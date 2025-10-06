Domácí

"Čistej no comment." Našli jsme bar, kde v noci vážně pořezali důležitého generála

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 1 hodinou
Už více než týden se válečný veterán a vysoce postavený generál Roman Hyťha zotavuje z útoku nožem, po němž skončil v brněnské nemocnici s rozřezanou rukou. Nebylo jasné, zda ke střetu s mladším příslušníkem kybernetických sil došlo v některém z armádních klubů, nebo v běžném baru. Vyšetřovatelé přesné místo tají. Ale jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, jde o vyhlášený podnik v centru Brna.
K útoku nožem na generála Romana Hyťhu došlo po půlnoci v pátek 26. záři. Incident se stal v suterénním prostoru na Kounicově ulici, kde už od 90. let funguje vyhlášený hudební klub.
K útoku nožem na generála Romana Hyťhu došlo po půlnoci v pátek 26. záři. Incident se stal v suterénním prostoru na Kounicově ulici, kde už od 90. let funguje vyhlášený hudební klub. | Foto: Honza Mudra

Když deník Aktuálně.cz v sobotu 27. září jako první informoval o krvavém útoku na Romana Hyťhu, který figuruje v nejvyšším velení generálního štábu a má velice blízko k jeho náčelníkovi Karlu Řehkovi, nebylo ještě známo, v jakém městě k incidentu došlo. To redakce zjistila až v pondělí 29. září.

Nikola Rimkevič Hájková z Vojenské policie potvrdila informace, že zasahovala v Brně. Přesné místo ovšem odmítla sdělit. "Více informací zatím nebudeme poskytovat," prohlásila s tím, že její kolegové ve věci zahájili úkony trestního řízení.

Klub se nachází přímo v areálu vysokoškolských kolejí na Kounicově.
Klub se nachází přímo v areálu vysokoškolských kolejí na Kounicově. | Foto: Ondřej Stratilík

Lokaci, kde ke zranění Romana Hyťhy došlo, nechtěli reportérovi deníku Aktuálně.cz prozradit ani brněnští záchranáři, ani krajská Policie ČR. Ti přitom na místě byli jako první ještě před příjezdem Vojenské policie. Podle Michaely Bothové, mluvčí zdravotníků, prý není možné sdělit detaily citlivé akce "s ohledem na povinnou mlčenlivost".

Jasné tak bylo jen to, že Roman Hyťha, jehož pracoviště je v Praze-Dejvicích na generálním štábu, do Brna nejspíše vyrazil za kolegy na Univerzitu obrany (UNOB). S nimi a dalšími vojáky měl pak ve čtvrtek 25. září večer slavit.

"V baru hudebního klubu"

"Pro zamezení dalších spekulací upřesňuji, že k incidentu došlo v brzkých ranních hodinách dne 26. září 2025 v baru brněnského hudebního klubu," prohlásil ještě dozorující státní zástupce Arne Nekula pro deník Aktuálně.cz. "Žádné další informace pak již v této věci nebudou v tuto chvíli poskytovány," odmítl říct cokoliv bližšího.

Letní zahrádka v prostoru před kluby Alterna a A2 Stage.
Letní zahrádka v prostoru před kluby Alterna a A2 Stage. | Foto: Ondřej Stratilík

Dle zdrojů redakce ke krvavému ataku došlo v bezprostřední blízkosti kolejí Kounicova. Přesněji tedy v suterénu objektu v Králově Poli patřícímu Vysokému učení technickému (VUT).

Už od začátku 90. let tu ve zvýšeném přízemí funguje kulturní prostor a pub Alterna. Vedle v suterénu, kam klesá několik schodů, pak pouze během všedních večerů otevírá sesterský prostor A2 Stage. A právě v něm mělo v noci na pátek 26. září těsně před koncem otevírací doby ke konfliktu několika vojáků posilněných alkoholem dojít.

