Ministr dostal komunikační "školení" od Okamury. Pak ale znovu dostál své pověsti

Aktuálně.cz přináší ukázky z noční tiskovky, na které byl i mlčící ministr obrany za SPD Jaromír Zůna.
Ministr obrany za SPD Jaromír Zůna získal pověst muže, kterému SPD „zakázalo mluvit“ poté, co vyjádřil podporu Ukrajině. Po čtvrtečním hlasování o důvěře vládě měl možnost Zůna tuto pověst případně vyvrátit, ale stal se opak. Nepromluvil ani po výslovné prosbě novinářů po skončení tiskové konference. Hlavní slovo tak měl šťastný premiér Andrej Babiš.
Bylo už hodně pozdě večer, když Poslanecká sněmovna odhlasovala důvěru vládě Andreje Babiše a on přišel mezi novináře. Kolem něj se postavili tři místopředsedové vlády včetně ministra obrany Jaromíra Zůny, který zastupuje SPD.
„Dobrý večer, dámy a pánové, jsme rádi, že to máme za sebou, jsem velice rád, že jsme získali všechny hlasy naší koalice, pro mě to bylo velmi poučné, já jsem se snažil většinu času naslouchat projevům,“ začal tiskovou konferenci Babiš, po jehož proslovu mohli novináři položit vzhledem k pokročilému času jen tři dotazy.
Jeden z nich mířil i na přítomného místopředsedu vlády a předsedu Motoristů sobě Petra Macinku, který stručně zareagoval a následně opět mluvil Babiš. Zprvu vážný obličej se mu rozjasnil ve chvíli, kdy dostal otázku, čím přesvědčil poslance SPD, že všichni podpořili vládu. „No, já nevím. Celé tři dny tvrdili, že jsem slabý premiér. Tak asi proto,“ rozesmál se Babiš, který narážel na projevy opozice, která ho opakovaně označovala za slabého premiéra.
Úsměv byl vidět i ve tvářích Macinky a místopředsedkyně vlády za ANO Aleny Schillerové. Babiš se následně rozpovídal a v dobré náladě vyprávěl o tom, jak k němu domů jezdí na jednání Petr Macinka i předseda SPD Tomio Okamura. „Když se vrátil z Ukrajiny, strávil u mě asi hodinu a půl. Nemusíte mít obavu o naši koalici,“ tvrdil novinářům, se kterými se podle plánu po třetí otázce rozloučil.
Jediný, kdo měl po celou dobu ve tváři vážný výraz, byl ministr Zůna, který se po skončení tiskové konference chystal k odchodu. Při tom ho dvě novinářky požádaly o pár slov, protože už několik dní se jim ani dalším novinářům nedaří s tímto ministrem mluvit. Na dotazy nereaguje. Ani tentokrát nic neřekl a odešel. Což je rozdíl oproti ministryni Schillerové, která na tiskovce také nepromluvila, ale jinak v naprosté většině případů na novinářské dotazy reaguje a často s novináři mluví.
Aktuálně.cz několik minut před tiskovou konferencí vidělo ministra Zůnu s předsedou Okamurou v kuloárech sněmovny, kde Okamura Zůnovi vysvětloval, jak by měl reagovat na případné dotazy novináře. Patrně tedy počítal s možností, že ministr se do kontaktu s novináři dostane. Okamura mu zdůrazňoval, aby odpovídal stručně a držel se základní informace o tom, že vítá důvěru vládě, kterou získala od vládních poslanců.
Vzhledem k tomu, že ministr obrany mluví s novináři výjimečně, není příliš jasné, jak vnímá své postavení ve vládě a vztah k SPD. Poprvé promluvil v polovině prosince po svém jmenování, kdy vyjádřil podporu Ukrajině a Rusko označil za agresora. Voliči SPD se proti jeho slovům bouřili, takže následně s ním předseda klubu SPD Radim Fiala natočil video, které je mělo uklidnit. Navíc se měl ministr vyjadřovat už jen k tématu obrany Česka. Čehož se takřka celý projev držel v úterý, když musel promluvit ve sněmovně stejně jako další členové vlády před hlasováním o důvěře.
Při čtvrtečních interpelacích poslanců na ministry se ale Zůna opět Ukrajiny zastal, když na ni dostal otázku od poslankyně ODS Jany Bačíkové. „Jsem přesvědčen, že Ukrajina má podle mezinárodního práva právo se bránit a že má mít schopnost tuto obranu reálně vykonávat,“ uvedl mimo jiné s tím, že citoval i dřívější usnesení sněmovny, které označilo Ruskou federaci za iniciátora vojenského konfliktu na Ukrajině. Jinak se ale o tématu Ruska a Ukrajiny nebaví.
Mimochodem, ve svém projevu mluvil také o tom, jak je důležité komunikovat s veřejností. „Velice mi záleží na kvalitě a otevřenosti komunikace s veřejností na všech úrovních tak, abychom udrželi a dále posilovali vysokou důvěru našich občanů v činnost ministerstva a schopnosti Armády České republiky,“ tvrdil navzdory tomu, že ve skutečnosti „nekomunikuje“.