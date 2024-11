Čeští elitní vojáci byli u násilné smrti afghánského zajatce, policie žádá obžalobu

Vojenská policie uzavřela vyšetřování čtyř příslušníků speciálních sil, po jejichž výslechu zemřel afghánský zajatec. Bezprostředně jim hrozí obžaloba, potvrdil Aktuálně.cz dozorový státní zástupce. Vojáci se zodpovídají ze čtyř trestných činů. Vyšetřování trvalo více než tři roky. Afghánec před svým zadržením zabil českého vojáka a dva zranil.

Čtyřem českým speciálům hrozí až dvacet let vězení (ilustrační snímek). | Foto: archiv 601.skss

Tehdy devatenáctiletý Vahidulláh Chán zaútočil v říjnu 2018 na afghánské základně Šindánd na projíždějící vůz, v němž seděli čeští vojáci. Po jeho střelbě utrpěli zranění tři příslušníci. Jeden z nich, rotný Tomáš Procházka, později zraněním podlehl. Na své poslední misi sloužil jako starší psovod.

Chán se v tu chvíli stal podezřelým z teroristického útoku. V takovém případě je potřeba, aby se s ním obratem provedl výslech. Zadrženého afghánského vojáka vyslýchali také čtyři příslušníci 601. skupiny speciálních sil, byli to rotmistr Karel M., nadrotmistr Štefan T., nadrotmistr František K. a nadporučík Václav Č.

Po výslechu měl na sobě Chán stopy násilí, po českých vojácích ho vyslýchali ještě Američané. Ti mu také ublížili. Chán později zemřel. Vojenská policie v květnu 2021 zmíněné české speciály kvůli Chánově smrti obvinila. A jak nyní Aktuálně.cz potvrdil dozorový státní zástupce, kriminalisté svou práci skončili. Vojáky chtějí postavit před soud.

Až dvacet let vězení

"Ve věci byl 23. října podán návrh na podání obžaloby," sdělil redakci Robert Hanuš z Krajského státního zastupitelství v Brně. Pokud se rozhodne návrhu vyhovět a vojáky postaví před soud, Štefan T. a František K. budou obžalováni z vydírání a neuposlechnutí rozkazu, Václav Č. a Karel M. se budou zodpovídat z porušení povinnosti strážní služby a neposkytnutí pomoci.

Nejvyšší sazba je u neuposlechnutí rozkazu a porušení strážní služby, v případě uznání viny za tyto zločiny náleží až dvacet let vězení. Kdy by státní zástupce mohl o návrhu Vojenské policie rozhodnout, není jasné. "To já v tuto chvíli nevím," podotkl žalobce Hanuš. Vojáci jsou od svého obvinění postaveni mimo službu.

Vojenská policie původně stíhala také nadřízené speciálů, kteří se měli jejich skutky snažit utajit. Mezi obviněnými byl tehdejší šéf Ředitelství speciálních sil Pavel Kolář. Státní zástupce nejprve jejich stíhání zrušil, Vojenská policie pak v prosinci 2021 kauzu odložila. Podle ní nedošlo k doslovnému naplnění podstaty deliktu neoznámení trestného činu.

Američtí vojáci byli potrestáni výtkou

Týdeník Respekt v minulosti okolnosti Chánovy smrti podrobně popsal. Jako první ho bezprostředně po útoku vyslýchali afghánští vojáci, jimž se okamžitě vzdal. Z tohoto úkonu vyšel bez zranění. Posléze ho dvacet minut vyslýchali čeští speciálové, během toho se podle některých svědectví ozývaly z výslechové místnosti "bolestné výkřiky".

Vojáci z výslechu pořídili fotografie a krátké video, po následné Chánově smrti je však smazali. Vyšetřovatelům se ale záznamy podařilo obnovit. Další půlhodinu ho dostali k výslechu američtí vojáci, kteří ho mimo jiné kopali do rozkroku. Chán skončil opět u afghánských příslušníků, kteří už ho převzali v bezvědomí. Později v nemocnici zraněním podlehl.

Americká strana už svých šest dotčených příslušníků potrestala. Dostali výtku, po níž ztratili nárok na povýšení, slouží pod přísným dozorem a po ukončení služby přijdou o vojenské benefity, upozornil Respekt. Výtka však nevylučuje, že při zajištění nových důkazů mohou také skončit u trestního soudu.

