Chladné počasí se srážkami v Česku vydrží do středy, pak se vyjasní a oteplí

V Česku bude v pondělí a v úterý převážně zataženo s přeháňkami, ve vyšších polohách i sněhovými. V noci může mrznout, přes den bude do deseti stupňů Celsia. Od středy se vyjasní a postupně oteplí, teplotní maxima se dostanou k 15 stupňům. Srážky se vrátí o víkendu, na horách může opět padat i sníh. Vyplývá to předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
„Pondělí i úterý přinesou chladné proměnlivé počasí, během dne s četnými přeháňkami, které v polohách většinou nad 500 metrů nad mořem, ale při intenzivnějších srážkách i níže, budou většinou sněhové. V úterý pak může výjimečně, zejména v Čechách, i zabouřit. Večer bude oblaků i srážek ubývat,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X.
Na horách do úterý podle meteorologů napadne do pěti centimetrů nového sněhu, až deset centimetrů očekávají na Šumavě, v Krušných horách a Beskydech. „Oba dva dny přinesou ideální příležitost na poslední jarní lyžování na českých horách, zejména v hřebenových polohách hor půjde i o prachový sníh,“ uvedli.
Ve středu začne oblačnost postupně ubývat, v Čechách už se večer vyjasní. Jasno nebo polojasno bude pak až do pátku, nebe se může zatáhnout ve čtvrtek na Moravě a ve Slezsku. Teplotní maxima postupně vzrostou až na 14 stupňů Celsia v pátek, 15 stupňů v sobotu a ojediněle až 17 stupňů v neděli. Od pátku už by teploty neměly pod nulu klesat ani v noci. Přeháňky se vrátí v pátek ojediněle, o víkendu místy. Na horách mohou být srážky přechodně i sněhové.
V Paraguayi byl zavražděn český podnikatel. Podezřelý byl jeho krajan, po činu se zastřelil
V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel, zřejmě se stal obětí vraždy. Jeho krajan, který byl hlavním podezřelým, se po činu zastřelil. Informoval o tom místní server Última Hora. Čin se stal v departementu Itapúa na jihu země, policie okolnosti a motiv činu stále vyšetřuje.
Rozjetého Lehečku zastavil až Sinner. Čech v žebříčku ATP poskočil na životní pozici
Český tenista Jiří Lehečka v nedělním finále turnaje Masters v Miami na Floridě podlehl světové dvojce Italovi Janniku Sinnerovi 4:6, 4:6. Lehečka tak nezískal třetí a nejcennější titul na okruhu ATP.
"Zástěrka pro další okupaci." Diplomat o "špatném" míru i neznalosti Trumpových lidí
Osud a budoucnost Ukrajiny závisí na Ukrajincích. Neměli by ustupovat tlaku kohokoliv, kdo se jen chce cítit dobře, že dosáhl nějaké dohody, konstatuje bývalý americký diplomat George Kent, který sloužil pod pěti administrativami USA, včetně Trumpova prvního volebního období.
Kanonýr Zacha řídil obrat z 0:3. Brankář Dobeš táhne Montreal do play off
Pavel Zacha v duelu s Columbusem dvěma góly a asistencí řídil obrat Bostonu z 0:3 na 4:3 po nájezdech. David Pastrňák v NHL po 12 zápasech nebodoval.
Nakrknul Babiše, brzy skončil. Teď se náměstek nečekaně vrací na vysoký post
Česká delegace při vídeňském ústředí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě přijde o jednoho ze svých dvou obranných poradců. Po třech letech se do Prahy vrací Filip Říha. Ten se jako náměstek ministra obrany „proslavil“ sérií kiksů, která rozohnila i Andreje Babiše a po níž musel své křeslo opustit. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, Říha teď míří do vysoké pozice na ministerstvu vnitra.