Nejen nyní pořezaný generál. Vojenská policie řešila Petra Pavla či rvačku náměstka

Okolnosti toho, co přesně se v noci na pátek 26. září stalo a proč situace v baru vygradovala až do té míry, že mladší voják tasil na generála a šestinásobného účastníka afghánské mise nůž, Vojenská policie zatím odmítá komentovat. "S ohledem na počáteční fázi prověřování nebudeme poskytovat další informace," oznámila pouze za armádní policisty Nikola Rimkevič Hájková.
K události se s ohledem na probíhající vyšetřování nechce obšírněji vyjadřovat ani zraněný sedmačtyřicetiletý generál Roman Hyťha.
Totožnost druhého účastníka incidentu - mladšího vojáka, který se údajně s Hyťhou předtím neznal -, zástupci armády ani policie dosud nezveřejnili. "Byl jsem nevyprovokovaně napaden nožem," uvedl v sobotu Hyťha pro deník Aktuálně.cz.
Jestli jej vyšetřovatelé vedou jako útočníka, nebo naopak napadeného, Nikola Rimkevič Hájková z Vojenské policie rovněž odmítla upřesnit.
"Asi nejhorší chvíle mého života"
Roman Hyťha, jeden z nejdůležitějších generálů v současné struktuře Armády ČR, není rozhodně prvním vysoce postaveným příslušníkem ozbrojených sil či úředníkem ministerstva obrany, který se dostal do hledáčku vyšetřovatelů Vojenské policie.
Na přelomu let 2010 a 2011 si kritickou epizodu prožil Jaroslav Štefec. Toho si tehdejší ministr Alexandr Vondra (ODS) přivedl na obranu, aby mu pomohl s potřebnou očistou armádních zakázek. Měl vybudovat i Národní úřad pro vyzbrojování. Na konci léta 2010 se Štefec měl obrátit na Vojenskou policii, neboť prý získal pocit, že jej při jeho cestách po Praze sledují dvě auta.
Armádní vyšetřovatelé nic nezjistili. Nicméně v říjnu jej zastavila policejní hlídka a z běžné silniční kontroly se nakonec vyklubala událost, která dopomohla jeho odchodu z ministerstva. Policisté našli pod sedadlem ve Štefcově citroënu zbraň.
"To byla asi nejhorší chvíle mého života. Okamžitě mi došlo, že na mě něco ušili. Že ta kontrola nebyla jen tak. Řekl jsem jim, že se zbláznili, že se té pistole ani nedotknu," popisoval později týdeníku Respekt.
V srpnu 2011 pak Štefec z ministerstva obrany odešel. "Na pistoli se nenašly žádné stopy, policie případ uzavřela s tím, že se žádný trestný čin nestal, a předala případ městskému úřadu jako přestupek," informovala předtím Andrea Zoulová, mluvčí pražské policie.
"Snažil jsem se šířit dobrou náladu"
V listopadu 2017 se v resortním rekreačním zařízení v Bedřichově ve Špindlerově Mlýně odehrála bitka, které se zúčastnil příslušník Vojenské policie a tehdejší ekonomický náměstek ministra obrany Pavel Beran. "Snažil jsem se kolem sebe šířit dobrou náladu, a ne někoho provokovat. Natož vojenského policistu, jak se později ukázalo," popisoval Beran incident.
Jak tehdy popsal deník Aktuálně.cz, náměstek se svými lidmi z ekonomické sekce po ukončení oficiální části výjezdu zamířili do jedné z restaurací. Podle náměstka ho venku na cigaretě bez zjevné příčiny udeřil do obličeje cizí muž a přerazil mu nos.
Beran úder po chvíli opětoval, oba soky museli ošetřit lékaři v nemocnici. Příslušník Vojenské policie Antonín Popelka odnesl střet otřesem mozku, Beran odešel se zlomeným nosem.
Žalobce pak trestní stíhání obou mužů podmíněně zastavil. To však podle zákona o státní službě pro Berana znamenalo konec na ministerstvu obrany. Z resortu odešel v srpnu 2019.
"Už jsem se poučil"
A svou zkušenost s vyšetřováním má z minulosti i Petr Pavel, současný český prezident. Když v roce 2003 působil jako velitel tehdejších specializovaných sil v Olomouci, zloději mu v Praze z auta ukradli počítač, který patřil Vojenskému zpravodajství. Navíc byl vybaven šifrátorem.
Laptop si Pavel zrovna přivezl z Kataru, kde působil jako český zástupce na americkém velitelství vojenské operace namířené proti Iráku tehdy vedeném Saddámem Husajnem.
"Jel jsem ten počítač právě vrátit a před vojenským objektem v Praze na Pohořelci mi byl ukraden z auta. Hned jsem to hlásil vojenské i státní policii. Ty během dvou dní laptop našly," řekl Petr Pavel deníku MF Dnes. Počítač policisté objevili v jednom z pražských bazarů.
"Byly tam jen programy. Veškerá data, která tam byla, jsem vymazal ještě před odjezdem z Kataru," uvedl tehdy Petr Pavel. "Už jsem se poučil. Teď odnáším z auta úplně všechno, i kdybych to měl odnést v batohu a jen na minutu," řekl Pavel v prosinci 2003 novinářům.