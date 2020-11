Exministr Vojtěch je ve vedení obří zdravotnické firmy, angažmá se upeklo ve sněmovně

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má novou práci. Od pondělí je ve vedení firmy Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje pět největších nemocnic. Zvolila ho tam nová rada kraje. Chce využít jeho zkušeností z vedení resortu, podtrhnutých řešením koronavirové krize. Vojtěcha nominovalo hnutí ANO, jež má v Ústeckém kraji svého hejtmana.

Krajská zdravotní je se 7200 zaměstnanci největší firmou v Ústeckém kraji a jednou z největších zdravotnických společností v zemi. Spravuje nemocnice v Ústí nad Labem, Mostě, Chomutově, Teplicích a Děčíně. Firma podléhá krajské samosprávě, která je jejím jediným akcionářem. Základní jmění Krajské zdravotní je bezmála 5,3 miliardy korun. Kondice firmy je před každými krajskými volbami jedním z hlavních témat.

"Do představenstva (Krajské zdravotní) byl zvolen ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek, bývalý ředitel litoměřické nemocnice Leoš Vysoudil, lékař Ondřej Štěrba, vědec v oboru fyzikální chemie Josef Šedlbauer a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který přislíbil, že nám se svými zkušenostmi a kontakty pomůže," řekl ústecký hejtman Jan Schiller (ANO) deníku MF Dnes, který na nové Vojtěchovo angažmá upozornil.

Představenstvo Krajské zdravotní je jejím vrcholným manažerským orgánem, který přijímá strategická rozhodnutí pro další rozvoj společnosti. Představenstvu se zodpovídají generální ředitel firmy a její jednotliví náměstci. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, kudy vedla Vojtěchova cesta do křesla v čele společnosti.

S premiérem se prý nejednalo

Ústecký kraj po letošních volbách vede tříčlenná koalice hnutí ANO, ODS a uskupení Spojenci pro kraj (tvoří jej JsmePRO!, TOP 09, Zelení, SNK ED, LES a místní uskupení). Každý člen koalice nominoval do představenstva Krajské zdravotní jednoho člověka, rada kraje do něj vyslala ještě dva "nezávislé odborníky".

Jejich výběr mělo v rukou ANO jako garant zdravotnického programu. Jedním z těchto odborníků je právě Vojtěch, přestože lékařské ani zdravotnické vzdělání nemá - absolvoval práva a mediální studia na pražské Univerzitě Karlově, až později absolvoval na soukromém institutu kurz managementu ve zdravotnictví. Koalice si od Vojtěcha slibuje díky jeho kontaktům nastavení efektivní komunikace s ministerstvem zdravotnictví.

Firma se skandálem Krajská zdravotní v minulosti proslula i skandálem kolem údajně předraženého nákupu zdravotnické techniky. V roce 2008 zaplatila firma za poradenské služby na vypracování žádosti o dotace 40 milionů korun, podle státního zástupce byly konzultace o 38,6 milionu korun předražené.

Samotné přístroje zakoupila Krajská zdravotní za 417 milionů korun, od dotačního programu Severozápad získala 353 milionů korun z evropských fondů. Podle státního zástupce šla technika pořídit levněji - za 335 milionů.

Obžalovaných bylo kvůli tomu pět tehdejších členů představenstva společnosti, soud je však loni v prosinci pravomocně očistil. Zmíněná dotace se však musela krátit.

Klíčovou osobou v jeho angažmá byl hejtman Jan Schiller (ANO). Spojení na Vojtěcha měl přímé, jsou kolegové z Poslanecké sněmovny. Uvažovat o spolupráci začal hejtman ve chvíli, kdy Vojtěch v září rezignoval na post ministra zdravotnictví. Bylo tehdy ještě před krajskými volbami, ale průzkumy přisuzovaly vítězství ANO. Po jeho výhře a sestavení koalice získala jednání o obměně představenstva Krajské zdravotní dynamiku.

"Mluvil jsem s ním o tom ještě před volbami, brali jsme to jako variantu. Souhlasil s tím," řekl Aktuálně.cz hejtman. Vznik krajské koalice v čele s ANO dohodu potvrdil. "Po volbách jsme se několikrát sešli ve sněmovně, kde jsme se o tom bavili. Ve zdravotnictví se pohybuje velmi dlouho a svými zkušenostmi bude jednoznačným přínosem," dodal. Tvrdí, že s premiérem Babišem Vojtěchovo angažmá nekonzultoval. Sám exministr na dotazy redakce nereagoval.

