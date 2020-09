Debata o koronaviru nebude, rozhodli vládní poslanci s KSČM. Babiš a Vojtěch chyběli

Přestože je situace ohledně koronaviru v Česku stále vážnější, do programu čerstvé schůze sněmovny se debata o boji proti němu nedostala. Několik návrhů opozičních stran neprošlo, projednání zabránili vládní poslanci společně s KSČM a několika nezařazenými zákonodárci. Na jednání chyběl premiér Babiš i ministr zdravotnictví Vojtěch - oba vzkázali, že mají jinou práci.

Jeden opoziční návrh, druhý opoziční návrh, třetí opoziční návrh. Sotva začala v úterý odpoledne schůze Poslanecké sněmovny, pokusili se opoziční poslanci z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů, STAN a SPD přenést současnou situaci s koronavirem na parlamentní půdu. Proto vystoupili s několika návrhy, aby poslanci takový bod zařadili na program schůze celé sněmovny - třeba hned v úterý odpoledne.

"Vývoj situace nákazy koronavirem je natolik alarmující, že si neumím představit, že bychom se mu nezačali věnovat i tady v Poslanecké sněmovně," prohlásila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která se přihlásila hned jako první vystupující. "Z premiantů jsme se stali zemí, která má v současné době jedna z nejhorších čísel v přepočtu na sto tisíc obyvatel. A to zdaleka nejenom v počtu nově infikovaných, tedy potvrzených případů, ale i v počtu lidí, kteří postupně potřebují i další pomoc," argumentovala.

Naléhala přitom hlavně na sociální demokraty, jejichž předseda Jan Hamáček zatím marně prosazuje ve vládě zřízení Ústředního krizového štábu. Proti je ale premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Podobně Babiš dlouho bránil zřízení štábu už na jaře.

"Chci apelovat zejména na sociální demokraty. My vás v některých vašich návrzích rádi podpoříme, i my vnímáme nutnost zřídit nebo znovu aktivovat Ústřední krizový štáb. Pojďte tedy dnes zařadit ten bod, ať o tom můžeme vést diskusi a ať můžeme přesvědčit i ty kolegy z vaší vlády, kteří to takto zatím nevidí," řekla Adamová, kterou ale většina sociálních demokratů nevyslyšela.

Při hlasování ji podpořilo 44 poslanců, ke schválení jich bylo potřeba 52. Ze sociálních demokratů hlasoval pro Jiří Běhounek, který má k řešení kolem koronaviru velmi blízko. Je hejtmanem Kraje Vysočina a zároveň zastupuje hejtmany při jednání Rady vlády pro zdravotní rizika, která rozhoduje o strategii boje proti koronaviru.

Šéf lidovců navrhoval další posílání roušek

S podobným návrhem jako Adamová se pokusil uspět předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Situace je výjimečná, nikdy tady taková nebyla. V okamžiku, kdy jde o zdraví lidí, o životy a o budoucnost České republiky, se máme snažit maximálně táhnout za jeden provaz," promlouval k poslancům, kteří se kvůli šířící se nákaze sešli v polovičním počtu. Chyběl mimo jiné předseda vlády Andrej Babiš či ministr zdravotnictví Adam Vojtěch - oba vzkázali, že mají jinou práci. Stejně tak chyběla řada dalších ministrů.

"Velmi apeluji na pana premiéra, na vládu. Prosím pěkně, komunikujte otevřeně s veřejností, bez ohledu na to, jestli je, nebo není před volbami, a přizvěte k tomu také všechny zástupce ostatních stran ve sněmovně, protože situace je vážná a přesahuje jednoznačně toto funkční období," prohlásil Jurečka, který mimo jiné požadoval, aby vláda rozeslala roušky a respirátory dalším skupinám obyvatel vedle lidí nad 60 let.

Také pro Jurečkův návrh hlasovalo podle protokolu 44 poslanců, ovšem tentokrát nebyl pro ani Jiří Běhounek. Zdržel se hlasování, stejně jako další sociální demokraté - Kateřina Valachová, Jan Birke, Jan Chvojka, Roman Onderka, Roman Sklenák a Antonín Staněk.

Informace z dění v PS od @Aktualnecz . Za situace, kdy ČR prožívá jednu z nejhorších situací kvůli koronaviru a některé země před ní fakticky zavírají hranice, odmítla většina poslanců návrh TOP 09 a KDU - ČSL, aby se Sněmovna současnou situací zabývala... Viz hlasovací tabule pic.twitter.com/KrGNgHrjz2 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 15, 2020

Do třetice se pokusil prolomit vládní odmítání pirátský poslanec Jakub Michálek, který navrhoval, aby sněmovna vyhodnotila průběh první vlny pandemie koronaviru a navrhla opatření k zamezení druhé vlny šíření nákazy.

"Aktuální počty případů jsou rostoucí. Jsou rostoucí dramaticky víc než v ostatních státech střední Evropy a situace je přibližně třikrát horší, než byla v březnu, kdy se kvůli tomu vyhlašoval nouzový stav," upozorňoval Michálek, který chtěl prosadit mimo jiné posílení testovacích center a zřízení Ústředního krizového štábu.

