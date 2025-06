Komu vládne nejbohatší Čech? Více než stovce firem. A pozemním silám české armády

Před pár dny se stal formálně nejbohatším Čechem, když jej v dennodenně aktualizovaném žebříčku agentura Bloomberg posunula před Renátu Kellnerovou. Letos dvaatřicetiletý miliardář Michal Strnad se na pomyslný vrchol dostal zhruba čtrnáct let poté, co se poprvé objevil ve struktuře koncernu Czechoslovak Group (CSG). Byť je dnes jeho byznys velmi rozkročený, za úspěch vděčí hlavně obranné výrobě.

Když si s reportérem Aktuálně.cz sedá uvnitř zbrusu nového obrněnce, je z Tomáše Mohapla, šéfa Tatra Defence Vehicle, znát, že vozidlu Pandur 8×8 Evo věří. "Prototyp jsme dokončili krátce před veletrhem. Čerpali jsme ze současných konfliktů. Pandur má vylepšenou balistickou ochranu a zbraňová stanice se nabíjí zevnitř," vypichuje Mohapl.

Vývoj nové generace obrněnce podle Mohapla trval dva a půl roku. Tento první prototyp, jenž měl ve středu 28. května premiéru na brněnském veletrhu IDET, prý může jít ihned do vojskových zkoušek. Pokud o něj některý z potenciálních zákazníků - včetně české armády - projeví zájem.

Zatímco Mohapl a další jeho kolegové z koncernu CSG seznamují s Pandurem nejrůznější delegace, z balkonu veletržního stánku zbrojní skupiny občas shlédne Michal Strnad. Když krátce před polednem přichází ministryně obrany Jana Černochová (ODS), aby vozidlo a práci CSG pochválila a následně pokřtila, je už Strnad dole a přiťukává si s ní.

Právě obranný průmysl je hlavním důvodem toho, proč se nyní miliardář Strnad stal poprvé v historii vůbec nejbohatším Čechem a 136. nejmovitějším člověkem na Zemi. Tedy alespoň podle pátečního pořadí denně aktualizovaného žebříčku miliardářů Bloomberg.

"Základní kámen suverenity"

Už loňský rok ukázal, jak moc se Strnadově skupině CSG - čítající přes stovku firem - daří. Utržila 99,7 miliardy korun, což je 130procentní nárůst oproti roku 2023. Hrubý provozní zisk vystoupal trojnásobně na 27,4 miliardy korun.

"Evropa se nachází v klíčovém období, kdy obranný průmysl není již jen sektorem ekonomiky, ale základním kamenem naší suverenity a bezpečnosti. Dramatický nárůst výdajů na obranu napříč kontinentem odráží jasné pochopení této reality a rekordní výsledky CSG v roce 2024 dokazují, že jsme připraveni čelit této historické výzvě," komentoval výsledky sám Strnad.

Ve zbrojní skupině, kterou začal v roce 1995 v bývalých vojenských opravnách v Přelouči budovat jeho otec Jaroslav, působí Michal Strnad od roku 2011. V roce 2015 byl jmenován předsedou představenstva a v lednu 2018 se stal nejmladším miliardářem v Česku, když mu jeho otec velmi překvapivě předal celou skupinu CSG čítající tehdy šedesátku společností včetně kopřivnické Tatry či výrobce železničních brzd Dako-CZ.

Od ponožek po stíhačky

Právě před třiceti lety Jaroslav Strnad založil společnost Excalibur Army. Soustředil se na vykupování skladů armád východního bloku, které se zbavovaly nepotřebné techniky a materiálů. Dlouhé roky se pak za plotem přeloučského podniku, hned vedle hlavní železniční tratě z Prahy do Ostravy, na ploše dvaceti hektarů hromadily stovky kusů těžké vojenské techniky. Tanků, obrněných vozidel i náklaďáků.

Byznys byl jednoduchý. Levně nakoupit, opravit, repasovat či jinak upravit a pak prodat dál. Nejčastěji do Afriky či na Blízký východ. "Prodáváme veškeré armádní zboží - od ponožek přes náhradní díly až po stíhačky," popisoval Jaroslav Strnad v roce 2011 týdeníku Ekonom.

Zajímavostí je, že zatímco sázka na pozemní techniku vyšla, s letadly se moc nedařilo. V roce 2007 si Excalibur Army od ministerstva obrany odkoupila dva dopravní stroje Tu-154 za 223,3 milionu. Šlo o letadla z takzvané vládní letky, jimiž se třeba domů v roce 1998 vraceli čeští hokejisté z Nagana. Strnad je dlouhé roky nedokázal odprodat, až je nakonec převedl do muzeí. A podobný osud čekal i stíhačky MiG-21.

Všechno přece děláme pro děti

Excalibur Army se postupně rozrůstala, v roce 2013 získal Jaroslav Strnad kopřivnickou Tatrovku a zprivatizoval vojenské opravny ve Šternberku. Později vzniká skupina Excalibur Group. Vedle repasí se stále ve větší míře začala věnovat i vlastním modernizacím starší techniky a vývoji.

