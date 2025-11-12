Rajchl nechce přiznat, zda hrál v pornu. V "grupáči" omylem neskončíte, říká právník

Dá se vůbec zveřejnění takových videí hodnotit jako nepřípustný zásah do soukromí?
Za jistých okolností ano, za jiných ne. Tak, jak je to podáváno ve věci Jindřicha Rajchla, to podle mě žádný zásah do soukromí není. Pokud by si někdo natočil soukromé sexuální hrátky pro sebe, pro potěšení své partnerky či partnera a - zdůrazňuji - nelegálním způsobem by se to dostalo mimo okruh těchto dvou diváků, tak by se o tom tak dalo uvažovat.
Existuje zde ale i podotázka, kdo by za to byl odpovědný. Jedna věc je, jak se to dostalo ven. V případě pana Rajchla by se nabízela hypotéza, že mu někdo hacknul počítač. Podotýkám, že pouze nabízela. V první řadě by pak šlo o to, kdo to "sbalil" z počítače.
Druhá věc by byla, za jakých okolností se ten, kdo to zveřejnil, k videím dostal. Pokud bych to sám hacknul, jde o trestný čin. Pokud ale od někoho dostanu videozáznam a někde ho zveřejním, je otázka, zda jsem věděl, že byl získán nezákonným způsobem, nebo jsem to měl předpokládat. I kdyby by to bylo získáno ilegálně, samotné zveřejnění videa nemusí být paradoxně nezákonné, pokud by to bylo ve veřejném zájmu.
Jak je to tedy s veřejným zájmem u politicky činného člověka?
Jedna věc je, když si dva občané bez politických ambicí a vstupování do veřejného prostoru nahrají své sexuální hrátky a někdo jim to ukradne. Pak není žádný důvod, proč to publikovat. V takovém případě se lze bavit o tom, že je to porušení práva na soukromí. Skončilo by to žalobou.
Informace o soukromí ale může hrát roli při posuzování politika a jeho morální integrity. Je to stejné, jako když se například zajímáme o zdravotní stav politiků, jejich rodinný život - čili zda například bil manželku či zda manželka neopustila manžela v těžké situaci.
Jak byste to hodnotil v případě, že by na videích byl skutečně zachycen Jindřich Rajchl, který se prezentuje jako zastánce tradičních hodnot a rodiny?
Pokud jde o pana Rajchla, ten proslul řadou velmi silných výroků a útoků. Něco jiného by to bylo pokud by šlo o člověka, který se choval úzkostlivě slušně a nemoralizoval nikoho jiného, nevykládal nikomu jinému, jak se má chovat. Poté bychom se mohli bavit, zda je to ve veřejném zájmu.
Pokud jde o trestněprávní aspekty, ty bych v tomto případě asi vyloučil. A to jsme se dosud bavili pouze o možnosti, že to bylo pořízeno výhradně pro soukromé účely. Což ale zřejmě nebude tento případ.
Pokud bylo video veřejné, není co řešit
Podle posledních informací se zdá, že jedno z videí bylo na veřejně dostupném serveru, druhé pak na úložišti, kam se dá dostat díky registraci…
I úložiště, kam lze získat přístup po registraci, je obdoba veřejné publikace. Pak je mi líto, ale už není třeba vůbec nic řešit. Nedá se s tím nic dělat. Jednou to bylo zveřejněno a nelze se domáhat trestního postihu. Hovořit o zásahu do soukromí nelze, pokud dotyčný to soukromí sám odhalil.
Mluvil jsem o tom už před lety, že lidé jsou šílenci, když se nechají natočit na pornografické servery a nedochází jim, že za deset let někdo přijde a řekne "hele tohle pustím tvým dětem, nebo mi dej sto tisíc".
Jindřich Rajchl nedávno pro deník Aktuálně.cz nechtěl potvrdit, zda je videu skutečně on, s tím, že by to narušilo právní kroky. Co to znamená?
Nevím, jaké právní kroky by to mělo ohrozit, protože pravda je v tomto případě jen jedna a není důvod, proč ji skrývat a neříct to rovnou. Buď to jsem já, nebo nejsem. Tohle jsou tak atypické životní situace, že by si člověk mohl pamatovat, jestli tam je, nebo není. Asi těžko by se omylem zamíchal do "grupáče".
Rajch tvrdí, že to nechce říct kvůli právním krokům.
Není důvod, proč by to mělo právní kroky ovlivňovat. Ty musí začít tím, že budu tvrdit, že byly zveřejněny obrazy z mého soukromí, nebo budu tvrdit, že byly zveřejněny záznamy, které jsou fake. Zejména u politika, který se má chovat transparentně, by se dalo očekávat, že jeho slova budou ano, nebo ne. Že řekne, jak to bylo.
V trestním oznámení, které Rajchl podal na policii, je údajně zmíněn trestný čin nebezpečného pronásledování. Jak se na to díváte?
To, že byla videa zveřejněna, zcela jistě nebezpečné pronásledování není.
A pokud by se to týkalo aktivistů, kteří před jeho domem natáčeli jeho dceru?
Ano, to jsem chtěl říct, že by se o tom mělo hovořit v souvislosti s tím, že jeho dceru, údajně šestnáctiletou, se někdo pokoušel interviewovat před domem. Tady je potřeba jasně říct, že děti a rodinní příslušníci by se do takových věcí za žádných okolností neměli tahat.
Ale na druhou stranu, kromě toho, že šlo možná o hrubou neslušnost, si nedovedu představit, že by to bylo klasifikováno jako nebezpečné pronásledování. Pro tento trestný čin je skutkovou podstatou, že se to děje opakovaně a způsobem, který člověka obtěžuje. Náhodný kontakt na ulici byl jeden, a byť by byl z lidského hlediska nepřijatelný, maximálně by to mohl být přestupek - a to bychom se museli dost snažit. Mezi neslušným chováním a porušením zákona je rozdíl.