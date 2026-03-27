Jasný terorismus, nebo „jen“ žhářský útok? O trestu rozhodne jeden klíčový faktor

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Na první pohled identické trestné činy, ale s diametrálně odlišnou výší trestu. Pachatele, kteří způsobili požár haly zbrojovky v Pardubicích, obvinila policie z teroristického útoku. Zaznívají ovšem názory, že šlo „pouze“ o žhářský útok. Podle advokáta Aleše Rozehnala bude zcela klíčové rozseknout, co bylo hlavním motivem zadržených osob. „Musí být prokázán úmysl,“ řekl redakci Aktuálně.cz.

Okresní soud v Pardubicích, obviněný, jednání o vazbě, policisté
Policisté odvádějí jednoho z obviněných, o jejichž vazbě rozhodoval Okresní soud v Pardubicích. 24. března 2026, Pardubice.Foto: CTK
Policie již dříve uvedla, že mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států. Pražské vrchní státní zastupitelství následně zveřejnilo, že policisté z protiteroristické centrály obvinili zadržené osoby z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině.

Podzemní skupina zapálila klíčový český závod společnosti Elbit Systems. Zdroj: Earthquake Faction. | Video: Earthquake Faction

Pardubický soud v úterý večer poslal do vazby muže a ženu zadržené v Česku. Jejich profily jsme rozebrali v tomto článku. Třetí osobu – ženu s americkým občanstvím – zadržela slovenská policie.

Trest za terorismus je nemilosrdný – pachatelům hrozí až 20 let za mřížemi, případně výjimečný trest. Vyšší sazbu určuje především to, zda byly obviněné osoby například součástí organizované skupiny, způsobily těžkou újmu na zdraví či smrt nebo závažně ohrozily mezinárodní postavení České republiky.

Související

Ačkoliv ve veřejném prostoru se objevují i názory, že by se mohl útok v Pardubicích z minulého týdne posuzovat „jen“ jako žhářství, okolnosti spíše nahrávají jinému pohledu na věc.

Zastrašení nebo vydírání

„Aby mohl být čin klasifikován jako terorismus, musí být prokázán úmysl – například zastrašit veřejnost, vynutit si splnění určitých požadavků nebo prosadit konkrétní kroky. Pokud tento specifický záměr chybí, jedná se o žhářství. V opačném případě to splňuje skutkovou podstatu trestného činu terorismus,“ řekl redakci Aktuálně.cz advokát Aleš Rozehnal.

A právě to je klíčový prvek – v jednání pachatelů musí být jednoznačně prokázán motiv. „Terorismus je v tomto ohledu vnímán jako principiálně závažnější delikt, čemuž odpovídá i přísnější trestní sazba,“ připomíná právník.

Související

Pátrá se po dalších

Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. K požáru se přihlásila údajná podzemní protiizraelská skupina The Earthquake Faction.

Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajné uskupení ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Mluvčí policejního prezidia David Schön dodal, že policie aktuálně v souvislosti s požárem pátrá po několika dalších osobách, na dopadení intenzivně spolupracuje s kolegy v Česku i v zahraničí. Počet podezřelých, které policie hledá, mluvčí neupřesnil. Podle médií policie pátrá po sedmi lidech.

Spotlight News - Miroslav Mareš. | Video: Tým Spotlight
Mohlo by vás zajímat
Ministr školství Robert Plaga (ANO).

ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.

ČR-sněmovna-kriminalita-ANO-SPD-Babiš-Okamura-imunita-schůze-FASTPIX, Poslanecká sněmovna

Lidé neví, co od vlády současné koalice čekat, ukázal průzkum

Veřejnost je v očekáváních od koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů výrazně rozdělená. Zlepšení situace v zemi očekává 32 procent obyvatel, stejný podíl se naopak obává zhoršení a 36 procent výraznou změnu nepředpokládá. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kash Patel.

ŽIVĚ Hackeři s vazbami na Írán zaútočili na Spojené státy. Nabourali se do e-mailu šéfa FBI

Hackerská skupina s vazbami na Írán v pátek oznámila, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Kashe Patela. Informovala o tom agentura Reuters. Na internetu hackeři zveřejnili mimo jiné Patelovy fotografie a životopis. Představitel amerického ministerstva spravedlnosti útok potvrdil a doplnil, že materiály jsou zřejmě autentické.