Byznys rodiny CSG CSG se zaměřuje se na vývoj a výrobu strategicky důležitých produktů, systémů a technologií v oblasti obrany, letectví, automobilového průmyslu a dalších odvětví.

S klíčovými výrobními závody v České republice, na Slovensku, ve Španělsku, Itálii, Indii, Velké Británii a USA exportuje CSG své produkty po celém světě.

Mezi její klíčové společnosti patří český výrobce automobilů Tatra Trucks, slovenský výrobce dělostřelecké munice MSM Group, americký výrobce munice malého kalibru The Kinetic Group a český výrobce radarů Eldis.

CSG zaměstnává přes 14 000 zaměstnanců napříč svými integrovanými a přidruženými společnostmi.

Tržby CSG, po započítání The Kinetic Group za celý rok 2024, dosáhly 5,2 miliardy euro. Konsolidované tržby skupiny činily čtyři miliardy euro. Zdroj: Czechoslovak Group

Velmi symbolickým krokem byla i dohoda se zbrojovkou GDELS, díky které Strnadova továrna získala exkluzivní práva na výrobu a opravy vozidel Pandur. Tím se stala důležitým partnerem českého ministerstva obrany, bez něhož se resort dodnes neobejde a je na něm v řadě případů závislý.

V roce 2016 se celá rodina firem přejmenovala na Czechoslovak Group (CSG). A v lednu 2018 přišla velmi nečekaná informace. Jaroslav Strnad se koncernu zbavil. Mimochodem krátce poté, co přispěl dvěma a půl miliony korun na kampaň Miloši Zemanovi. Oba muži k sobě měli blízko, od tehdejšího prezidenta získal podnikatel v roce 2018 i státní vyznamenání.

"Krok, na kterém jsme se s Michalem dohodli, tedy převedení sta procent akcií holdingu na něj, je vyjádřením zásady, že kdo podnikání řídí, má za něj nést plnou odpovědnost, a to včetně odpovědnosti vlastnické," upřesnil Jaroslav Strnad v Hospodářských novinách.

Tak se do popředí dostává jeho syn Michal. Faktem je, že za svůj vzestup nejspíš vděčí i tomu, že se v té době hodně řešily bezpečnostní prověrky firem CSG, bez nichž by nemohly s českou armádou obchodovat. "Uvědomuji si, že mé jméno je spojováno s řadou lidí a akcí, které mohou poškodit firmu a její reputaci," okomentoval to tehdy Jaroslav Strnad pro Respekt.

Miliardové zakázky české armády

A byť se za uplynulé roky byznys CSG značně rozrostl a jeho součástí se staly zbrojovky v Evropě i za oceánem, zásadní váhou zůstává především v české obraně. Firmy Michala Strnada figurují ve většině zakázek české armády a pozemní síly se bez nich takřka neobejdou. Naopak řada důležitých důstojníků a úředníků se po odchodu z vojska nechává Strnadem zaměstnat.

Nejde jen o podvozky značky Tatra, které jsou pořád hlavní hybnou silou vojenské kolové techniky. Vedle nich je armáda na firmách Strnadovy CSG závislá i v případě všech 127 obrněnců Pandur II, desítek vozidel Titus či dodávek všech střeleckých věží pro 246 bojových vozidel CV90.

Bez Strnada se v kontraktu neobejde ani francouzská zbrojovka KNDS France, jež má dodat české armádě 62 houfnic Caesar, či izraelská Elta, která pro vojsko vyráběla mobilní 3D radary MADR.

A další obrovský balík desítek miliard korun leží v chystaných zakázkách na opravu a údržby nově pořizované techniky, o něž se hraje právě teď a CSG má na ně také velkou chuť. Podobně jako na připravovaný nákup za desítky miliard, v němž chce vojsko nahradit stárnoucí Pandury. I kvůli tomuhle kontraktu nyní CSG představilo prototyp obrněnce Pandur 8×8 Evo.

Hotel v Praze, trable v Kopřivnici

Masivní a rychlý růst Michala Strnada aktuálně provází další potíže. Tou nejviditelnější je nyní zřejmě silné tření uvnitř kopřivnické automobilky Tatra Trucks, jednoho ze základních kamenů celého koncernu. CSG držící 65procentní podíl se nejdříve dostalo do sporu s Denisou Materovou, která má v Tatrovce 35 procent akcií.

Ta nedávno oznámila, že půlku svého podílu prodá skupině STV Invest, což zklidnění rozhodně neznamená - jde totiž o hlavního soupeře CSG na českém a východoevropském obranném trhu.

Byť se nyní Michal Strnad v žebříčku Bloomberg nahání s Renátou Kellnerovou, jejíž majetek dle tabulky činí 16,8 miliardy dolarů, cesty obou byznysmenů se poměrně nedávno protnuly. Strnad si od Kellnerové koupil 30procentní podíl ve společnosti vlastnící špičkový Four Seasons Hotel Prague u Karlova mostu.

Evropské a globální zbrojení vyvolané ruskou agresí na Ukrajině ukazuje, že ještě řadu let se CSG může spolehnout na jisté a obrovské příjmy. Po třiceti letech od zrodu přeloučské Excalibur Army je víc než kdy předtím zřejmé, že sázka na vojenskou techniku vyšla.