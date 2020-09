Jsme na koronavirus připraveni, sliboval "pan Slušný". Jenže zůstalo jen u slibů

Byl to "slušňák", tvrdí o končícím ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi nejen premiér Andrej Babiš, ale také mnozí jeho kritici. Přesto analýza Aktuálně.cz ukazuje, že Vojtěch se během pandemie koronaviru dopustil i řady chyb. Nebýt pandemie, byl by ale patrně hodnocen jako poměrně úspěšný ministr.

"Nemyslím, že se to stane," odpovídal letos v červnu Adam Vojtěch v rozhovoru pro Aktuálně.cz na dotaz, zda už brzy nebude sedět v křesle ministra zdravotnictví epidemiolog Roman Prymula.

Konec "ministra slušňáka" byl ale dlouho očekávaný. Stejně jako příchod Prymuly, kterého si vzal premiér Andrej Babiš letos v červnu k sobě na vládu poté, co Prymula skončil jako Vojtěchův náměstek. Jako by tím Babiš vzkazoval Vojtěchovi: Už mám jiného "koně".

Několik let jím byl přitom Vojtěch, který Babiše poprvé potkal jako student Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Studenti si zvali na přednášky zajímavé hosty, mezi které počítali také Babiše. "Působil zajímavě. Vyprávěl svůj podnikatelský příběh, který jsme já ani další studenti neznali, protože tehdy Andrej Babiš ještě moc známý nebyl," vysvětloval Vojtěch Aktuálně.cz, čím ho Babiš zaujal.

Poté, co Babiš v roce 2014 usedl jako ministr financí ve vládě sociálnědemokratického premiéra Bohuslava Sobotky, hledal někoho, kdo se zaměří především na téma financování zdravotnictví - a sáhl po Vojtěchovi.

Ten pro něj dělal celou řadu věcí, včetně kontroverzního zjišťování, jaký plat pobírá manželka tehdejšího ředitele ostravské nemocnice Svatopluka Němečka z ČSSD. Informaci chtěl využít Babiš proti Němečkovi, kterého se snažil dostat z postu ředitele. Vojtěch tak neveřejně, přes prostředníka, podal žádost o poskytnutí informací, aby se k platu Němečkové, která pracovala v nemocnici řízené jejím manželem, dostal.

Slušné a nedravé chování Adama Vojtěcha se paradoxně stalo jedním z důvodů proč neuspěl.

Slušní odcházejí, nenaslouchající, chaos vyvolávající, dominující dravci ve vládě zůstávají. Tak asi tak. -:( — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) September 21, 2020

Vojtěchovi hrozil konec už na začátku epidemie

Když Babiš už jako předseda vlády po vyhraných volbách na podzim 2017 skládal svůj kabinet, bylo jasné, že zdravotnictví svěří právě Vojtěchovi. A na Vojtěcha se obrátil také v okamžiku, kdy v březnu přicházela pandemie koronaviru a bylo třeba určit toho, kdo ponese na svých bedrech největší tíhu boje s novou nemocí.

Vojtěch a jeho ministerstvo tak měli mimo jiné na starosti naprosto klíčovou záležitost - sehnat roušky, respirátory a další zdravotnický materiál, kterého se Česku zoufale nedostávalo. Jenže Vojtěch a jeho lidé neměli zkušenosti s nákupem takového materiálu a dostávali se do problémů. Navíc po ochranných pomůckách prahl celý svět a protlačit se na omezený trh bylo mimořádně složité.

Nakonec první velké zásilky nezajistil Vojtěch, ale ministr vnitra Jan Hamáček, který využil toho, že má blízko k Jaroslavu Tvrdíkovi, manažerovi s velmi dobrými kontakty na čínské politiky. Hamáček s Tvrdíkem se tak postarali o "letecký most", v rámci kterého létaly z Číny letadla s desítkami tun materiálu. Vládní politici první letadlo s velkou slávou vítali, i když Česko za dodané zásilky draze platilo.

