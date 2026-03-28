Starostovi už naftu neprodávám. Zemědělci reagují na vyšší ceny paliva i hnojiv

Čeští sedláci se připravují na těžký rok. Kromě zdražování pohonných hmot se na ně řítí také vyšší ceny hnojiv. Někteří už reagují a plánují omezení. Podle zemědělského svazu mohou Češi očekávat vyšší ceny v obchodech.
Zemědělský podnik Chorušice hospodaří na necelých šestnácti stech hektarů půdy. Pěstuje pšenici, řepku, mák, sóju nebo len a chová holštýnský skot. Vlastní také malou mlékárnu a lisovnu olejů. Ještě do nedávna navíc podnik prodával na své čerpací stanici naftu.
„Nejsme úplně veřejná čerpací stanice, jezdí sem soukromníci, zaměstnanci anebo i místní, aby nemuseli jezdit na benzínku, která je odsud deset kilometrů,“ říká šéf podniku Miroslav Hrdlička.
Nakupovaly tady i okolní obce pro svou techniku. Teď ale naftu v Chorušicích přestali prodávat a nechávají si ji pro sebe.
„Teď jsme prodej stopli, kdybychom teď dokupovali naftu, tak je výrazně dražší nebo ji velmi obtížně sháníme. Naši běžní dodavatelé, kteří nám naftu zavážejí, mají velmi problematické zásoby a je to s nimi na velmi dlouhou dobu,“ popisuje Hrdlička.
Podnik má teď naftu do zásoby, podařilo se mu koupit těsně před startem zdražování patnáct tisíc litrů.
„No a bylo by nám hloupé účtovat našemu starostovi komerční ceny nafty za 48 korun litr, když jsme ji ještě koupili za 31 korun. A nechci ji všechnu vyprodat, abych ji pak sám kupoval za draho. Proto jsme to stopli,“ vysvětluje Hrdlička.
Ročně chorušický podnik spotřebuje 250 až 300 tisíc litrů nafty. Podle Hrdličky čeká zemědělce těžký rok. „Ale nerad bych, aby to vyznělo, jako že si zemědělci stěžují nebo brečí, jen to konstatuji,“ zdůrazňuje.
K dražším palivům přibyly i rostoucí ceny hnojiv. Ty oproti loňsku podražily podle zemědělského svazu o pětinu. „A když se podívám na cenu močoviny, tak meziměsíčně vzrostla řádově o padesát procent na světových trzích, to se dřív nebo později projeví směrem k nám, nehledě na to zdražuje i plyn,“ řekl deníku Aktuálně.cz šéf Zemědělského svazu Martin Pýcha.
Právě hnojiva tvoří až třetinu nákladů na vypěstování plodin. A do toho hrozí nižší výnosy. Podle zemědělského svazu stojí někteří zemědělci před rozhodnutím, zda v rámci úspor nakoupí méně hnojiv s tím, že sklidí méně.
Svaz mluví o tom, že dražší vstupy ve finále zdraží potraviny a Češi se musí připravit na dražší brambory nebo produkty z obilí.
Šéf zemědělského podniku Chorušice srovnává situaci s tím, když vypukla válka na Ukrajině. Teď je to podle něj složitější. Tehdy sice také rychle narostly ceny pohonných hmot i hnojiv, jenže následoval i nárůst cen zemědělských komodit. Jinými slovy, sice rostly náklady, ale také rostly ceny toho, co zemědělci prodávali.
„Tehdy v létě vylétla cena pšenice ze čtyř tisíc na osm tisíc za tunu. A v ten moment sice byly extrémně drahé vstupy, hnojivo bylo dvojnásobně drahé, nafta byla drahá, ale byly i drahé výstupy,“ popisuje podstatný rozdíl Miroslav Hrdlička. Teď je podle něj stejný scénář vyloučený. Například obilí je totiž nadbytek.
V Chorušicích už se na těžší rok připravují. „Budeme utahovat opasky, šetřit na investicích, šetřit v opravách, zpomalíme v rozvoji a poroste vnitřní dluh,“ konstatuje šéf chorušického podniku.
Zemědělci aktuálně na svých polích zajišťují jarní práce, které rozhodují o letošní úrodě. Zatímco vysoké ceny pohonných hmot se podepíšou už na letošní úrodě, drahá hnojiva prodraží úrodu příští.
Šéf Agrární komory ČR Jan Doležal řekl, že při dalším růstu nákladů hrozí u některých podniků omezení výroby.
Za vážnou označil tento týden aktuální situaci českých zemědělců ministr zemědělství Martin Šebestyán (nestr. za SPD). „Pokud ten konflikt bude trvat delší dobu, může mít fatální dopad,“ prohlásil Šebestyán v České televizi. Podle něj je ale na jakékoli zásahy ze strany vlády brzo.
