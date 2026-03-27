Jasný terorismus, nebo „jen“ žhářský útok? O trestu rozhodne jeden klíčový faktor

Na první pohled identické trestné činy, ale s diametrálně odlišnou výší trestu. Pachatele, kteří způsobili požár haly zbrojovky v Pardubicích, obvinila policie z teroristického útoku. Zaznívají ovšem názory, že šlo „pouze“ o žhářský útok. Podle advokáta Aleše Rozehnala bude zcela klíčové rozseknout, co bylo hlavním motivem zadržených osob. „Musí být prokázán úmysl,“ řekl redakci Aktuálně.cz.
Policie již dříve uvedla, že mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států. Pražské vrchní státní zastupitelství následně zveřejnilo, že policisté z protiteroristické centrály obvinili zadržené osoby z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.
Pardubický soud v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v Česku. Jejich profily jsme rozebrali v tomto článku. Třetí osobu – ženu s americkým občanstvím – zadržela slovenská policie.
Trest za terorismus je nemilosrdný – pachatelům hrozí až 20 let za mřížemi, případně výjimečný trest. Vyšší sazbu určuje především to, zda byly obviněné osoby například součástí organizované skupiny, způsobily těžkou újmu na zdraví či smrt nebo závažně ohrozily mezinárodní postavení České republiky.
Ačkoliv ve veřejném prostoru se objevují i názory, že by se mohl útok v Pardubicích z minulého týdne posuzovat „jen“ jako žhářství, okolnosti spíše nahrávají jinému pohledu na věc.
Zastrašení nebo vydírání
„Aby mohl být čin klasifikován jako terorismus, musí být prokázán úmysl – například zastrašit veřejnost, vynutit si splnění určitých požadavků nebo prosadit konkrétní kroky. Pokud tento specifický záměr chybí, jedná se o žhářství. V opačném případě to splňuje skutkovou podstatu trestného činu terorismus,“ řekl redakci Aktuálně.cz advokát Aleš Rozehnal.
A právě to je klíčový prvek – v jednání pachatelů musí být jednoznačně prokázán motiv. „Terorismus je v tomto ohledu vnímán jako principiálně závažnější delikt, čemuž odpovídá i přísnější trestní sazba,“ připomíná právník.
Pátrá se po dalších
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná podzemní protiizraelská skupina The Earthquake Faction.
Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajné uskupení ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Mluvčí policejního prezidia David Schön dodal, že policie aktuálně v souvislosti s požárem pátrá po několika dalších osobách, na dopadení intenzivně spolupracuje s kolegy v Česku i v zahraničí. Počet podezřelých, které policie hledá, mluvčí neupřesnil. Podle médií policie pátrá po sedmi lidech.
