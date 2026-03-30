Prezident Pavel udělil čtyři nové milosti. Přihlédl k péči o dítě i vážné nemoci

Prezident Petr Pavel udělil čtyři milosti, svoji ústavní pravomoc využil pošesté za zhruba tři roky ve funkci. V tiskové zprávě to dnes oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Trest pětiletého odnětí svobody prominul osmapadesátiletému muži. Uložen mu byl za podvod, jehož se dopustil před více než 12 lety. Pavel přihlédl k velmi závažnému zdravotnímu stavu omilostněného, který se již dva roky léčí s velmi agresivním zhoubným nádorem, uvedl Hrad.
Prezident od počátku svého funkčního období udělil 23 milostí. Podle dnešního oznámení prominul také například roční trest za zpronevěru sedmadvacetileté ženě, když přihlédl k tomu, že omilostněná se jako samoživitelka vzorně stará o svého dvouletého syna.