"Tento prostor je ideální pro divoké koncerty a vzhledem k poloze se jedná o opravdový underground. Těsné spojení kapely a diváků vytváří při koncertech velmi rychle elektrizující atmosféru. Je to samozřejmě i místo, kde se odehrávají nejrůznější plánované i neplánované večírky a párty," popisuje web Alterny, jak A2 Stage funguje.

Podzemní klub A2 Stage, kam Roman Hyťha v noci s několika dalšími vojáky zamířil, má otevřeno od pondělí do pátku v čase 18.00 až 1.00.
Podzemní klub A2 Stage, kam Roman Hyťha v noci s několika dalšími vojáky zamířil, má otevřeno od pondělí do pátku v čase 18.00 až 1.00. | Foto: Ondřej Stratilík

Když se reportér deníku Aktuálně.cz do klubu dovolá, jedna ze servírek mu nejdřív událost potvrdí s tím, že "u toho byla druhá směna". Rozhovor s provozní už ale nezprostředkuje a rychle pokládá sluchátko.

"Čistej no comment"

V brzkém pátečním odpoledni mezi běžnými vysokoškoláky kráčí i řada studentů v maskáčích s velkými batohy. Ubytovnu tu má nejen VUT, ale i Masarykova univerzita a řadu objektů také UNOB.

Brněnská Kounicova je jedním z vysokoškolských center Brna, setkává se tu Univerzita obrany, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické.
Brněnská Kounicova je jedním z vysokoškolských center Brna, setkává se tu Univerzita obrany, Masarykova univerzita a Vysoké učení technické. | Foto: Ondřej Stratilík

Klub Alterna sice otevírá až ve tři odpoledne, ale dveře jsou odemčené. Uvnitř už obsluha chystá bar na večer. Stejně jako řada jiných míst v jihomoravské metropoli ožívá i tento podnik první říjnový víkend hudební přehlídkou Batch.

Za výčepem právě stojí i Libor Dostál. Ten už od roku 1990 Alternu v objektu VUT provozuje. Když jej reportér deníku Aktuálně.cz požádá, jestli by bylo možné zeptat se na pár věcí k událostem předcházejícím pořezání generála Romana Hyťhy, Dostál nemá zájem.

"Čistej no comment," řekne jen po dalších dotazech a s reportérem se loučí. Mluvit mu prý nikdo o věci nezakázal. Jen se o tom bavit nechce, jak tvrdí.

V okolních restauracích potvrzují, že tahle část Brna je mezi vojáky oblíbená. Během týdne, než odjedou na víkend domů, jsou prý večer v restauracích velmi často. Po zavíračce pak někteří odcházejí do blízkých barů. "V sobotu a v neděli ale nikdo," popisuje jedna ze servírek výčepu s velkou pivní zahrádkou.

"Nikdo nás nekontaktoval"

"Bezpečnost je jednou z našich priorit, neustále na ní pracujeme a zavádíme nová opatření," reaguje na otázku ohledně útoku nožem Kamila Šmídková, mluvčí VUT, jemuž objekt s podniky Alterna a A2 Stage patří.

Související

Generál je po útoku nožem pořád v nemocnici. Víme, kdo útočil, nejasnosti trvají

Brigádní generál Roman Hyťha

"V rámci vyšetřování nás nikdo nekontaktoval ani neoslovil, doporučuji záležitost řešit s Policií ČR nebo Vojenskou policií," doplňuje Šmídková.

Co přesně a jak se v podzemním prostoru A2 Stage v Kounicově ulici naproti jedné z budov brněnského magistrátu stalo, se ještě pořád prověřuje.

"Prověřování je teprve na počátku a prozatím je vedeno pro podezření z přečinů výtržnictví, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a nebezpečného vyhrožování, následné jednání podezřelého dále pak pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky," upřesnili brněnští městští žalobci.

Související

Nejen nyní pořezaný generál. Vojenská policie řešila Petra Pavla či rvačku náměstka

Roman Hyťha, brigádní generál Armády ČR.

