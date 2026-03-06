Přeskočit na obsah
6. 3.
„Já neutíkám.“ Ministr Zůna po americké facce opět prchnul před novináři

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík

Premiér Andrej Babiš i ministr zahraničí Petr Macinka se čtvrtečnímu setkání s americkým velvyslancem vyhnuli. Nebyli tak u toho, když Nicholas Merrick na Pražském hradě označil jejich rozrytí českého obranného rozpočtu za velký hazard a porušení spojeneckých slibů. A když chtěl reportér deníku Aktuálně.cz znát názor ministra obrany Jaromíra Zůny, ten před otázkami utekl.

ČR-vláda-armáda-bezpečnost-FASTPIX
Konference Naše bezpečnost není samozřejmost, 5. března 2026, Praha. Zleva ministr obrany Jaromír Zůna, předseda spolku Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík a prezident Petr Pavel.Foto: ČTK
Zástupci SPD – ministr obrany Jaromír Zůna a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura – to ve čtvrtek v renesančních prostorech Míčovny v zahradách Pražského hradu neměli jednoduché. Okamurův příchod na pódium jeden z akreditovaných hostů v publiku doprovodil velmi hlasitým křikem „hanba, fuj, ostuda“.

A ještě předtím si Okamura, Zůna a další členové současné koalice museli vyslechnout zdrcující projev Nicholase Merricka, amerického velvyslance v Praze. Že jeho nedlouhý proslov se bude točit kolem škrtů v českém obranném rozpočtu, bylo zřejmé už z jeho „small talku“ s Jaromírem Zůnou na chodníku před Míčovnou.

Za rozrytí rozpočtu ministerstva obrany a jeho skokovému a snížení o 21 miliard korun oproti plánu však nakonec vládu Andreje Babiše vytahal za uši daleko bolestivěji, než se čekalo. „S 1,8 procenty HDP Česko riskuje, že se zařadí mezi nejméně platící členy aliance,“ tlumočil Merrick současný pohled Washingtonu na Českou republiku.

„To není libovůle, požadavek Spojených států, pouhý podpis jedné vlády, který lze snadno zrušit jinou vládou,“ opřel se velvyslanec do Babiše a spol. kvůli masivnímu snížení obranných výdajů. Z Merrickových slov bylo patrné, že Spojené státy vnímají kroky nynější české vlády jako porušení spojeneckých závazků.

„Dneska ne“

Jedním z těch, kdo z publika ostrý projev poslouchal, byl tedy i Jaromír Zůna. Přitom právě on jako ministr za nynějším návrhem rozpočtu stojí a před pár dny jej prezentoval členům sněmovního výboru pro obranu.

Reportér deníku Aktuálně.cz tak chtěl po skončení konference Naše bezpečnost není samozřejmost vědět, jak Merrickova slova vnímá a jak na ně zareaguje. A byť Zůna se v sále zdravil s řadou lidí, před novinářskými otázkami utíkal.

„Pan ministr nebude dávat žádné vyjádření,“ bránila jej jeho mluvčí Magdalena Hynčíková. „Sedneme si na to někdy…,“ přidal se sám Zůna. „Dneska ne, já mám další program. Vy furt všichni ,on nám zase utekl‘, já neutíkám, tak předělejte můj program,“ vyhýbal se Zůna odpovědi na položenou otázku.

Reportér deníku Aktuálně.cz tak s dotazy, které chtěl ve čtvrtek na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost položit Zůnovi, oslovil alespoň mluvčího ministerstva Davida Šímu. Ani ten však do vydání článku neodpověděl.

Poslechněte si, jak ministr Zůna utekl před otázkami reportéra Ondřeje Stratilíka (5. 3. 2026)

Ministr obrany Jaromír Zůna vyhýbající se otázkám novinářů | Video: Ondřej Stratilík
