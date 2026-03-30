Nakrknul Babiše, brzy skončil. Teď se náměstek nečekaně vrací na vysoký post

Česká delegace při vídeňském ústředí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě přijde o jednoho ze svých dvou obranných poradců. Po třech letech se do Prahy vrací Filip Říha. Ten se jako náměstek ministra obrany „proslavil“ sérií kiksů, která rozohnila i Andreje Babiše a po níž musel své křeslo opustit. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, Říha teď míří do vysoké pozice na ministerstvu vnitra.
Byl jednou z prvních výrazných tváří, která loni před Vánoci opustila ministerstvo vnitra po nástupu Lubomíra Metnara (ANO). Dlouholetý zpravodajec Jan Paďourek, jenž od roku 2023 šéfoval resortní sekci vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání, se s Metnarem dohodl na svém konci. Alespoň taková byla oficiální verze události.
Ministerstvo pak na uvolněnou pozici vyhlásilo výběrové řízení. V tom uspělo nečekané jméno. Jak si ověřil reportér deníku Aktuálně.cz u čtyř vysoce postavených úředníků resortů vnitra a obrany, v tendru zvítězil právník Filip Říha.
„Ano, přechází od nás na ministerstvo vnitra,“ sdělil jeden z oslovených úředníků v resortu obrany. Ředitelské místo sekce, jejíž zaměstnanci se specializují na azylovou, migrační či bezpečnostní politiku nebo prevenci kriminality, by měl Říha oficiálně obsadit v polovině letošního dubna.
Reportér deníku Aktuálně.cz s dotazem oslovil i samotného Filipa Říhu. Ten zjištění redakce potvrdil. „Mé působení na zahraničním pracovišti je časově omezené, takže je přirozené, že pokračuji v další profesní etapě,“ potvrdil informace redakce.
A následně ještě dodal: „Otevřeného výběrového řízení na ministerstvu vnitra jsem se zúčastnil, protože jde o pozici odpovídající mým dosavadním zkušenostem z oblasti bezpečnosti, kde se pohybuji více než 13 let.“
Babiš: „Hloupý úředník nepřemýšlel“
Faktem je, že pokud právě vládne kabinet Andreje Babiše (ANO), Říhovi se na resortech pod vedením hnutí ANO daří. Na začátku roku 2019, kdy obraně šéfoval Lubomír Metnar, se stal jeho náměstkem pro vyzbrojování. Nejdřív v zastoupení, poté zvítězil i ve výběrovém řízení.
V únoru 2020 se s ním ale Babiš nepáral. Jako tehdejší premiér na sociální sítě napsal ostrý vzkaz: „… chybou tohoto nákupu (radarů DPET Vera NG za 1,5 miliardy Kč, pozn. red.) není prodražení, ale hloupý úředník, který nepřemýšlel, a pan ministr si to nepohlídal“.
Říha po sérii kiksů rezignoval – některé kontrakty se totiž oproti původně oznámeným sumám prodražily o stovky milionů korun. Resort pak tvrdil, že došlo k chybě při stanovení odhadované ceny. „Zakázka nebo dvě zakázky, které byly v médiích zmiňované, jsou podle zákona, jsou v pořádku. Za tím si stojím. Žádná pravidla jsme neporušili,“ bránil se sám Říha.
Z ministerstva ale nezmizel. Čerpal konkurenční doložku, stal se právníkem v kabinetu Lubomíra Metnara. A v roce 2021 se zase dostal do pozice náměstka – tentokrát začal vést právní sekci. Jeho kariéra se nezasekla ani s příchodem ministryně Jany Černochové (ODS). Až do konce ledna 2023 vedl majetkovou sekci.
Pak jej resort vyslal jako obranného poradce stálé mise při OBSE. Loni v prosinci jej v Rakousku doplnil Lubor Koudelka, další bývalý náměstek Černochové.
Na Říhu už čeká řada bývalých kolegů
Filip Říha přitom není jediným „starým známým“ Lubomíra Metnara v současném nejužším vedení ministerstva vnitra. Vrchním ředitelem sekce informačních a komunikačních technologií se před několika týdny stal Petr Kovář.
V době, kdy Metnar v minulé vládě Andreje Babiše šéfoval obraně, dělal Kovář kariéru ve Vojenském technickém ústavu (VTÚ), státním podniku zřizovaném ministerstvem obrany. Na začátku roku 2020 se stal zástupcem jednoho z ředitelů, o dvě léta později pak šéfem pro obchod a marketing.
Tam vydržel jen do dubna 2023. Byl totiž jedním z řady manažerů, kteří odešli pár měsíců poté, co ministryně obrany Jana Černochová (ODS) spustila ve státním podniku personální průvan.
Paradoxem je, že než se Filip Říha před třemi lety stěhoval do Vídně, na obraně vedl majetkovou sekci, pod niž spadaly státní podniky včetně VTÚ. U Metnara se tak nyní setká s jedním ze svých bývalých kolegů.
Apríl? Šestidenní náměstek
Dalším úředníkem dlouhodobě spřízněným s Metnarem je i Lukáš Klučka, jeho nynější první náměstek. Toho Metnar zná už ze své první štace na ministerstvu vnitra, odkud za ním v roce 2020 Klučka přešel i na obranu. A když nastoupila Černochová, jedním z jejích prvních kroků bylo ukončení Klučkova angažmá. Tvrdila, že resortu prý způsobil škody.
Klučka pak zamířil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Před čtyřmi roky – 1. dubna 2022 – se stal náměstkem ředitele pro informatiku. Jenže tam vydržel jen šest dnů. Skončil poté, co se o jeho novém zaměstnání s překvapením a nelibostí dozvěděla Černochová. „O tomto angažmá pana Klučky nebyl informován ani příslušný náměstek ministerstva obrany,“ zlobila se tehdejší ministryně.
Tím výčet Metnarových chráněnců nekončí. Náměstkem na vnitru je nyní i Petr Mach, který to s Lubomírem Metnarem také „táhne“ už dlouhou dobu. Od roku 2019 pracoval na obraně jako šéf náměstkovské kanceláře. A když Metnar v minulém volebním období vedl sněmovní branný výbor, Mach byl jeho poradcem.