Sedmačtyřicetiletého Romana Hyťhu, který má za sebou i šestinásobné nasazení v Afghánistánu a stejně jako Karel Řehka strávil řadu let v prostějovské 601. skupině speciálních sil, měl nožem pořezat mladší příslušník kybernetických a informačních sil. Zatímco Hyťha strávil několik dnů po chirurgickém zákroku v brněnské nemocnici, mladší voják zůstává dále ve službě. Jeho nadřízení s případným potrestáním čekají až na to, jestli bude obviněn.

"Co dělal brigádní generál Hyťha v místě, nemohu komentovat, protože věc šetří Vojenská policie," odmítla před pár dny Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu, prozradit, z jakého důvodu zkušený voják na konci září z Prahy odjel do Brna, kde skončil s rozřezanou rukou.

 
Mohlo by vás zajímat

Foltýn odešel dřív, než ho ANO stihlo vyhodit. Tvrdý kritik Ruska rezignoval

Foltýn odešel dřív, než ho ANO stihlo vyhodit. Tvrdý kritik Ruska rezignoval
7:38

Okamura couvá. SPD podle něj obsadí alespoň jeden resort, původně chtěl tři

Okamura couvá. SPD podle něj obsadí alespoň jeden resort, původně chtěl tři

Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

"Ona je taka pěkná." Proč slezská miss Evropy zválcovala "kšeftaře" z Opavy

"Ona je taka pěkná." Proč slezská miss Evropy zválcovala "kšeftaře" z Opavy
domácí Aktuálně.cz Obsah armáda Brno alternativní hudba Vysoké učení technické v Brně kriminalita násilí

Právě se děje

před 11 minutami
Foltýn odešel dřív, než ho ANO stihlo vyhodit. Tvrdý kritik Ruska rezignoval
7:38

Foltýn odešel dřív, než ho ANO stihlo vyhodit. Tvrdý kritik Ruska rezignoval

Plukovník Otakar Foltýn v pátek rezignoval na funkci vládního koordinátora strategické komunikace při Úřadu vlády.
před 24 minutami
Komety, padající hvězdy i superúplněk. Říjnová obloha slibuje velkolepou podívanou

Komety, padající hvězdy i superúplněk. Říjnová obloha slibuje velkolepou podívanou

Říjnová obloha je plná astronomických událostí. Noci rozzáří superúplněk, hned dva meteorické roje a k tomu dvě komety.
Aktualizováno před 38 minutami
Okamura couvá. SPD podle něj obsadí alespoň jeden resort, původně chtěl tři

ŽIVĚ
Okamura couvá. SPD podle něj obsadí alespoň jeden resort, původně chtěl tři

Veškeré dění kolem voleb do Poslanecké sněmovny sledujeme v online reportáži.
před 55 minutami
Francouzský premiér Lecornu po necelém měsíci nečekaně podal demisi, Macron ji přijal

Francouzský premiér Lecornu po necelém měsíci nečekaně podal demisi, Macron ji přijal

Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu předal prezidentovi Emmanuelu Macronovi demisi. Macron ji podle informací agentur AFP a Reuters přijal.
před 1 hodinou
"Čistej no comment." Našli jsme bar, kde v noci vážně pořezali důležitého generála

"Čistej no comment." Našli jsme bar, kde v noci vážně pořezali důležitého generála

Byť Vojenská policie i její státní kolegové tají, kde v pátek 26. září přišel Roman Hyťha ke svému vážnému zranění, deník Aktuálně.cz místo vypátral.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajina ostřelovala Belgorodskou oblast, zasáhla i ropný sklad u Černého moře

ŽIVĚ
Ukrajina ostřelovala Belgorodskou oblast, zasáhla i ropný sklad u Černého moře

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Neskutečná bojovnice. Siniaková vydřela ztracený míček, zakončila ho skvělým úderem
2:31

Neskutečná bojovnice. Siniaková vydřela ztracený míček, zakončila ho skvělým úderem

Česká tenistka se blýskla na turnaji ve Wu-chanu, porazila nasazenou Rusku. Do druhého kola prošla i Marie Bouzková.
Další zprávy