraznou změnu. V žádné oblasti nepřevažuje optimistický výhled, přičemž nejvíce lidí - asi třetina - očekává s novou vládou zlepšení úrovně důchodů. V jiných důležitých ekonomických tématech jsou ale silné obavy ze zhoršení. Jde o státní dluh a tempo zdražování, kde asi polovina veřejnosti očekává zhoršení,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl.

Zlepšení situace v oblasti důchodů a sociálního zabezpečení očekává 32 procent lidí, v oblasti výběru daní 28 procent a ve výkonu české ekonomiky 27 procent. Ani mezi těmito třemi nejpozitivněji vnímanými oblastmi z hlediska budoucího vývoje za přičinění nové vlády ale optimismus nepřevažuje, podotkl STEM.

Reklama
Reklama

Negativní očekávání v oblasti vývoje státního dluhu má 53 procent respondentů, 48 procent tak míní o inflaci a tempu zdražování a 42 procent očekává zhoršení podmínek práce neziskových organizací. Mezi další oblasti, u kterých veřejnost očekává častěji zhoršení než zlepšení situace, patří fungování veřejnoprávních médií, udržitelnost důchodového systému nebo mezinárodní postavení a reputace České republiky.

Téměř dva z pěti občanů se domnívají, že vláda má jasnou představu o tom, kam chce Česko směřovat. Naopak 35 procent je opačného názoru a domnívá se, že vláda jasnou představu o směřování země nemá. Zhruba čtvrtina veřejnosti nedokáže tuto otázku posoudit.

Průzkum se uskutečnil od 11. do 16. března 2026, zúčastnilo se ho 1223 lidí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ministr školství Robert Plaga (ANO).
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.
ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI

Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama