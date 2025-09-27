Útok nožem na generála, převoz na operaci. Špičky armády řeší nebezpečný incident

Jak zjistil deník Aktuálně.cz, nejvyšší velení české armády od pátku zaměstnává mimořádně citlivá událost. Byl při ní zraněn zkušený veterán afghánských misí Roman Hyťha, který nyní na generálním štábu Armády ČR "kryje záda" náčelníkovi Karu Řehkovi a patří k jeho nejbližším parťákům.
"Mohu potvrdit, že v uplynulých dnech došlo k incidentu, kterého se zúčastnili dva vojáci," potvrdila zjištění deníku Aktuálně.cz mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.
"Prověřujeme okolnosti zmíněné události, ke které mělo dojít v brzkých ranních hodinách v pátek 26. září," upřesnila Nikola Rimkevič Hájková, mluvčí armádních policistů.
Hyťha: Útok nožem jsem nevyprovokoval
Na doplňující dotaz, zda je generál Roman Hyťha v pozici útočníka, nebo poškozeného, odpověděla stroze: "S ohledem na počáteční fázi prověřování nebudeme poskytovat další informace."
K pátečním událostem se vyjádřil i samotný generál Hyťha. "Můžu pouze potvrdit, že jsem byl nevyprovokovaně napaden nožem, v důsledku čehož jsem utrpěl zranění. Vzhledem k tomu, že tuto věc v současné době vyšetřuje policie, nebudu se k tomu dále vyjadřovat," uvedl pro Aktuálně.cz sedmačtyřicetiletý brigádní generál. K motivu se sám generál ani Vojenské policie nechtěli vyjadřovat.
Podle zjištění deníku Aktuálně.cz mělo k napadení dojít v restauraci či v baru, muže s nožem Hyťha údajně předtím neznal. Když na něj měl zaútočit, generál se měl pokusit ostří vykrýt rukou. V důsledku toho byl vážně poraněn a zdravotníci jej převezli k operaci.
Šestkrát v Afghánistánu, teď u dronů
Zkušený bojovník Roman Hyťha je jedním z nejbližších spolupracovníků, které dnes náčelník generálního štábu Karel Řehka má. Oba spolu prošli prostějovskou 601. skupinou speciálních sil, sám Hyťha se celkově šestkrát zúčastnil vojenské operace v Afghánistánu.
Před deseti lety se dostal do nejužšího velení speciálních sil. Několik týdnů poté, co se Karel Řehka po iniciativě ministryně Černochové stal v červenci 2022 náčelníkem generálního štábu, přešel Roman Hyťha z resortního velitelství pro operace na své současné místo.
Coby Řehkův zástupce má dnes sedmačtyřicetiletý generál na starosti veškeré zpravodajské zabezpečení české armády a jejích operací, jde za ním i veškeré zavádění bezpilotních prostředků do výzbroje.
"Pečlivě sledujeme, co se děje na Ukrajině, a sbíráme poznatky. Jenom podle nich se však neřídíme. Náš budoucí potenciální konflikt s protivníkem, kterého považujeme dnes za hrozbu, bude totiž trochu jiný. NATO má už teď nad Ruskem velkou převahu, takže my analyzujeme, jak by různé scénáře vypadaly z našeho pohledu. Na stroje, které prošly Ukrajinou, se ale díváme se zvýšenou pozorností," řekl Hyťha v roce 2023 v rozhovoru pro Hospodářské noviny.