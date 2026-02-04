Útok na ústavu! Motoristy dráždí prezidentův verdikt. Nového "Turka" hledat odmítají

Prezident se dopouští svévolného aktivismu a útočí na ústavu, prohlásil v emotivním projevu ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Na mimořádné schůzi k vyslovení nedůvěry vládě se šéf diplomacie ostře pustil do prezidenta Petra Pavla kvůli jeho odmítavému postoji ke jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí.
“Stojím zde nikoliv, abych hájil vládu, ale abych hájil českou ústavu,” začal svůj projev ministr zahraničí Petr Macinka na schůzi vyvolané opozicí k vyslovení nedůvěry Babišově kabinetu. Svůj projev se prý rozhodl směřovat primárně k opozici. Hlasování o nedůvěře vládě podle něj vyvolali proto, že se “prezident rozhodl svévolně vstoupit do kompetencí vlády” a opoziční poslanci se pak podle něj rozhodli tuto “svévoli” využít.
Prezident republiky Petr Pavel po dnešní schůzce s premiérem Babišem a po jednání Bezpečnostní rady státu zopakoval, že jeho rozhodnutí o nejmenování Filipa Turka ministrem je konečné. Je přitom přesvědčen, že nejmenování je zcela v souladu s ústavou a že své stanovisko dostatečně vysvětlil v dopise předsedovi vlády založeném na ústavněprávních argumentech. „Jediná instituce, která by mohla rozhodnout o opaku, je Ústavní soud,“ stojí v prohlášení, které po schůzce obou vrcholných politiků vydal Hrad.
To vyvolalo nebývalé podráždění šéfa Motoristů Petra Macinky. “Prezident republiky odmítá jmenovat navrženého ministra životního prostředí, který je bezúhonný, který prošel volbami a který je dnes jedním z nejviditelnějších českých politiků s podporou fanoušků a voličů,” řekl před poslanci Macinka. Prezident Turka podle něj odmítá jmenovat pouze na základě svého subjektivního hodnotového soudu. Sám Turek pak později vzkázal, že Motoristé nenavrhnou jiného kandidáta na ministra životního prostředí. “Další ústupky dělat nebudeme,“ dodal.
“Ústava České republiky není esejí o osobních sympatiích ale základní právní dokument,” řekl dále poslanci Macinka. Ústava podle něj jasně říká, že prezident republiky jmenuje předsedu vlády a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády. “Nikde tam není ‘pokud se mu líbí‘, dodal v narážce na údajné antipatie, které má prezident směrem k Turkovi. Macinka tak zopakoval, že nejmenování Turka je prý protiústavní. Jde podle něj o “prezidentský aktivismus” a útok na ústavu.
Turek je podle něj obětí mediálních kauz. A mediální obraz podle něj ale není důvodem k nejmenování. Prezident Pavel podle něj možná bojuje vnitřní boj s temnou stránkou své osobnosti a minulosti. “Domnívám se, že si tuto velice neslavnou část své minulosti projektuje do Filipa Turka,” uvedl Macinka k nejmenování Turka ministrem. Tvrdí přitom, že jeho slova jsou pouze snaha prezidentovi Petru Pavlovi porozumět. Poté jej obvinil z toho, že táhne za jeden provaz s opozicí. “Není tajné, že prezident dlouhodobě zastává názory, které se shodují s opozicí,” uvedl Macinka. Jde podle něj například o zelenou politiku nebo přijetí eura. “Je to opoziční linie,” řekl Macinka. Prezident je pak podle něj “opoziční lídr”.
"Někdo pálí mosty, jiní vyhrožují Putinem," dodal závěrem sarkasticky s narážkou na SMS zprávy, které prezidentovi zaslal a které prezident považuje za vydírání. “Prezident Pavel už nikdy nebude prezidentem všech, tento most byl prostě spálen,“ prohlásil šéf Motoristů Macinka. Odmítl, že by hlavu státu vydíral.
