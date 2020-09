Vojtěch představil eRoušku 2.0 a hájil "kradené" grafy z Ameriky. Jen inspirace, říká

Česko má hotovou druhou verzi aplikace eRouška, která má dát lidem vědět, že se potkali s nakaženým nemocí covid-19. Ke stažení bude do dvou týdnů. Nová verze se zavděčí těm, kdo mají obavu o soukromí, nebude už sledovat osobní data. Ministr Adam Vojtěch současně přiznal, že resort využil tři měsíce stará americká data k tvorbě grafiky, kterou vydával za svou. "Jen jsme se inspirovali," brání ho.

Aplikace eRouška dostane do čtrnácti dnů novou verzi, která bude víc chránit soukromí lidí. "Z pomůcky pro hygieniky se stává varovný systém," říká vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. | Foto: Jakub Zuzánek

Aplikace eRouška už v Česku funguje mnoho měsíců a stáhlo si ji zatím přes čtvrt milionu lidí. A to je podle expertů zoufale málo, aby mohla v boji s koronavirem dostatečně pomoci. Její nová verze od základu mění, k čemu ji lidé mohou využívat. "Z pomůcky pro hygieniky se stává varovný systém. Bude upozorňovat lidi, že přišli do kontaktu s pozitivně testovanými," vysvětluje Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro informační technologie.

Sám přiznává, že nejde o "nejsložitější aplikaci na světě". Zjednodušeně funguje tak, že člověk, který chodí s telefonem s nainstalovanou aplikací v kapse, neustále pomocí technologie Bluetooth sleduje další uživatele eRoušky ve svém okolí. Jejich unikátní, ale zcela anonymní kód si zatím telefon ukládá do paměti. Nikde už ale neshromažďuje žádná osobní data, data o poloze uživatelů ani telefonní čísla. To je hlavní rozdíl oproti první verzi aplikace.

Aplikaci už tak hygienici nebudou moci využít k přímému trasování lidí. Celý systém tedy bude fungovat jinak. Ve chvíli, kdy hygienici během své běžné práce narazí na nakaženého nemocí covid-19, jednou z prvních otázek, kterou mu položí, bude, zda si i on aplikaci eRouška stáhl. Pokud ano, dostane od hygienické stanice esemeskou speciální kód, který do aplikace zadá.

Tím spustí řetězec událostí, které mají vést k mnohem efektivnějšímu trasování nakažených lidí v Česku. Při další aktualizaci dat, nejpozději do 24 hodin, si totiž každý telefon s eRouškou stáhne seznam unikátních kódů všech nakažených uživatelů a porovná ho s těmi, které dotyčný potkal a v jejichž blízkosti se nacházel dost dlouho.

Pokud najde shodu, aplikace okamžitě uživatele informuje o riziku jeho nákazy a současně na displeji telefonu zobrazí návod, jak se má zachovat.

Kam nemůže hygiena, může aplikace

Hygienikům má tenhle systém výrazně ulehčit práci. "I nadále budou samozřejmě probíhat naše epidemiologická šetření, ale eRouška 2.0 je nástroj, jak mohou být lidé automaticky a rychle informováni, že se setkali s někým nakaženým. Největší pomoc to bude zejména v MHD, na koncertech či třeba v restauracích," uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Zatímco třeba v rodině či v práci dokážou hygienici i bez využití aplikace poměrně snadno zjistit, s kým se nakažený člověk dostal do kontaktu, například v MHD je to pro ně neřešitelný úkol.

Při telefonickém rozhovoru s nakaženým se tak dnes dokážou poměrně rychle dobrat toho, jak se jmenuje jeho přítel, se kterým jel včera ráno tramvají do práce, a mohou mu dát snadno vědět. Nemají už ale jak před nebezpečím varovat postarší paní, která se stejnou tramvají vracela z nákupu a seděla na sedadle před ním.

Právě to by měla zastat eRouška 2.0. Tedy za předpokladu, že ji budou mít nakažený i zmíněná paní v tramvaji nainstalovanou ve svém telefonu. "Jejím použitím dokážeme vytrasovat mnohem víc lidí. Zejména se mi na ní líbí ten fakt, že ji nikdo nemůže zneužít, právě proto, že upozornění posílá sám nakažený. Sama si aplikaci, až bude dostupná, hned nainstaluji," dodala hlavní hygienička.