Ke zdravotnictví v regionu má Vojtěch blízko. Už minulé vedení samosprávy s ním jednalo o kondici nemocnic v Ústí nad Labem, Litoměřicích či Rumburku. Poslední jmenovaná měla ekonomické potíže. Schiller od Vojtěcha čeká podněty v elektronizaci služeb, což bylo jeho velké téma už v čele resortu. "A chápe, že i když je zdravotnictví o velkých penězích, nejdůležitější jsou lidi. Očekávám, že bude jednat i tímto směrem," dodal.

Vojtěcha nikdo nekádroval

Podle statutu Krajské zdravotní se představenstvo schází jednou měsíčně, ale podle potřeby může zasednout častěji. Při urgentních záležitostech jednalo i dvakrát týdně. Podle informací Aktuálně.cz náleží předsedovi představenstva odměna 70 tisíc korun měsíčně, řadovému členu kolem 30 tisíc. Vedení si zvolí představenstvo samo. Podle informací Aktuálně.cz má na jeho špičku nakročeno Jindřich Zetek.

Nominace Vojtěcha proběhla v koalici hladce. Jednotlivé strany se dohodly, že si své zástupce nebudou kádrovat. Zásah do představenstva Krajské zdravotní byl v pondělí bleskový. Rada kraje odvolala kompletní staré vedení firmy a postavila ho z nových tváří jen dvě hodiny poté, co ji zvolilo krajské zastupitelstvo. Rada navíc jednala od stolu, nové vedení jmenovala bez písemných podkladů.

"Obávali jsme se, že by stávající vedení Krajské zdravotní mohlo ještě provést změny, které bychom těžko napravovali," řekl Aktuálně.cz náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj). Odvolaný šéf představenstva Jiří Novák (KSČM) komentuje svůj rychlý konec střízlivě. "Očekával jsem to. Změnilo se vedení kraje, které má jiný pohled na řízení Krajské zdravotní, tak nás odvolalo a jmenovalo nové lidi. Je to přirozené," řekl Aktuálně.cz.

Jako první bez vazby na Ústecký kraj

Jmenování Vojtěcha má ještě jeden rozměr. Je to poprvé, co v představenstvu Krajské zdravotní usedl člověk bez přímé osobní či profesní vazby na Ústecký kraj. Dosud v něm zasedali jen lidé z regionu. Vedle exministra se to týká ještě Josefa Šedlbauera, který v minulosti řídil nemocnici v Liberci.

"Považuji ho za slušného člověka. Doufám, že bude zárukou, že v Krajské zdravotní se bude k věcem slušně přistupovat a nebudou se tam dít levárny," řekla k Vojtěchovi opoziční krajská zastupitelka a lékařka Alena Dernerová (za STAN). Její kolega Filip Ušák kriticky upozornil na jiné jméno, které se objevilo v obměněných orgánech firmy. Členem dozorčí rady se stal bývalý europoslanec Miroslav Ouzký (ODS).

Související Za smlouvy s VZP o elektronické zdravotní knížce dal soud dvojici šestiletý trest

Ouzký byl jedním z majitelů firmy IZIP, která dodávala státu elektronické zdravotní knížky pojištěnců. Všeobecná zdravotní pojišťovna za její služby zaplatila dvě miliardy korun, kvůli nespokojenosti po dvou letech od kontraktu odstoupila a projekt zrušila. Ouzký přitom způsobil skandál, když spoluvlastnictví IZIP nepřiznal, ačkoliv v Evropském parlamentu seděl ve výboru zabývajícím se zdravotnictvím.

Bývalý ředitel firmy IZIP Jiří Pašek v minulosti opakovaně čelil stíhání za zpronevěru při uzavření půlmiliardové smlouvy s VZP na dodání nových pojištěnců, v kauze byl obviněn i někdejší šéf VZP Pavel Horák. Státní zastupitelství však jejich stíhání zrušilo. Pašek nakonec dostal letos v září pravomocný trest šesti let za podvod, kterého se dopustil při dohodě na kontraktu o zprostředkovatelských službách vůči VZP.