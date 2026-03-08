„Dočasná stabilizační fáze.“ Miliardové škrty v obraně padnou i na Strnadovy zakázky

Návrh rozpočtu, se kterým pro letošek pracuje ministerstvo obrany, je o 21 miliard korun nižší, než se plánovalo ještě na konci roku 2025. Ministr Jaromír Zůna a jeho úředníci tak mimo jiné omezili řadu modernizačních kontraktů. Několik miliard škrtli i v zakázkách důležitých pro firmy miliardáře Michala Strnada. Právě s ním má premiér Andrej Babiš dlouhodobě velmi vyhrocené vztahy.
Je to přesně rok, co na posádkové cvičiště u Žatce dorazil tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) s bývalou ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Poté, co zkontrolovali, jak vojáci 4. brigády rychlého nasazení trénují bojové akce, zaměřili se i na jejich techniku.
Pozornost se obrátila na obrněná vozidla Pandur II, která jsou v polovině své životnosti, a je třeba urychleně vyřešit, co s nimi dál. A vojáci dali jasné doporučení. Modernizace stávající techniky nedává finančně ani technologicky smysl, pořídí se přes 250 zbrusu nových vozidel. O kontrakt v hodnotě desítek miliard usiluje domácí CSG, finská Patria či německo-nizozemský Artec.
„Počítali jsme finanční prostředky a díky tomu rozhodnutí, že příští rok (2026) bude mít ministerstvo obrany rozpočet ve výši 2,2 procenta HDP, by na to ty prostředky byly,“ odpověděla tehdy ministryně Černochová na dotaz Aktuálně.cz, kdy se strategická zakázka rozjede.
Byla to sama Černochová, kdo o několik týdnů později na brněnském veletrhu IDET šampaňským postříkala prototyp vozidla Pandur 8×8 Evo z koncernu CSG a výmluvně tak dala najevo, že i v téhle zakázce bude mít velkou šanci firma miliardáře Michala Strnada.
Aktuální vývoj ale ukazuje, že pod novým vedením ministerstva obrany a jeho úspornými opatřeními zakázka není nijak aktuální. A že zbrojaři si musí nechat zajít chuť na tyhle miliardy, které se měly vyplácet už letos. Jestliže se ještě loni počítalo s dodávkami prvních nových vozidel v roce 2028, dnes už se mluví o době po roce 2030.
Jak přitom Karel Řehka potvrdil reportérovi deníku Aktuálně.cz, 4. brigáda rychlého nasazení potřebuje nová obrněná vozidla co nejrychleji. „My jsme (ministerstvu obrany) zadali studii proveditelnosti, abychom věděli, co je nejlepší řešení. Bohužel nejsme schopni ovlivnit rychlost jejího provedení, obdrželi jsme ji na konci loňského roku,“ odpověděl Řehka.
I kvůli poměrně pomalému procesu, jehož výsledkem je velice detailní podkladový dokument pro armádu, se tak zakázka dostala na druhou kolej. A v letošních plánech tak už nefiguruje.
„Naše sekce rozvoje schopností to analyzuje a připravuje podklady k rozhodnutí pro vojenské doporučení,“ pokračuje Řehka. Ministerstvo nechce specifikovat, kdy se zakázka znovu dostane na program. „Do doby předložení tohoto vojenského doporučení nebudeme průběh tohoto procesu ani jeho dílčí závěry komentovat,“ reaguje Petr Pešek, mluvčí resortu.
A i když Řehka tvrdí, že se zatím nestalo, že by kvůli velkým škrtům v obranném rozpočtu museli zrušit některou investiční akci, u řady z nich už museli „přeuspořádat splátky“ nebo rovnou celý výdaj posunout v čase do příštích let.
„V tomhle roce tam dramatický dopad není. Druhá věc je, jak bude ten trend pokračovat,“ krčí Řehka rameny nad dalším – a značně nejasným – vývojem obranného rozpočtu v éře kabinetu Andreje Babiše (ANO).
„Dalo mi hodně práce se v tom pohrabat“
Už teď je zřejmé, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) podpořil odsunutí několikamiliardových záloh v nákupu houfnic Caesar (1,2 miliardy korun), pásových bojových vozidel CV90 (2,5 miliardy) či letounů F-35 (2,2 miliardy). Celkově navrhovaný rozpočet ministerstva obrany činí 154,8 miliardy, což je o 21 miliard méně, než bylo naplánováno původně.