Díky autorizaci speciálním kódem z hygienické stanice podle ní nehrozí, že by aplikaci někdo využil k tomu, aby mezi lidmi vyvolával paniku.

"Potřebujeme víc uživatelů"

Rážová dodává, že čím více lidí bude aplikaci používat, tím lepší systém ochrany budeme v Česku mít. Jak bylo řečeno, zatím si první verzi aplikace stáhlo 250 tisíc lidí. Dzurilla doufá, že druhá verze, i kvůli lepší ochraně osobních údajů, naláká minimálně milion uživatelů, ne-li víc.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) si od aplikace navíc slibuje, že zabrání tomu, aby příliš firem a podniků muselo své zaměstnance poslat do karantény. Proto chce v následujících týdnech zaměstnavatelům vysvětlovat, proč by právě jejich zaměstnanci měli eRoušku začít používat. Je tak možné, že řada firem a podniků svým pracovníkům instalaci aplikace alespoň doporučí.

"Využití aplikace samozřejmě je a zůstane dobrovolné. Určitě se ale budeme snažit informovat zaměstnanecké svazy o tom, jak moc dokáže být pro zaměstnavatele užitečná. Největší užitek přinese v provozech, kde se setkává větší počet lidí a kde je potřeba dostat k nim informaci o možné nákaze co nejrychleji a zarazit tak další šíření nemoci. Šíření, které by mohlo firmu paralyzovat," vysvětlil ministr během představování eRoušky 2.0.

Ministr přiznal inspiraci ve starém grafu

Redakce Aktuálně.cz se ho při té příležitosti zeptala i na tabulku rizik nákazy nemocí covid-19, kterou v pondělí zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Grafika k sobě okamžitě přilákala pozornost, protože nápadně připomínala takřka totožný graf, který už v červenci zveřejnila Texaská lékařská asociace.

Jen namátkou, obě grafiky například řadí do nejrizikovějších aktivit návštěvu barů, hudebních klubů, sportovních soustředění či občerstvení v bufetu. Za jedny z nejméně nebezpečných činností naopak oba grafy označují třeba čerpání pohonných hmot nebo hraní tenisu.

Pravda, mezi grafy jsou mírné odlišnosti, které odpovídají tomu, že USA nejsou Česko. V české tabulce přibyla do nejrizikovější kategorie jízda hromadnou dopravou, která obecně v USA nehraje takovou roli jako v Česku. V americkém grafu jsou naopak navíc hromadné návštěvy náboženských akcí, které v Česku nejsou tak časté.

Mimo to jsou ale grafy takřka k nerozeznání, české ministerstvo pouze přehodilo pořadí položek a začalo od nejrizikovějších činností. Celkovou barevnost i pojetí grafu, ale hlavně míru nebezpečnosti jednotlivých aktivit ponechalo stejné. Že by mělo jít pouze o oprášení tři měsíce starých amerických dat, ministerstvo nikde nepřiznalo. V rohu grafiky je pouze uvedeno, že tabulka čerpá z údajů české chytré karantény.

Mnoho lidí proto české ministerstvo okamžitě nařklo z plagiátorství. Vyloženou krádež však ministr Vojtěch odmítá. "Přiznávám, že jsme se tabulkou Texaské lékařské asociace inspirovali, ale porovnávali jsme to se zkušenostmi našich epidemiologů a s daty z chytré karantény, která máme k dispozici," řekl Vojtěch.

"Virus se šíří všude stejně"

Velmi nápadnou podobnost obou grafů vysvětluje tím, že USA i Česko zasáhl stejný virus. "Ten virus se šíří velmi pravděpodobně všude stejně. I u nás je nejhorší šíření v rámci barů a klubů," uvedl ministr.

Tomu ale neodpovídá to, že některé položky by měly do značné míry ovlivňovat kulturní rozdíly mezi americkou a českou společností.

Asi nejvýrazněji je to patrné u položky s názvem čerpání pohonných hmot. V USA se totiž velmi často za načerpaný benzin a naftu platí platební kartou přímo u stojanu, zatímco v Česku je zpravidla nutné navštívit prodejnu a zaplatit osobně na kase. Přesto oba grafy řadí čerpání pohonných hmot mezi nejméně rizikové činnosti.