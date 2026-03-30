Íránský konflikt může snížit růst české ekonomiky až o procentní bod

Íránský konflikt může vést k poklesu růstu české ekonomiky až o jeden procentní bod, v případě míry inflace k jejímu zvýšení až o 1,5 bodu. Záležet bude zejména na délce konfliktu a blokády Hormuzského průlivu. Vyplývá to z analýzy, kterou v pondělí poskytla úvěrová pojišťovna Coface, která dlouhodobě monitoruje ekonomické klima ve 160 zemích světa.
Česká ekonomika v letošním roce by podle prognózy Coface, která ještě nepočítá s dopady konfliktu, díky růstu hrubého domácího produktu (HDP) o 2,8 procenta mohla překonat německou ekonomiku. Ta poroste o jedno procento. Česko by podle této prognózy zaostalo za dynamikou Polska, jehož hospodářství by mohlo stoupnout o čtyři procenta.
Údery proti Íránu, které zažehly regionální válku, zahájily Spojené státy a Izrael 28. února. Írán v odvetě cílí na americké a izraelské cíle v regionu. Íránské revoluční gardy také blokují Hormuzský průliv, kudy za normální situace převáží tankery zhruba pětinu světové produkce ropy a přibližně třetinu zkapalněného zemního plynu (LNG).
Nálada na exportních trzích, především v automobilovém průmyslu, stárnutí populace nebo nedostatek kvalifikované pracovní síly představují podle autorů analýzy Coface významná rizika pro další ekonomický vývoj. Nejasná je podle nich také rozpočtová politika vlády.
Coface řadí Česko mezi země s nadprůměrně dobrým podnikatelským prostředím. "V posledních letech sledujeme postupnou stabilizaci české ekonomiky. HDP mírně roste, zatímco inflace klesá a letos by se měla pohybovat kolem dvou procent, tedy na jedné z nejnižších úrovní v regionu. Očekáváme růst HDP přibližně o 2,8 procenta, hlavním tahounem zůstane spotřeba domácností," uvedl ředitel úpisu rizika pro ČR a Slovensko v Coface Martin Procházka.
Česká ekonomika podle Coface nadále těží z výhodné geografické polohy, silného zapojení do mezinárodních výrobních řetězců a stabilních veřejných financí, jejichž zadlužení zůstává výrazně pod průměrem EU. K pozitivnímu výkonu přispívá především odolná spotřeba domácností, čerpání evropských fondů a nízká inflace.
S očekávaným růstem HDP o 2,8 procenta patří Česko mezi ekonomiky, které analytici hodnotí příznivě. Ve srovnání se sousedy si vede lépe než Slovensko s růstem o 1,1 procenta, Rakousko s 0,6 procenta, Německo s jedním procentem i Maďarsko se dvěma procenty.
Česká bankovní asociace v únoru odhad letošního růstu české ekonomiky zlepšila. Hrubý domácí produkt se podle její predikce zvýší o 2,6 procenta, v listopadu očekávala růst o 2,2 procenta. Průměrná inflace by letos podle ČBA měla být 1,7 procenta. Lednový výhled ministerstva financí pro letošek předpokládal hospodářský růst 2,4 procenta a inflaci 2,1 procenta. Prognóza České národní banky z počátku února odhadla, že HDP letos vzroste o 2,9 procenta a inflace bude 1,6 procenta.
Mysleli, že odpolední káva únavu vyřeší. Se změnou času pomůže úplně jiný nápoj, radí odborníci
„Krátkodobé povzbuzení kofeinem může vést k dlouhodobě nižší energii,“ upozorňuje farmaceutka Kamila Horníčková. Právě jarní změna času podle ní často spouští začarovaný kruh únavy, který si mnozí nevědomky ještě zhoršují – typicky odpolední kávou, po níž následuje horší spánek a ještě větší vyčerpání. Stačí přitom málo: nahradit kávu jinými nápoji. Jaké to podle farmaceutky jsou?
„Jsme vocasové!" Zloba Hadamczika i krutých 122 minut. Spartu zase děsí její prokletí
Game 7, speciální zápas, který v sérii play off za stavu 3:3 rozhoduje. Není z něj úniku. Hokejisté pražské Sparty mají v těchto utkáních až neuvěřitelnou bilanci 0:7, s níž dnes odpoledne vstoupí do sedmého čtvrtfinále v Plzni. Pokusí se zlomit letité prokletí.
ŽIVĚ Do války jedině oklikou. Španělé nepustí americké vojenské lety do vzdušného prostoru
Španělská vláda uzavřela vzdušný prostor své země pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Vláda v Madridu rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se konfliktu nechce žádným způsobem účastnit.
Komentář: Čtrnáct dnů, které rozhodnou. Trump musí klíčové rozhodnutí učinit do 13. dubna
Po měsíci americko-izraelského tažení proti Íránu je konec války v nedohlednu. Navzdory dílčím úspěchům se režim ajatolláhů nerozpadl ani nekapituloval. Díky útokům na sousední země a efektivnímu použití ropné zbraně faktickým uzavřením Hormuzského průlivu je v určitém smyslu íránské postavení silnější než před několika týdny. Co nyní zbývá Donaldu Trumpovi a má Česko i nadále podporovat USA?
ŽIVĚ Spojenci Kyjevu naznačili, aby omezil útoky na ruské ropné objekty
Někteří spojenci kvůli současné energetické krizi vyslali Ukrajině signály, aby omezila své útoky na ropnou infrastrukturu na ruském území. V pondělí to v rozhovoru s novináři na platformě WhatsApp řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.