Postupně se sice Vojtěch a jeho obchodní tým naučili nakupovat zdravotnický materiál, ovšem s narůstajícím množstvím přibývalo i případů, kdy tým nakupoval za zbytečně vysoké částky. Ministr tuto kritiku odmítal a mnohokrát nákupy hájil.

Už tehdy dostával Babiš otázky, zda Vojtěcha neodvolá. Po jeho konci nevolali jen opoziční poslanci, ale dokonce také předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. "K odvolání není důvod," opakoval mnohokrát premiér Babiš. Stejně reagoval i v posledních dnech, kdy počet nakažených i vážně nemocných dosahoval vysokých čísel. Vojtěch působil stále osaměleji, což bylo nejvíce patrné minulou středu v Poslanecké sněmovně.

Na jedné straně seděli v jednací síni opoziční poslanci, kteří jeden vedle druhého kritizovali vládu, na straně druhé seděl Vojtěch. Sám, jeden jediný, jinak byla dlouhá řada ministerských sedadel prázdná. Včetně toho, které patří premiérovi Andreji Babišovi.

"Bylo velmi krátkozraké hovořit o České republice jako o premiantovi v boji proti covidu. Česká republika dnes totiž reálně stojí před velkou epidemiologickou krizí," stěžoval si jako první v dlouhé řadě kritiků pirátský poslanec Jakub Michálek, který ale poděkoval Vojtěchovi za to, že mezi poslance přišel. Na rozdíl od všech ostatních členů vlády, s výjimkou ministra vnitra Jana Hamáčka, který se na určitý čas na jednání objevil také.

Byť premiér Babiš oznámil, že Vojtěch za ním přišel se svou rezignací v pátek, ještě ve čtvrtek při interpelacích nebylo ze slov Vojtěcha cítit, že by se chystal skončit. Několikrát naopak poslancům avizoval, co se chystá v následujícím období udělat.

Všechno bude fungovat, sliboval ministr

Nicméně dění ve sněmovně jen potvrzovalo, že kritiků Vojtěcha je stále více, k opozici se už začali přidávat i vládní sociální demokraté. V čem měli kritici Vojtěcha pravdu a kde udělal v posledních týdnech největší chyby?

Podrobný pohled ukazuje, že ještě na přelomu července a srpna se nezdála situace tak vážná. Předposlední červencový den svolal Vojtěch velkou tiskovou konferenci, na které dlouze mluvil o tom, jak pečlivě se spolupracovníky připravuje Česko na očekávaný podzimní nárůst případů koronaviru.

Na dotaz Aktuálně.cz, jestli bude fungovat celý systém odběrových míst, laboratoří a trasování, aby lidé nečekali například na odběry, Vojtěch tvrdil, že ano - pokud se doladí některé věci.

"Věřím, že to doladíme tak, aby to fungovalo zejména pro podzimní období, kdy může být pozitivních případů mnohem více," řekl v den, kdy nových případů bylo oproti současnosti minimum, a to 253. Statistika případů prozrazuje, že 8. září už bylo případů přes tisíc, 12. září už 1538 a 17. září bylo za jeden den celkem 3121 lidí s nově prokázaným onemocněním covid-19.

"Problém byl v tom, že ne vždy se dostanou lidé ten samý den na vyšetření a musí čekat. Je nutné, aby v tomto směru byl systém co nejvíce flexibilní. Pokud nám někde roste počet nakažených, je nutné navýšit kapacitu odběrového místa tak, aby odběr vzorku proběhl co nejdříve," sliboval ministr Vojtěch 30. července, kdy byl ještě čas pracovat na vylepšení systému.

"Toto nás ještě čeká, abychom to vycizelovali tak, aby nějaká zdržení byla co nejmenší. Pak je to otázka krajských hygienických stanic, pokud dostanou informaci o tom, že pacient je pozitivní, tak provádí trasování. Systém se ladí. Je o lidech, kteří fungují na odběrových místech, v laboratořích a jinde. Je nutné, aby někdo prakticky 24 hodin denně a sedm dní v týdnu sledoval celý systém," tvrdil.

