Domácí

Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 18 minutami
Jde o jednoho z nejdůležitějších mužů v čele české armády. Má za sebou dlouhou službu ve speciálních silách a jako šéf zpravodajského zabezpečení vojska nyní řídí i zavádění veškerých dronů do výzbroje. Generál Roman Hyťha, zástupce a velmi blízký kolega Karla Řehky, skončil v pátek po útoku nožem na operačním sále.
Sedmačtyřicetiletý brigádní generál Roman Hyťha dohlíží i na zavádění dronů do české armády, v pátek skončil v nemocnici.
Sedmačtyřicetiletý brigádní generál Roman Hyťha dohlíží i na zavádění dronů do české armády, v pátek skončil v nemocnici. | Foto: Honza Mudra

Jak zjistil deník Aktuálně.cz, nejvyšší velení české armády od pátku zaměstnává mimořádně citlivá událost. Byl při ní zraněn zkušený veterán afghánských misí Roman Hyťha, který nyní na generálním štábu Armády ČR "kryje záda" náčelníkovi Karu Řehkovi a patří k jeho nejbližším parťákům.

"Mohu potvrdit, že v uplynulých dnech došlo k incidentu, kterého se zúčastnili dva vojáci," potvrdila zjištění deníku Aktuálně.cz mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

"Prověřujeme okolnosti zmíněné události, ke které mělo dojít v brzkých ranních hodinách v pátek 26. září," upřesnila Nikola Rimkevič Hájková, mluvčí armádních policistů.

Hyťha: Útok nožem jsem nevyprovokoval

Na doplňující dotaz, zda je generál Roman Hyťha v pozici útočníka, nebo poškozeného, odpověděla stroze: "S ohledem na počáteční fázi prověřování nebudeme poskytovat další informace."

K pátečním událostem se vyjádřil i samotný generál Hyťha. "Můžu pouze potvrdit, že jsem byl nevyprovokovaně napaden nožem, v důsledku čehož jsem utrpěl zranění. Vzhledem k tomu, že tuto věc v současné době vyšetřuje policie, nebudu se k tomu dále vyjadřovat," uvedl pro Aktuálně.cz sedmačtyřicetiletý brigádní generál. K motivu se sám generál ani Vojenské policie nechtěli vyjadřovat.

Podle zjištění deníku Aktuálně.cz mělo k napadení dojít v restauraci či v baru, muže s nožem Hyťha údajně předtím neznal. Když na něj měl zaútočit, generál se měl pokusit ostří vykrýt rukou. V důsledku toho byl vážně poraněn a zdravotníci jej převezli k operaci.

Šestkrát v Afghánistánu, teď u dronů

Zkušený bojovník Roman Hyťha je jedním z nejbližších spolupracovníků, které dnes náčelník generálního štábu Karel Řehka má. Oba spolu prošli prostějovskou 601. skupinou speciálních sil, sám Hyťha se celkově šestkrát zúčastnil vojenské operace v Afghánistánu.

Před deseti lety se dostal do nejužšího velení speciálních sil. Několik týdnů poté, co se Karel Řehka po iniciativě ministryně Černochové stal v červenci 2022 náčelníkem generálního štábu, přešel Roman Hyťha z resortního velitelství pro operace na své současné místo.

Coby Řehkův zástupce má dnes sedmačtyřicetiletý generál na starosti veškeré zpravodajské zabezpečení české armády a jejích operací, jde za ním i veškeré zavádění bezpilotních prostředků do výzbroje.

"Pečlivě sledujeme, co se děje na Ukrajině, a sbíráme poznatky. Jenom podle nich se však neřídíme. Náš budoucí potenciální konflikt s protivníkem, kterého považujeme dnes za hrozbu, bude totiž trochu jiný. NATO má už teď nad Ruskem velkou převahu, takže my analyzujeme, jak by různé scénáře vypadaly z našeho pohledu. Na stroje, které prošly Ukrajinou, se ale díváme se zvýšenou pozorností," řekl Hyťha v roce 2023 v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

 
Mohlo by vás zajímat

Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Krvavý útok v pražské MHD. Pachateli hrozí výjimečný trest

Krvavý útok v pražské MHD. Pachateli hrozí výjimečný trest

Zastupitelé Prahy 1 osvobození v kauze prodeje bytů získali odškodnění. Chtějí víc

Zastupitelé Prahy 1 osvobození v kauze prodeje bytů získali odškodnění. Chtějí víc
domácí Aktuálně.cz Obsah Generální štáb Armády ČR Karel Řehka Ministerstvo obrany ČR útok voják

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Rozpusťte strany STAN a TOP 09, navrhuje vládě SPD. Argumentuje Dozimetrem

Opoziční hnutí SPD podalo vládě podnět k rozpuštění vládních stran STAN a TOP 09. Zdůvodňuje to korupční kauzou Dozimetr.
před 11 minutami
Rusové jásají. První jejich sportovci se můžou vrátit do závodů s vlajkou a hymnou

Rusové jásají. První jejich sportovci se můžou vrátit do závodů s vlajkou a hymnou

Mezinárodní paralympijský výbor na generálním shromáždění v Soulu zrušil suspendaci Ruska a Běloruska.
před 18 minutami
Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident

Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident

Velmi blízký kolega Karla Řehky a jeho souputník ze speciálních sil v pátek skončil po útoku nožem na operačním sále.
Aktualizováno před 48 minutami
"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm

ŽIVĚ
"Nesestřelili jsme je." Dánsko hlásí nový incident s drony nad vojenským letištěm

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Odplata za olympiádu. Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu výhrou nad Číňankou
2:29

Odplata za olympiádu. Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu výhrou nad Číňankou

Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu vítězstvím 6:3, 6:2 ve 2. kole nad domácí Číňankou Wang Si-jü.
před 1 hodinou
Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Nepřehlédněte, ve sváteční neděli se zavřou obchody. Některých se to netýká

Velké obchody, tedy třeba supermarkety, budou o nadcházejícím státním svátku, na Den české státnosti v neděli 28. září, zavřené.
před 1 hodinou
VIDEO: Tanec nad nekonečnou propastí. Jak se sjíždí na lyžích z Everestu

VIDEO: Tanec nad nekonečnou propastí. Jak se sjíždí na lyžích z Everestu

Není to první podobný kousek polského skialpinisty, přesto bere dech.
Další zprávy