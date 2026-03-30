Přeskočit na obsah
Benative
30. 3. Arnošt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Už pět zadržených. Ministr Metnar promluvil k požáru v Pardubicích, detaily si nechal pro sebe

ČTK

V souvislosti s nedávným zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích bylo zadrženo celkem pět osob. Novinářům to v pondělí při návštěvě Slovenska řekl český ministr vnitra Lubomír Metnar, detaily neuvedl. Česká policie o víkendu informovala o zadržení čtvrté podezřelé osoby v případu, kterou pak soud poslal do vazby.

Lubomír Metnar, ministr vnitra, politik
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)
„Tam těch pachatelů na místě bylo daleko více. V průběhu času se podařilo zadržet i další osoby. Dnes z toho většího počtu těch útočníků na místě máme zadrženo pět osob,“ řekl Metnar na společné tiskové konferenci se slovenským kolegou Matúšem Šutajem Eštokem k preventivní bezpečnostní akci Slovenska proti nelegální migraci.

Metnar poděkoval Slovensku za zadržení jedné podezřelé osoby v uvedeném případu požáru v Pardubicích, který česká policie vyšetřuje jako teroristický útok. Z dřívějšího vyjádření českého policejního prezidia vyplynulo, že na Slovensku byla zadržena americká občanka. Bratislavský soud ji minulý týden poslal do vazby v rámci vydávacího řízení, ve kterém se rozhodne o jejím předání českým úřadům.

Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

V bramborovém salátu z Globusu jsou bakterie způsobující listeriózu

V baleném bramborovém salátu, který prodává řetězec Globus, našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterii listeria monocytogenes, která způsobuje onemocnění listeriózu. Pochází od klatovského výrobce Maso West. Inspekce varuje spotřebitele, aby salát konkrétní šarže nejedli, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Pavel Kopřiva.

Young,Redhead,Girl,Wearing,Sweater,Listening,Music,With,Headphones,And
Young,Redhead,Girl,Wearing,Sweater,Listening,Music,With,Headphones,And

Mysleli, že odpolední káva únavu vyřeší. Se změnou času pomůže úplně jiný nápoj, radí odborníci

„Krátkodobé povzbuzení kofeinem může vést k dlouhodobě nižší energii,“ upozorňuje farmaceutka Kamila Horníčková. Právě jarní změna času podle ní často spouští začarovaný kruh únavy, který si mnozí nevědomky ještě zhoršují – typicky odpolední kávou, po níž následuje horší spánek a ještě větší vyčerpání. Stačí přitom málo: nahradit kávu jinými nápoji. Jaké to podle farmaceutky jsou?

peníze
peníze

Íránský konflikt může snížit růst české ekonomiky až o procentní bod

Íránský konflikt může vést k poklesu růstu české ekonomiky až o jeden procentní bod, v případě míry inflace k jejímu zvýšení až o 1,5 bodu. Záležet bude zejména na délce konfliktu a blokády Hormuzského průlivu. Vyplývá to z analýzy, kterou v pondělí poskytla úvěrová pojišťovna Coface, která dlouhodobě monitoruje ekonomické klima ve 160 zemích světa.