"Ministr zdravotnictví by vystoupil se zprávou o stavu a dalších plánovaných opatřeních a současně by Poslanecká sněmovna vyslovila svoji vůli ve vztahu k návrhům nových opatření, která je potřeba urychleně zavést, abychom tu druhou vlnu pandemie v České republice zvládli," navrhoval Michálek nový bod na středeční odpoledne. Při hlasování získal sice podle hlasovacího protokolu na svou stranu o čtyři poslance víc než jeho kolegové z TOP 09 a KDU-ČSL, ale ani tak to nestačilo ke schválení.

Fiala žádá odvolání ministra Vojtěcha

Už v úterý dopoledne se ozvali občanští demokraté, jejich předseda Petr Fiala kromě jiného žádá odvolání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). "Ještě nedávno premiér ubezpečoval občany, že situace kolem covidu je 'nadmíru výtečná', a obviňoval opozici z šíření paniky. Dnes se ukazuje, že měsíce, které země získala díky disciplinovanosti občanů, vláda totálně promarnila a na druhou vlnu zemi nepřipravila. Premiér bohužel vše vsadil na marketing a rozhodl se, že bude ignorovat rady odborníků," stěžoval si Fiala.

Slovní spojení o "nadmíru výtečné" situaci odkazuje na výrok primátora Prahy Igora Němce z ODS ze srpna 2002, který tak hodnotil průběh tisícileté povodně v metropoli, jež nakonec jen v Praze napáchala škody za 27 miliard korun.

Podle ODS musí vláda okamžitě spustit pětibodový plán krizového řízení, jehož prvním bodem je právě výměna Adama Vojtěcha. "Zároveň je třeba restartovat krizový štáb a svěřit mu návrhy řešení, které bude vláda respektovat. Zároveň definovat nejvíce ohrožené skupiny a vybavit je ochrannými prostředky. Požadujeme i znásobit kapacity hygieny, aby fungovalo trasování. Nutností je ekonomická podpora živnostníků, malých a středních podnikatelů a všech, kteří pomoc potřebují," řekl mimo jiné Fiala.

Z této vlády vychází jenom chaos, zmatek, nevěrohodnost a lži, řekl Kalousek

Postoj většiny sněmovny rozzlobil Mariana Jurečku i předsedu poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska, kteří tvrdili, že za stávající situace měli poslanci téma koronaviru probrat.

"Vzhledem k tomu, jaká je situace za poslední dny, poslední týden láme rekordy v počtu nakažených, tak mě hlasování překvapilo. Je pro mě velkým zklamáním, když tři návrhy poslanců neprošly. Jsou tady počty nakažených, které jsou více než dvakrát vyšší než v březnu a dubnu, a vy to smetete ze stolu," vyčítal Jurečka vládním poslancům a avizoval, že on a další opoziční poslanci se budou snažit svolat na příští týden mimořádnou schůzi speciálně ke koronaviru.

"Já vím, že nás dneska pan premiér vyzval, že máme být pozitivní a že máme asi bojovat proti trudnomyslnosti, takové cimrmanovské. Ale nezbývá nám nic jiného než svolat mimořádnou schůzi," dodal.

Ještě ostřeji reagoval Kalousek. "Tohle je situace, kterou se nelze promlčet. Já bych ještě pochopil, že se o tom s námi nechcete bavit za předpokladu, kdy by vláda dokázala vystupovat jako energický věrohodný orgán, který ten systém řídí. Ale tomu tak evidentně není. Z této vlády vychází jenom chaos, zmatek, nevěrohodnost a lži," řekl šéf klubu TOP 09 s tím, že opakovaně lže premiér Babiš. "Minulý týden lhal o tom, jak to ta hygiena stíhá a jak žádnou pomoc nepotřebuje. To všichni víme, že to je lež!" prohlásil.

Kalousek se zároveň pokoušel poslance ANO, ČSSD, KSČM a některé nezařazené přesvědčit, aby přece jen kývli na projednávání koronavirové situace. Ale bylo evidentní, že vládní poslanci jsou rozhodnuti. "Máme poslední šanci se dohodnout. Pokud tomuhle nerozumíte a nechcete na to přistoupit, tak nesete veškerou odpovědnost za rizika, která jsou před námi a která se stanou realitou s pravděpodobností blížící se jistotě," končil Kalousek.

Vládní poslanci na stesky opozice nijak nereagovali, v kuloárech ale tvrdili, že chtějí využít čas především k projednání vládních změn zákonů. Sněmovna tak například definitivně schválila zrušení daně z nabytí nemovitosti. Stejně tak poslanci poslali do dalšího projednávání návrh na poskytnutí příspěvku 5000 korun všem důchodcům. ODS a TOP 09 ale zablokovaly žádost vlády, aby příspěvek byl schválen zrychleně už v prvním čtení.

Poslanci obou stran jsou přesvědčeni, že vláda chce poslat peníze seniorům jen proto, aby zvýšila své šance na úspěch v říjnových volbách do krajů a Senátu. "Nejedná se o žádný populistický krok vlády," oponovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ke které se přidala i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).