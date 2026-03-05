„Čím je Rusko dál, tím je naše bezpečnost větší.“ Poradce vlády radí pomáhat Kyjevu

Hynek Kmoníček, bývalý diplomat a poradce současné vlády ANO, SPD a Motoristů pro národní bezpečnost, má jasno. Nejvýraznější hrozbou pro bezpečnost České republiky a jejích obyvatel je Rusko. Na čtvrteční konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost připomněl, že historicky tomu nikdy nebylo jinak a je třeba pomáhat Ukrajině. Svými slovy jde proti kabinetu, který chce vazbu s Kyjevem oslabit.
Hynek Kmoníček na čtvrteční národní bezpečnostní konferenci vystoupil až jako několikátý v pořadí. Před ním se k mikrofonu v Míčovně Pražského hradu dostal třeba i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
I když právě s jeho nástupem resort musel snížit letošní rozpočet o více než 21 miliard korun, mluvil o drahém rozvoji protivzdušné obrany, jejímž cílem bude především ochrana kritické infrastruktury a obyvatelstva před útoky raket, dronů a střel.
„Náklady na to budou velmi vysoké. Musíme dosáhnout konsenzu, abychom byli ochotni a schopni peníze vyčlenit a rozumně investovat,“ vzkázal Zůna a mířil tím nejspíš na českou vládu, jejímž je vicepremiérem a která je nakloněna dlouhodobým škrtům v obranném rozpočtu a neplnění spojeneckých závazků.
Čím dál od Ruska, tím líp
Proti komu je třeba českou protivzdušnou obranu rychle budovat, pak zdůraznil Hynek Kmoníček. Ten na konferenci vystoupil v pozici vládního poradce pro národní bezpečnost.
„Naší nejvýraznější hrozbou je dnes logicky Ruská federace a bylo tomu tak i před zahájením otevřeného konfliktu na Ukrajině, ať už naše vztahy s Ruskem byly historicky na vrcholu nebo na dně,“ popsal bývalý diplomat historickou realitu.
A šel ještě dál: „Vždy totiž platilo, že čím je Rusko od nás geograficky dále, tím vyšší je naše vlastní bezpečnost. Z toho také nutně musí vycházet podpora bojující Ukrajině, která je v zájmu bezpečnostních priorit našeho státu.“
Tím se poradce Kmoníček dostává do kolize s politikou Babišovy vlády. Ta chce naopak vazbu s Kyjevem bránícím se ruské agresi oslabovat a pomáhat mu méně než dřív. Je to jedno z hlavních témat koaliční SPD Tomia Okamury.
„Není to samozřejmě jediná naše priorita, které bychom nutně podřizovali všechny ostatní,“ prohlásil pak dál Kmoníček směrem k podpoře Ukrajiny.
A aby bylo úplně jasné, jak svá slova a varování před Ruskem myslí, řekl ještě: „Čím dále jsme od ruských hranic, tím je naše geopolitická pozice snazší.“
