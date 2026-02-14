Už před několika týdny se měly v Česku rozjet vojskové zkoušky francouzských houfnic Caesar. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz, poslední zásadní test před zahájením dodávek nových zbraní za 10 miliard korun stále nezačal a děla na osmikolovém podvozku Tatra stojí v zahraničí. Zahájit dodávky Caesarů v dubnu, jak si přáli vojáci, není reálné, armáda tak musí dále používat zastaralou techniku.
Tahle zakázka se velmi jistě stává dalším z řady armádních projektů, které dokazují, že Česká republika se zbrojní obchody stále nenaučila. Bude už to totiž čtyři a půl roku, co ministerstvo obrany – tehdy vedené Lubomírem Metnarem (ANO) – podepsalo bez soutěže nákup houfnic Caesar 8×8.
Kontrakt, jehož finální hodnota se nakonec vyšplhala na 10,3 miliardy korun, za něž by vojáci měli získat celkově 62 děl na kolovém podvozku Tatra, se totiž ani zdaleka neblíží svému konci.
Podle několikrát posunutého harmonogramu měly v lednu začít důležité vojskové zkoušky dvou prototypů přímo v České republice. Během několikatýdenního testování si mají sami vojáci ověřit, zda zbraně plní všechny jejich požadavky. Až po jejich skončení mohou začít dodávky Caesarů do jediné dělostřelecké posádky české armády v Jincích.
Už loni ale řada insiderů upozorňovala, že časový rozvrh působí nereálně, tedy že není možné naplánovat zahájení vojskových zkoušek na leden a start dodávek pak hned na duben. Testování je totiž velmi komplikované a snadno se může protáhnout i na několik měsíců. Ostatně takovou zkušenost má ministerstvo obrany třeba i s izraelskými radary MADR.
„Stále nebylo potvrzeno“
A obavy se naplňují. Jak deník Aktuálně.cz zjistil přímo u výrobce KNDS France, testování prvních dvou houfnic, na jejichž základě pak vznikají další kusy, stále ani nezačalo.
„Oba prototypy houfnic zůstávají ve Francii, protože stále nebylo potvrzeno, kdy se vojskové zkoušky české armády mají konat,“ popisuje Guillem Monsonis, šéf komunikace francouzské zbrojovky.
Nový termín pražské ministerstvo nesdělilo ani na dotaz deníku Aktuálně.cz. Stejně jako v minulosti je v případu tohoto problematického miliardového obchodu jen velmi nekonkrétní. Z jeho odpovědi nicméně vyplývá, že v blízké době testy rozhodně nezačnou.
„Vojskové zkoušky houfnic Caesar budou zahájeny po splnění všech podmínek vyplývajících ze smlouvy a kontrolních zkoušek, přičemž konkrétní termín bude možné zveřejnit až ve chvíli, kdy bude projekt připraven na přechod do této fáze,“ říká Magdalena Hynčíková, mluvčí ministerstva obrany.
Ještě v lednu přitom reportérovi deníku Aktuálně.cz tvrdila, že ve čtvrtém měsíci letošního roku se vojáci mohou těšit na první nové Caesary: „Z aktuálně platné smlouvy nadále platí, že dodání prvních čtyř kusů by mělo proběhnout v dubnu 2026.“ To už ale nyní není reálné.
Francouzský výrobce KNDS France a jeho šternberský subdodavatel Excalibur Army, patřící do koncernu CSG miliardáře Michala Strnada, však i přes odložené vojskové zkoušky dál na zakázce pracují. Tak, aby v momentě, kdy dostanou zelenou, mohli nové zbraně české armádě začít dodávat.
„V prvním únorovém týdnu proběhly tovární zkušební střelby na prvních dvou vozidlech vyrobených sériově v České republice, dalších 10 kusů je nyní ve výrobě,“ popisuje aktuální stav Monsonis.
Reportér deníku Aktuálně.cz chtěl vědět, jak se věc chystá řešit ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Na zaslané dotazy nicméně dosud neodpověděl.
Další zpoždění v důležitém modernizačním kontraktu má však i jedno pozitivum. Jak už deník Aktuálně.cz informoval před několika týdny, ministerstvu se pro nová děla nepodařilo zavčasu vybudovat garáže. Zakázku na výstavbu zázemí za více než miliardu korun schválilo ministerstvo obrany teprve letos v lednu.
Čím později tedy Caesary dorazí, tím víc času na stavbu vojsko dostane. A tím déle bude závislé na půlstoletí starých houfnicích DANA s nedostatečným dostřelem a bez potřebných systémů.
Podívejte se, jak funguje ukrajinské dělostřelectvo
Zničená Davidová plakala při rozhovoru. Tajemně naznačila možný konec sportovní kariéry
Obrovským zklamáním končí olympijské hry v Itálii pro Markétu Davidovou. Dlouholetá česká biatlonová jednička, kterou trápí bolesti zad, po pokažené smíšené štafetě nezvládla dobře ani svůj druhý start. Ve sprintu dojela po čtyřech chybách na střelnici a pomalém běhu až na 81. příčce. V následném televizním rozhovoru s ní cloumaly emoce.
Drama na D6: opilý cizinec jel v protisměru 190 km/h. Musela ho zastavit policie
Policisté dnes po půlnoci zadrželi šestašedesátiletého cizince, který jel vysokou rychlostí v protisměru po dálnici D6 na Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku. Muž byl opilý.
ŽIVĚZelenskyj děkoval za muniční iniciativu. Popsal, jak by vyhlásil na Ukrajině volby
Ukrajinský prezident Zelenskyj v projevu na mnichovské konferenci poděkoval Česku za muniční iniciativu, z pódia oslovil prezidenta Pavla. Ruský prezident Vladimir Putin podle Zelenského doufá, že by mohl zopakovat Mnichov 1938 a získat část Ukrajiny, stejně jako nacistický diktátor Adolf Hitler získal část Československa.
ŽIVĚMuchová - Mboková. Česká hvězda jde na prestižním turnaji po druhém titulu v kariéře
Sledujte online přenos z finále turnaje v Dauhá mezi Karolínou Muchovou a Victorií Mbokovou z Kanady. Utkání vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Co Češi potřebují: Večerní zápas jim může dát naději na přímý postup. Nebo ji zazdít
Čeští hokejisté mají po dvou zápasech na olympijském turnaji v Miláně tři body a záporné skóre 6:8. Na první místo ve skupině už se nedostanou, ale stále mohou uhrát přímý postup do čtvrtfinále z druhé příčky. Večerní zápas Finska a Itálie odhalí, jak reálné to je.