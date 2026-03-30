Už pět zadržených. Ministr Metnar promluvil k požáru v Pardubicích, detaily si nechal pro sebe

V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob. Novinářům to v pondělí při návštěvě Slovenska řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar, detaily neuvedl. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.
„Tam těch pachatelů na místě bylo daleko více. V průběhu času se podařilo zadržet i další osoby. Dnes z toho většího počtu těch útočníků na místě máme zadrženo pět osob,“ řekl Metnar na společné tiskové konferenci se slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem k preventivní bezpečnostní akci Slovenska proti nelegální migraci.
Metnar poděkoval Slovensku za zadržení jedné podezřelé osoby v uvedeném případu požáru v Pardubicích, který česká policie vyšetřuje jako teroristický útok. Z dřívějšího vyjádření českého policejního prezidia vyplynulo, že na Slovensku byla zadržena americká občanka. Bratislavský soud ji minulý týden poslal do vazby v rámci vydávacího řízení, ve kterém se rozhodne o jejím předání českým úřadům.
V bramborovém salátu z Globusu jsou bakterie způsobující listeriózu
V baleném bramborovém salátu, který prodává řetězec Globus, našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterii listeria monocytogenes, která způsobuje onemocnění listeriózu. Pochází od klatovského výrobce Maso West. Inspekce varuje spotřebitele, aby salát konkrétní šarže nejedli, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Pavel Kopřiva.
Mysleli, že odpolední káva únavu vyřeší. Se změnou času pomůže úplně jiný nápoj, radí odborníci
„Krátkodobé povzbuzení kofeinem může vést k dlouhodobě nižší energii,“ upozorňuje farmaceutka Kamila Horníčková. Právě jarní změna času podle ní často spouští začarovaný kruh únavy, který si mnozí nevědomky ještě zhoršují – typicky odpolední kávou, po níž následuje horší spánek a ještě větší vyčerpání. Stačí přitom málo: nahradit kávu jinými nápoji. Jaké to podle farmaceutky jsou?
„Jsme vocasové!" Zloba Hadamczika i krutých 122 minut. Spartu zase děsí její prokletí
Game 7, speciální zápas, který v sérii play off za stavu 3:3 rozhoduje. Není z něj úniku. Hokejisté pražské Sparty mají v těchto utkáních až neuvěřitelnou bilanci 0:7, s níž dnes odpoledne vstoupí do sedmého čtvrtfinále v Plzni. Pokusí se zlomit letité prokletí.
Íránský konflikt může snížit růst české ekonomiky až o procentní bod
Íránský konflikt může vést k poklesu růstu české ekonomiky až o jeden procentní bod, v případě míry inflace k jejímu zvýšení až o 1,5 bodu. Záležet bude zejména na délce konfliktu a blokády Hormuzského průlivu. Vyplývá to z analýzy, kterou v pondělí poskytla úvěrová pojišťovna Coface, která dlouhodobě monitoruje ekonomické klima ve 160 zemích světa.
ŽIVĚ Do války jedině oklikou. Španělé nepustí americké vojenské lety do vzdušného prostoru
Španělská vláda uzavřela vzdušný prostor své země pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Vláda v Madridu rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se konfliktu nechce žádným způsobem účastnit.