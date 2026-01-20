Není obvyklé, aby šéf ministerského odboru salutoval svému podřízenému. Na obraně se to ale od loňska děje. Brigádnímu generálovi Romanu Hyťhovi totiž šéfuje „pouhý“ plukovník. I tato nelogičnost poukazuje na to, že resort ani po čtyřech měsících nedokázal vyřešit podivnou bitku z brněnského klubu Alterna. Mladší voják tam měl Hyťhu pořezat na ruce, generál pak přišel o bezpečnostní prověrku.
„Když jde někdo od ‚speciálů‘ před soud, ten Moravák je u toho vždycky,“ směje se jeden z důstojníků pražského generálního štábu. Komentuje tak fakt, že si Roman Hyťha jako svého právního zástupce vybral Radka Ondruše, právníka pocházejícího ze Znojma.
Je totiž pravidlem, že pokud se před justicí otevře kauza s účastí některého z příslušníků prostějovské 601. skupiny speciálních sil, odkud vzešel právě i Hyťha, Ondruš jej u soudů zastupuje. V poslední době kromě pořezaného generála bránil třeba i čtveřici „speciálů“ obžalovaných v souvislosti se smrtí afghánského zajatce.
Ani Radek Ondruš se však nechce k Hyťhově probíhající kauze obšírněji vyjadřovat. „Jelikož v trestním řízení týkajícím se jeho (Hyťhova – pozn. red.) napadení, kde je klient poškozeným, dosud nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby a celé řízení dosud probíhá ve stádiu prověřování, má klient policejním orgánem zakázáno se k věci jakkoliv vyjadřovat,“ řekl advokát reportérovi deníku Aktuálně.cz.
„Mimo jiné i proto, že ve věci dosud nebyli vyslýcháni svědci,“ dodal.
„Neřekneme.“ Proč? „Nezastává vedoucí pozici“
Jsou to přitom už dva měsíce, co se musel Roman Hyťha nedobrovolně „odklidit“ z nejužšího vedení generálního štábu. Národní bezpečnostní úřad mu totiž neprodloužil platnost prověrky, což výrazně zkomplikovalo generálovu kariéru. Bez osvědčení pak byl přesunut na ministerský odbor pro válečné veterány, jemuž šéfuje plukovník Robert Speychal. Tedy muž s nižší hodností.
Když ale reportér deníku Aktuálně.cz chtěl vědět, jak tato spolupráce funguje a co konkrétně generál, jenž v pátek oslavil 48. narozeniny, ve Speychalově odboru dělá, ministerstvo obrany na jakékoliv dotazy odmítlo odpovědět. „Jelikož dotyčný nezastává vedoucí pozici, více se k interním personálním záležitostem nebudeme vyjadřovat,“ napsal Karel Čapek, mluvčí resortu.
Brněnský státní zástupce Arne Nekula, jenž má věc na starosti, popisuje, že i téměř čtyři měsíce po incidentu z noci na 26. září stále probíhá prověřování. „Čeká se mimo jiné na vyjádření znalců, respektive příslušné expertizy, z čehož je zřejmé, že prozatím není v dané věci žádná osoba trestně stíhána,“ přibližuje Nekula.
Mladý voják, sloužící v armádě na Velitelství informačních a kybernetických sil, je v souvislosti s útokem na Romana Hyťhu podezřelý hned z několika trestných činů. Mluvčí brněnského útvaru Jindřiška Budiková ale už dřív odmítla Aktuálně.cz poskytnout kontakt na něj i jeho právního zástupce, stejně jako vojenská policie.
„S ohledem na neveřejnou část trestního řízení nebudeme poskytovat žádné kontaktní údaje,“ reagovala Nikola Rimkevič Hájková, mluvčí kriminální služby Vojenské policie.
Hyťha chce odškodné
Už teď je ale jasné, že Hyťha, velmi blízký spolupracovník Karla Řehky, bude po mladším útočníkovi požadovat odškodné, potvrdil jeho právní zástupce. Tisíce prý bude chtít nejen za samotné zranění, ale i za reputační újmu, již po brněnském incidentu utrpěl.
„Výše nároku na náhradu škody, která je odvislá od odborných vyjádření a znaleckých posudků, je přímo úměrná i míře medializace celé věci,“ potvrzuje Ondruš.
Jak už přitom deník Aktuálně.cz uvedl na konci loňského listopadu, pokud Roman Hyťha nezíská bezpečnostní prověrku zpátky, je to zřejmě konec jeho další kariéry v české armádě.