Jenže sotva začalo nakažených lidí přibývat, bylo patrné, že Vojtěchovy sliby, jak bude systém fungovat, nelze splnit. U některých odběrových míst se tvořily dlouhé fronty, hygienické stanice byly velmi přetížené a mnozí lidé se na ně nemohli dovolat, u spousty lidí se kvůli přetížení systému nedařilo zjistit, koho dalšího mohli nakazit. Problémy jsou také s tím, aby laboratoře na různých místech země stíhaly analyzovat odebrané vzorky, přestože Vojtěch i v tomto sliboval vyřešení problémů.

Vojtěch ohlásil návrat roušek, pak ustoupil

Mnozí kritici se shodují v tom, že vláda pozdě zareagovala na prudce narůstající počet nakažených. V tomto případě Adam Vojtěch patřil k těm, kteří volali mezi prvními po přísnější ochraně před šířením viru. Ovšem, stejně jako několikrát v minulosti, ustoupil premiéru Babišovi.

Konkrétně 17. srpna Adam Vojtěch oznámil, že roušky budou lidé od září muset nosit ve veškeré hromadné dopravě (v té době byly povinné pouze v pražském metru) nebo ve školách. O dva dny později oznámil rozšíření povinnosti nosit roušku také na obchodní centra, restaurace a bary, kosmetické salony nebo kulturní akce bez ohledu na počet účastníků.

"Pravidla jsme nastavili tak, aby zahrnovala místa s vyšším rizikem nákazy. Často se jedná o veřejné prostory, ve kterých nelze zajistit udržování dostatečného odstupu," naléhal na veřejnost Vojtěch a upozorňoval, že nebezpečně narůstá počet nakažených. "Správné nošení roušek snižuje riziko nákazy covidem-19 až pětinásobně," podpořila ho ve stejný den hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Jenže - premiér Babiš byl proti. "Vůbec se mi to nelíbí," zareagoval a tvrdil, že některým opatřením nerozumí a musí je s Vojtěchem probrat. Po tříhodinovém jednání oznámil Vojtěch 20. srpna, že na některých místech nakonec nebudou roušky potřeba. "Situace se mění, od pondělí přišla řada podnětů od občanů i různých asociací. Hledali jsme kompromis. Lépe jsme zacílili opatření tam, kde je největší riziko z hlediska nákazy," vysvětloval Vojtěch ústup.

Po velkém používání roušek nevolali ani opoziční politici, proti byla i řada odborníků nebo třeba zástupci škol. Například ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová prohlásila: "Roušky by podle mého názoru neměly být ve školách vůbec."

Adam Vojtěch odchází z vlády jako třetí nejdéle sloužící ministr zdravotnictví, přestože byl ve funkci dva roky a devět měsíců. Od vzniku Česka v roce 1993, tedy za 27 let, se totiž v čele resortu vystřídala rovná dvacítka ministrů. Déle než Vojtěch vydržel jen Leoš Heger z TOP 09 (2010-2013) a Svatopluk Němeček z ČSSD (2014-2016).

Výborný ministr, říká šéf praktiků. Špatný, oponuje Kubek

Nebýt událostí kolem koronaviru, mohl se Vojtěch stát dokonce nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví. Byť na něj zaznívaly během celého jeho ministrování různorodé názory, převažovaly spíše ty pozitivní.

"Byl velmi dobrým ministrem, což asi oceníme, teprve až odezní vše kolem covidu. Potom se budeme moci zpětně podívat na jeho působení střízlivýma očima. Osobně si myslím, že za posledních několik let to byl nejlepší ministr zdravotnictví," sdělil Aktuálně.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Podle něj se Vojtěch nebál otevírat a řešit dlouhodobé a systémové problémy českého zdravotnictví. Jako příklad uvádí zákon o elektronizaci zdravotnictví, který teď leží v Poslanecké sněmovně a čeká na schválení. Podobně ho chválí za to, že se zabýval dostupností zdravotní péče, za jeho působení se zvýšily počty studentů přijímaných na lékařské fakulty nebo se i díky motivačním faktorům zastavil pokles počtů zdravotních sester.

