Bylo toho na něj moc, tvrdí Babiš o Vojtěchovi, pod kterým se dlouho otřásalo křeslo

Beru život tak, že něco přinese nebo něco přijde, odpovídal nedávno ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na dotaz Aktuálně.cz, co by dělal, kdyby skončil na svém postu. Na otázky ohledně svého konce odpovídal často, protože u žádného jiného ministra se tolikrát nespekulovalo o jeho konci. Vojtěch se v pondělí rozhodl na ministerské místo rezignovat.

Sotva začal 39. týden v roce, v němž uplyne půl roku od chvíle, kdy koronavirus vtrhnul do Česka, rozhodl se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rezignovat na svůj post. Učinil tak ve chvíli, kdy se pandemie koronaviru vymyká stále více kontrole a počty nemocných rychle stoupají.

"Dobré ráno, dámy a pánové," přivítal Vojtěch ráno novináře na tiskové konferenci, aby po krátké odmlce pokračoval. "Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví České republiky. Panu premiérovi jsem už předal svou rezignaci. Chci vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, která nás určitě bude ještě nějaký čas provázet," prohlásil a v jeho hlase bylo cítit, jak těžko svá slova říká. Za sebou měl přitom přes deset svých nejbližších spolupracovníků, kteří měli stejně jako ministr na ústech roušky.

Následně začal rekapitulovat svou práci na ministerstvu s tím, že volil především pochvalná slova. "Já jsem přišel na ministerstvo s úkolem, abych prosadil systémové změny, koncepční změny, nicméně epidemie koronaviru mi je už neumožnila dokončit. myslím, že jsem pro zdravotnictví pracoval na maximum, snažil jsem se udělat skutečně vše pro to, aby se české zdravotnictví posunulo dopředu, práci ministra jsem vykonával srdcem a ze všech si. Samozřejmě za pomoci svých spolupracovníků," sdělil mimo jiné Vojtěch.

Premiér reagoval vzápětí. "Moc děkuju Adamu Vojtěchovi za práci, kterou na zdravotnictví vykonal," napsal Babiš na Twitter. "Je to slušný, poctivý a velmi pracovitý člověk. Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví."

"Udělal na ministerstvu víc práce než většina jeho předchůdců. A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše. A přeju mu v životě i další kariéře jen to nejlepší," uzavřel premiér.

Končí tak spojenectví dvou mužů, kteří úzce spolupracovali několik let. Vojtěch přišel do služeb dnešního předsedy vlády v době, kdy byl Babiš ministrem financí. Tehdy hledal člověka, který by mu "dohlížel" na zdravotnictví a našel Vojtěcha. Ten už fakticky pro Babiše pracoval, protože po skončení vysoké školy nastoupil jako právník do vydavatelství Mafra, které patřilo do Babišova holdingu Agrofert.

"Rád bych dokončil misi, kterou jsem začal na konci roku 2017," řekl letos v červnu Aktuálně.cz ke své budoucnosti. "Mám před sebou ještě hodně rozdělané práce, kterou bych chtěl dokončit. Nebylo v minulosti dobře, když se tady ministři střídali příliš často. Nejde o mě, ale o to, aby tady byla kontinuita," vysvětloval.

Ať je co nejdříve nástupce, žádá Hamáček

Babiš teď muset muset najít ve velmi krátké době nového ministra zdravotnictví, kterému nezbude než se okamžitě pustit do řešení krize ohledně koronaviru. Změna na postu ministra přichází pouhých dvanáct dní před krajskými a senátními volbami, kdy hnutí ANO suverénní vítězství v krajských volbách v roce 2016. Už v neděli zveřejněný průzkum veřejného mínění agentury Kantar pro Českou televizi naznačil, že hnutí ANO je sice stále zdaleka nejpopulárnější stranou, ovšem začalo ztrácet voliče.

Pokud jde o Vojtěchova nástupce, v minulosti se nejvíce mluvilo o epidemiologovi Romanu Prymulovi, který ještě nedávno pracoval jako náměstek Vojtěcha. Kvůli osobním sporům se ale rozhodl skončit a přesunul se na úřad vlády, kam si ho vzal Babiš. Od června je vládním zmocněncem pro vědu a výzkum.

Babišův vládní partner, předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček už avizoval, že chce, aby byl co nejdříve jmenovaný nový ministr zdravotnictví. S tím, že do tohoto výběru nebude Hamáček nijak zasahovat.

"Očekávám, že pan premiér co nejrychleji oznámí jméno jeho nástupce tak, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo nadále plnit svou roli v rámci boje s epidemií," řekl Hamáček.

Zatímco Babiš Vojtěchovi děkoval, opoziční politici jeho konec vítají a tvrdí, že něco takového čekali. Jsou přesvědčeni, že šlo o rozhodnutí Babiše. "Myslím, že jeho krok byl logickým vyústěním situace posledních týdnů. Nicméně destabilizace na ministerstvu zdravotnictví je problém posledních měsíců," prohlásil například předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

"Odstoupil premiérův oblíbenec, který toho ve funkci dokázal velmi málo. Jako ministr se Adam Vojtěch v otázce pandemie zkompromitoval v lednu, kdy se vysmíval upozorněním. Odchod přichází s 8 měsíčním zpožděním. Od premiéra čekáme, že rychle navrhne ministra, který zabrání zmatkům," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Ke kritice se přidala i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Adam Vojtěch se dozvěděl, že už to nechce dělat. Situace je vážná, ministr zdravotnictví ji nezvládal a Andrej Babiš před volbami něco udělat musel. Hlavním viníkem ale zůstává premiér a 23. března řekl, že na sebe bere plnou politickou odpovědnost. Tu nevyvodil," napsala Na Twitter.

Podle místopředsedy STAN Petra Gazdíka potřeboval Babiš najít viníka. "A nějakou oběť své vlastní neschopnosti řešit koncepčně krizové situace," podotkl.

Přineseme další informace.