Přeskočit na obsah
Benative
30. 3. Arnošt
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Chladné počasí se srážkami v Česku vydrží do středy, pak se vyjasní a oteplí

ČTK

V Česku bude v pondělí a v úterý převážně zataženo s přeháňkami, ve vyšších polohách i sněhovými. V noci může mrznout, přes den bude do deseti stupňů Celsia. Od středy se vyjasní a postupně oteplí, teplotní maxima se dostanou k 15 stupňům. Srážky se vrátí o víkendu, na horách může opět padat i sníh. Vyplývá to předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Mrazivá Praha, panorama, mráz, východ slunce, zima, počasí, ilustrační foto, Hradčany, Karlův most,
Ilustrační foto, Hradčany, Karlův most,Foto: Jakub Plíhal
„Pondělí i úterý přinesou chladné proměnlivé počasí, během dne s četnými přeháňkami, které v polohách většinou nad 500 metrů nad mořem, ale při intenzivnějších srážkách i níže, budou většinou sněhové. V úterý pak může výjimečně, zejména v Čechách, i zabouřit. Večer bude oblaků i srážek ubývat,“ uvedl ČHMÚ na sociální síti X.

Na horách do úterý podle meteorologů napadne do pěti centimetrů nového sněhu, až deset centimetrů očekávají na Šumavě, v Krušných horách a Beskydech. „Oba dva dny přinesou ideální příležitost na poslední jarní lyžování na českých horách, zejména v hřebenových polohách hor půjde i o prachový sníh,“ uvedli.

Ve středu začne oblačnost postupně ubývat, v Čechách už se večer vyjasní. Jasno nebo polojasno bude pak až do pátku, nebe se může zatáhnout ve čtvrtek na Moravě a ve Slezsku. Teplotní maxima postupně vzrostou až na 14 stupňů Celsia v pátek, 15 stupňů v sobotu a ojediněle až 17 stupňů v neděli. Od pátku už by teploty neměly pod nulu klesat ani v noci. Přeháňky se vrátí v pátek ojediněle, o víkendu místy. Na horách mohou být srážky přechodně i sněhové.

Nejnovější
Poslední roky strávil Filip Říha jako obranný poradce české mise při OBSE ve Vídni. Teď se vrací domů a místo obrany zakotví na ministerstvu vnitra.

Nakrknul Babiše, brzy skončil. Teď se náměstek nečekaně vrací na vysoký post

Česká delegace při vídeňském ústředí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě přijde o jednoho ze svých dvou obranných poradců. Po třech letech se do Prahy vrací Filip Říha. Ten se jako náměstek ministra obrany „proslavil“ sérií kiksů, která rozohnila i Andreje Babiše a po níž musel své křeslo opustit. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, Říha teď míří do vysoké pozice na ministerstvu vnitra.