Šonka navíc považoval za výhodu, že Vojtěch nebyl lékař, byť to někteří kritizovali. Jeho předchůdci totiž většinou přicházeli z pozic ředitelů nemocnic, kteří mají podle Šonky pohled na zdravotnictví zkreslený, protože ho vidí jen z jedné strany. "Pan ministr naslouchal všem a díky tomu si udělal poměrně jasný a, řekl bych, i reálný obrázek o tom, v jakém stavu zdravotnictví je," myslí si Šonka.

Že mohou být ale i zcela opačné názory, dokazuje pohled prezidenta České lékařské komory Milana Kubka. "Z postu ministra měl už dávno odejít. Právo na to, být ministrem, ztratil začátkem letošního roku, kdy se ukázalo, že opakoval statistiky podstrčené jeho podřízenými o naší údajné připravenosti na epidemii covidu-19. Svou nezodpovědností ohrozil zdraví a životy tisíců zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách. V tom momentě ztratil morální právo na to, být ministrem zdravotnictví," prohlašuje Kubek.

Vojtěchovi mimo jiné vyčítá i to, že se nedokázal premiérovi vzepřít například ve chvíli, kdy couvl s nošením roušek. "V polovině srpna odborníci jasně říkali, že nám hrozí průšvih a je potřeba zavést protiepidemická opatření. Ministr zdravotnictví ale nedokázal prosadit doporučení epidemiologů proti Andreji Babišovi," míní. Existuje vůbec něco, za co by Kubek Vojtěcha pochválil? Podle něj je to rozběhnutí systému elektronických receptů. "V době, kdy bylo spoustu lidí v karanténě, se systém osvědčil a nezkolaboval. Určitě se to ukázalo jako funkční věc," podotkl.

Samotný Vojtěch při pondělním oznámení své rezignace tvrdil, že se mu podařila celá řada změn, z nichž některé označil za dokončené a jiné za nastartované. "Začali jsme elektronizovat zdravotnictví, spustili jsme elektronický recept a lékový záznam pacienta. Napsali jsme historický zákon o elektronizaci zdravotnictví. Udělali jsme reformu úhrad zdravotnických prostředků, díky které začaly být pro pacienty nově hrazené stovky prostředků," vyjmenovával ministr.

Poukazoval rovněž na navýšení kapacit lékařských fakult, zastavení úbytku sester v nemocnicích nebo zlepšení motivace u mladých studentů, aby šli studovat zdravotnické obory. "Prioritou se pro nás stala základní péče o pacienty, posílili jsme roli praktických lékařů, zvýšili jsme kvalitu sester, začali jsme budovat síť urgentních příjmů, zprůhlednili jsme úhradové vyhlášky," pokračoval Vojtěch. Vzpomněl také reformu psychiatrické péče, zahájení příprav na některé velké projekty či novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která zatím nebyla schválena.

Pokud jde o Vojtěchovu budoucnost, patrně se v příštích měsících bude soustřeďovat na poslaneckou práci, ještě rok trvá jeho poslanecký mandát. Deník E15 v pondělí napsal, že by Vojtěch mohl zamířit na místo šéfa Všeobecné zdravotní pojišťovny, což ale premiér Babiš popřel.

"Nejsem člověk, který by měl nějaké konkrétní cíle a velké plány. Kdybych mohl zůstat nějakým způsobem ve zdravotnictví, tak bych byl rád, protože jsem se v něm skutečně našel," řekl Aktuálně.cz letos v červnu na dotaz, co by chtěl dělat po skončení na ministerstvu zdravotnictví. A kdyby to nevyšlo ve zdravotnické oblasti, zmínil právo. "Dokážu si představit, že bych složil advokátní zkoušky a dělal právníka. Věřím tomu, že život něco přinese," svěřil se Aktuálně.cz.