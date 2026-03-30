Přeskočit na obsah
Benative
30. 3. Arnošt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Ekonomika

V bramborovém salátu z Globusu jsou bakterie způsobující listeriózu

ČTK

V baleném bramborovém salátu, který prodává řetězec Globus, našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce bakterii listeria monocytogenes, která způsobuje onemocnění listeriózu. Pochází od klatovského výrobce Maso West. Inspekce varuje spotřebitele, aby salát konkrétní šarže nejedli, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Pavel Kopřiva.

Foto: Petr Dohnal
Jde o balení o hmotnosti 140 gramů s datem použitelnosti do 1. dubna. Výrobce salát dodal do dvou pražských prodejen, do Chomutova a Jenišova u Karlových Varů a také do Řeznictví Horoměřice u Prahy a do prodejny JIP Plus Sedlčany na Příbramsku. "Inspekce nařídila okamžité stažení potraviny z tržní sítě. Výrobci také nařídila přerušit výrobu této i typově podobných potravin," uvedl Kopřiva.

Zákaz zůstane v platnosti až do prokázání nezávadnosti předmětných potravin a surovin pro jejich výrobu. Výrobce ji musí doloží laboratorními rozbory uskutečněnými na vlastní náklady. S prodejcem inspekce zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Listerióza představuje nebezpečí především pro rizikové skupiny lidí, ročně jí onemocní v Česku podle odborných informací 30 až 80 lidí. U zdravých lidí nemusí přítomnost bakterie v těle vyvolat žádné příznaky, pokud ano, tak se obvykle projevují podobně jako střevní chřipka. V kritických případech může bakterie způsobit zánět mozkových blan či zánět mozku.

Nejnovější
peníze
