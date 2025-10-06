"Čistej no comment." Našli jsme bar, kde v noci vážně pořezali důležitého generála

Když deník Aktuálně.cz v sobotu 27. září jako první informoval o krvavém útoku na Romana Hyťhu, který figuruje v nejvyšším velení generálního štábu a má velice blízko k jeho náčelníkovi Karlu Řehkovi, nebylo ještě známo, v jakém městě k incidentu došlo. To redakce zjistila až v pondělí 29. září.
Nikola Rimkevič Hájková z Vojenské policie potvrdila informace, že zasahovala v Brně. Přesné místo ovšem odmítla sdělit. "Více informací zatím nebudeme poskytovat," prohlásila s tím, že její kolegové ve věci zahájili úkony trestního řízení.
Lokaci, kde ke zranění Romana Hyťhy došlo, nechtěli reportérovi deníku Aktuálně.cz prozradit ani brněnští záchranáři, ani krajská Policie ČR. Ti přitom na místě byli jako první ještě před příjezdem Vojenské policie. Podle Michaely Bothové, mluvčí zdravotníků, prý není možné sdělit detaily citlivé akce "s ohledem na povinnou mlčenlivost".
Jasné tak bylo jen to, že Roman Hyťha, jehož pracoviště je v Praze-Dejvicích na generálním štábu, do Brna nejspíše vyrazil za kolegy na Univerzitu obrany (UNOB). S nimi a dalšími vojáky měl pak ve čtvrtek 25. září večer slavit.
"V baru hudebního klubu"
"Pro zamezení dalších spekulací upřesňuji, že k incidentu došlo v brzkých ranních hodinách dne 26. září 2025 v baru brněnského hudebního klubu," prohlásil ještě dozorující státní zástupce Arne Nekula pro deník Aktuálně.cz. "Žádné další informace pak již v této věci nebudou v tuto chvíli poskytovány," odmítl říct cokoliv bližšího.
Dle zdrojů redakce ke krvavému ataku došlo v bezprostřední blízkosti kolejí Kounicova. Přesněji tedy v suterénu objektu v Králově Poli patřícímu Vysokému učení technickému (VUT).
Už od začátku 90. let tu ve zvýšeném přízemí funguje kulturní prostor a pub Alterna. Vedle v suterénu, kam klesá několik schodů, pak pouze během všedních večerů otevírá sesterský prostor A2 Stage. A právě v něm mělo v noci na pátek 26. září těsně před koncem otevírací doby ke konfliktu několika vojáků posilněných alkoholem dojít.
"Tento prostor je ideální pro divoké koncerty a vzhledem k poloze se jedná o opravdový underground. Těsné spojení kapely a diváků vytváří při koncertech velmi rychle elektrizující atmosféru. Je to samozřejmě i místo, kde se odehrávají nejrůznější plánované i neplánované večírky a párty," popisuje web Alterny, jak A2 Stage funguje.
Když se reportér deníku Aktuálně.cz do klubu dovolá, jedna ze servírek mu nejdřív událost potvrdí s tím, že "u toho byla druhá směna". Rozhovor s provozní už ale nezprostředkuje a rychle pokládá sluchátko.
"Čistej no comment"
V brzkém pátečním odpoledni mezi běžnými vysokoškoláky kráčí i řada studentů v maskáčích s velkými batohy. Ubytovnu tu má nejen VUT, ale i Masarykova univerzita a řadu objektů také UNOB.
Klub Alterna sice otevírá až ve tři odpoledne, ale dveře jsou odemčené. Uvnitř už obsluha chystá bar na večer. Stejně jako řada jiných míst v jihomoravské metropoli ožívá i tento podnik první říjnový víkend hudební přehlídkou Batch.
Za výčepem právě stojí i Libor Dostál. Ten už od roku 1990 Alternu v objektu VUT provozuje. Když jej reportér deníku Aktuálně.cz požádá, jestli by bylo možné zeptat se na pár věcí k událostem předcházejícím pořezání generála Romana Hyťhy, Dostál nemá zájem.
"Čistej no comment," řekne jen po dalších dotazech a s reportérem se loučí. Mluvit mu prý nikdo o věci nezakázal. Jen se o tom bavit nechce, jak tvrdí.
V okolních restauracích potvrzují, že tahle část Brna je mezi vojáky oblíbená. Během týdne, než odjedou na víkend domů, jsou prý večer v restauracích velmi často. Po zavíračce pak někteří odcházejí do blízkých barů. "V sobotu a v neděli ale nikdo," popisuje jedna ze servírek výčepu s velkou pivní zahrádkou.
"Nikdo nás nekontaktoval"
"Bezpečnost je jednou z našich priorit, neustále na ní pracujeme a zavádíme nová opatření," reaguje na otázku ohledně útoku nožem Kamila Šmídková, mluvčí VUT, jemuž objekt s podniky Alterna a A2 Stage patří.
"V rámci vyšetřování nás nikdo nekontaktoval ani neoslovil, doporučuji záležitost řešit s Policií ČR nebo Vojenskou policií," doplňuje Šmídková.
Co přesně a jak se v podzemním prostoru A2 Stage v Kounicově ulici naproti jedné z budov brněnského magistrátu stalo, se ještě pořád prověřuje.
"Prověřování je teprve na počátku a prozatím je vedeno pro podezření z přečinů výtržnictví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a nebezpečného vyhrožování, následné jednání podezřelého dále pak pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky," upřesnili brněnští městští žalobci.
Sedmačtyřicetiletého Romana Hyťhu, který má za sebou i šestinásobné nasazení v Afghánistánu a stejně jako Karel Řehka strávil řadu let v prostějovské 601. skupině speciálních sil, měl nožem pořezat mladší příslušník kybernetických a informačních sil. Zatímco Hyťha strávil několik dnů po chirurgickém zákroku v brněnské nemocnici, mladší voják zůstává dále ve službě. Jeho nadřízení s případným potrestáním čekají až na to, jestli bude obviněn.
"Co dělal brigádní generál Hyťha v místě, nemohu komentovat, protože věc šetří Vojenská policie," odmítla před pár dny Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu, prozradit, z jakého důvodu zkušený voják na konci září z Prahy odjel do Brna, kde skončil s rozřezanou rukou.