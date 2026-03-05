Přeskočit na obsah
5. 3.
„Riskujete.“ Babiš má problém, Spojené státy vyslaly ostrý vzkaz

Ondřej Stratilík
Zástupci české vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem schytali bolestivou ránu. Na konferenci s názvem Naše bezpečnost není samozřejmost se proti jejich masivním škrtům v obranném rozpočtu postavil americký velvyslanec Nicholas Merrick. Z jeho slov je zřejmé, že Washington snižování českých výdajů na obranu sleduje a Donaldu Trumpovi se vůbec nelíbí.

Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost.
Ještě předtím, než americký velvyslanec Nicholas Merrick vstoupil do Míčovny Pražského hradu, na prostranství před vchodem do sálu strávil několik minut s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Z jejich rozhovoru bylo zjevné, že řeší i české výdaje na obranu.

Snižování rozpočtu českého ministerstva obrany totiž už není jen vnitropolitickým tématem. Jak si reportér deníku Aktuálně.cz ověřil během několika rozhovorů s účastníky konference Naše bezpečnost není samozřejmost, věc se řeší už i na evropské úrovni.

Meziroční 21miliardový škrt v obranném rozpočtu a odmítnutí nastavené trajektorie, podle níž měly původně výdaje na českou obranu růst až k metě pěti procent hrubého domácího produktu (HDP), jak po svých spojencích požaduje Donald Trump, nyní silně rezonují. Hlavně proto, že tímto krokem Andrej Babiš (ANO) a jeho vláda porušují spojenecký závazek i daný slib.

A právě to nyní České republice velmi příkře velvyslanec Merrick připomněl. „To není libovůle, požadavek Spojených států, pouhý podpis jedné vlády, který lze snadno zrušit jinou vládou,“ vzkázal ostře směrem k Babišovi a jeho odklonu od kontinuálního zvyšování obranného rozpočtu. A zdůraznil důležitost spojeneckých závazků pro dobré fungování Severoatlantické aliance.

Velvyslanec rozcupoval Babišův rozpočet

Aby Merrick koaličnímu kabinetu ANO, Motoristů a SPD ozřejmil, jaká je realita, na čtvrteční konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost veřejně rozcupoval jejich návrh letošního státního rozpočtu.

„Podle odborníků základní výdaje na obranu na rok 2026 budou činit 1,8 procenta HDP, což je hluboko nejen pod závazkem haagského summitu, ale i méně než loni. Česko riskuje, že se dostane mezi státy s nejnižšími výdaji v NATO,“ vzkázal Merrick ostře Babišovi.

Ministr obrany Jaromír Zůna nicméně nadále tvrdí, že i když letos rozpočet resortu citelně klesl, loni naplánovaný střednědobý výhled investic do obrany prý nakonec splní. Příští rok by tedy měly obranné výdaje vyskočit o 60 miliard korun na celkových 215 miliard, v roce 2028 by pak měly činit 238 miliard.

A i když Zůna tato čísla prezentuje s vážnou tváří, podle mnohých jde o čirou fantasmagorii, a to včetně premiéra Andreje Babiše. „Nevím, kde na to pan ministr přišel,“ usadil ministra obrany sám premiér.

Ostatně jasný kurz resortu nastavil už náměstek Radovan Vích (SPD), jenž má Zůnu v čele resortu korigovat. Na výraznější růst investicí do obrany podle něj ale není prostor ani konstelace.

„Musíme si uvědomit svoje místo. Jsme středozemní stát, který nemá námořnictvo. Polsko nebo Německo, to je něco jiného – ty mají Balt, je tam asi i jiná politická vůle a jsou na tom jinak s rozpočtem. My jsme v deficitu 300 miliard a bude se hledat, jak z toho ven. Pro mě je klíčové, že ministr bude hledat cílené škrty, ne plošné,“ oznámil Vích v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na slova amerického velvyslance prohlásil, že letošní výdaje České republiky na obranu jsou "maximem možného". Babiš pro Českou televizi uvedl, že obrana a armáda je pro jeho vládu důležitá a výdaje na obranu rostou, ale řeší také zdravotnictví, sociální otázky a každodenní život občanů.