„My jsme úplně nedostali podrobný rozpis toho, kde jste těch 21 miliard sebrali. Dalo mi hodně práce se v tom pohrabat, abych viděla, kde ty peníze ubyly,“ prohlásila poslankyně Jana Černochová na únorovém jednání sněmovního výboru pro obranu.
A sama pak kromě jiných vypíchla i několik údajně zbrzděných kontraktů, z nichž profituje koncern CSG anebo se o ně teprve uchází: „Snižujete objednávky vozidel Tatra o 1,26 miliardy, (…) dále vyškrtnutí pontonové mostní soupravy, jasně, ušetřili jste 1,3 miliardy,“ řekla Černochová směrem k zástupcům ministerstva obrany.
To jinými slovy znamená, že zbrojní firmy obchodující s ministerstvem obrany nedostanou peníze, se kterými pro letošek počítaly. Zvlášť v případě skupiny CSG může jít o poměrně pikantní souhru okolností – mezi premiérem Andrejem Babišem a Michalem Strnadem totiž dle insiderů dlouhodobě panuje, mírně řečeno, nevraživost.
„Ve velkých zakázkách jsme posouvali platby proto, abychom dokázali uzavřít nové smlouvy,“ říká Richard Vítek, vrchní ředitel ekonomické sekce ministerstva obrany. Jedním dechem ovšem dodává, že letos se nepočítá s podpisem žádného strategického projektu. Těch se za vlády Petra Fialy uzavřelo hned několik.
„Aktuální úprava rozpočtu je pouze dočasnou stabilizační fází, nikoliv změnou strategického kurzu,“ tvrdí ministr obrany Jaromír Zůna. „Určitě to není rozpočet, který by měl zásadně rozkolísat naše ambice nebo dlouhodobé záměry. Je to určitě nepříjemnost, protože chybí peníze na ten rozmach,“ tvrdí ministr.
„My jsme se museli vypořádat s tím politickým rozhodnutím – moje zadání bylo, aby se nekrátily věci, které mají přímý dopad na vojáky, které by měly potenciál demotivovat ve službě,“ přiblížil náčelník generálního štábu Karel Řehka, jakým způsobem hledal nařízené úspory v armádě.
Říkejte jí Terminátor. Siniaková nadchla svět tenisu, předvedla něco, co se vymyká normálu
Přezdívka, kterou jí před lety vymyslely spoluhráčky z české fedcupové reprezentace, znovu ožila v kalifornské poušti. Kateřina Siniaková je Terminátor. Česká tenistka se na velkém turnaji v Indian Wells blýskla vítěznou bitvou proti bývalé finalistce US Open. Bláznivý duel trval 3 hodiny a 28 minut a zapsal se do dějin aktuální sezony.
ŽIVĚ Repatriačními lety se z Blízkého východu vrátilo asi 1400 Čechů, uvedl Macinka
Repatriačními lety se z konfliktem zasaženého Blízkého východu dostalo do Česka dostalo kolem 1400 lidí. Problémem je aktuálně skupina zhruba 180 lidí uvázlých na ambasádě v saudskoarabském Rijádu a asi 140 Čechů v Kataru.
ŽIVĚ Rusové pálili v noci iskandery, Ukrajinci trefili ropný sklad v Krasnodaru
Ruská armáda v noci na dnešek vyslala na Ukrajinu dvě rakety Iskander-M a 117 bezpilotních letounů. Oznámilo to ukrajinské letectvo, podle kterého 98 dronů se podle předběžných informací podařilo eliminovat. Naopak Rusko podle agentury DPA ohlásilo, že zneškodnilo 72 útočících ukrajinských dronů.
ŽIVĚ Blízký východ, devátý den: Ohnivé koule po úderech na Teherán, Írán cílí na sousedy
Saúdská Arábie, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Katar a Bahrajn v noci na dnešek informovaly o útocích, kterým čelily v uplynulých hodinách ze strany Íránu. Stalo se tak jen pár hodin poté, co íránské vedení slíbilo, že nebude pálit na okolní země, pokud z jejich území nepřijde útok. Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady.
Rýsuje se nástupce Chameneího, duchovní na volbě spěchají. Izrael mu slibuje smrt
Íránské Shromáždění znalců dospělo k většinové shodě na nástupci nejvyššího duchovního vůdce Íránu ajatolláha Alího Chameneího, zabitého v prvních hodinách úderů na Teherán. Podle íránské agentury Mehr to oznámil jeden z 88 členů sboru vysoce postavených islámských právníků a duchovních. Izraelská armáda varuje, že jejím terčem se stane každý nástupce Chameneího i ti, kdo ho chtějí jmenovat.