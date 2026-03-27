Lidé neví, co od vlády současné koalice čekat, ukázal průzkum

Veřejnost je v očekáváních od koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů výrazně rozdělená. Zlepšení situace v zemi očekává 32 procent obyvatel, stejný podíl se naopak obává zhoršení a 36 procent výraznou změnu nepředpokládá. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.
Oproti lednu podle autorů průzkumu oslabil dojem, že se situace bude zlepšovat. Mezi voliči Motoristů a SPD narostla především skupina lidí, kteří neočekávají změnu. Mezi voliči opozice ještě zesílil dojem, že se situace bude zhoršovat.
Mezi voliči hnutí ANO očekává zlepšení 70 procent voličů a mezi voliči SPD 61 procent, zatímco 56 procent voličů Motoristů předpokládá, že se situace v zemi nijak výrazně nezmění. Naopak mezi voliči opozičních stran zcela dominuje očekávání zhoršení situace, nejvíce u voličů koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), kterých takto odpovědělo 83 procent. Nevoliči se domnívají, že se situace s novou vládou nijak výrazně nezmění.
„Při pohledu na různé oblasti fungování naší země většina veřejnosti zpravidla nepředpokládá výraznou změnu. V žádné oblasti nepřevažuje optimistický výhled, přičemž nejvíce lidí - asi třetina - očekává s novou vládou zlepšení úrovně důchodů. V jiných důležitých ekonomických tématech jsou ale silné obavy ze zhoršení. Jde o státní dluh a tempo zdražování, kde asi polovina veřejnosti očekává zhoršení,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl.
Zlepšení situace v oblasti důchodů a sociálního zabezpečení očekává 32 procent lidí, v oblasti výběru daní 28 procent a ve výkonu české ekonomiky 27 procent. Ani mezi těmito třemi nejpozitivněji vnímanými oblastmi z hlediska budoucího vývoje za přičinění nové vlády ale optimismus nepřevažuje, podotkl STEM.
Negativní očekávání v oblasti vývoje státního dluhu má 53 procent respondentů, 48 procent tak míní o inflaci a tempu zdražování a 42 procent očekává zhoršení podmínek práce neziskových organizací. Mezi další oblasti, u kterých veřejnost očekává častěji zhoršení než zlepšení situace, patří fungování veřejnoprávních médií, udržitelnost důchodového systému nebo mezinárodní postavení a reputace České republiky.
Téměř dva z pěti občanů se domnívají, že vláda má jasnou představu o tom, kam chce Česko směřovat. Naopak 35 procent je opačného názoru a domnívá se, že vláda jasnou představu o směřování země nemá. Zhruba čtvrtina veřejnosti nedokáže tuto otázku posoudit.
Průzkum se uskutečnil od 11. do 16. března 2026, zúčastnilo se ho 1223 lidí.
