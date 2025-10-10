"Někdo vydělává obrovské peníze." Babiš naznačil, kdo mu vadí na muniční iniciativě

Během předvolebního boje se muniční iniciativa vedená Českou republikou stala jedním z hlavních bezpečnostních témat. Především Andrej Babiš (ANO) proti ní vystupoval a mnohokrát zopakoval, že jedním z prvních kroků jeho nové vlády bude zrušení této vojenské pomoci Kyjevu.
V posledních dnech už ale Babiš mluví mnohem smířlivěji. Podle něj jde prý o "principiálně dobrou" myšlenku. "My pořádně vlastně nevíme, co to je," přiznal předseda hnutí ANO ve středu před novináři. "Jen víme, že nějaký soukromý subjekt na tom vydělal desítky miliard," tvrdil dál Babiš do kamer a diktafonů.
Už den předtím prozradil, že při jednom z dřívějších rozhovorů mu měl prezident Petr Pavel "doporučit jméno", které Babiše a jeho stranické kolegy seznámí se všemi detaily muniční iniciativy. Jak potvrdil Vít Kolář, mluvčí Hradu, tím doporučeným člověkem je Aleš Vytečka, šéf Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) na ministerstvu obrany.
Zůstává ale otázkou, jak Vytečkovo poučení Andrej Babiš přijme. Byl to totiž právě tento ministerský úředník, který se letos v červenci proti slovům předsedy hnutí ANO a dalších kritiků poměrně jasně ohradil.
Jak muniční iniciativa funguje
- Česká republika nemá v procesu žádné rozhodovací pravomoci. Je prostředníkem, který předkládá donorským zemím nabídku. Dárci se na základě vlastního uvážení rozhodnou, co odpovídá jejich představě a zda je cenová nabídka relevantní.
- Donorské země mají také možnost vyslat přímo na Ministerstvo obrany ČR své zástupce, kteří budou na proces dohlížet. Třeba Dánsko této možnosti využilo.
- K maržím soukromých firem můžeme pouze říct, že odpovídají realitě trhu a rozhodně nevybočují ze zavedené praxe.
Zdroj: vyjádření Ministerstva obrany ČR, 14. 8. 2024
"Podobná obvinění či nepřesné informace nejsou založeny na pravdě. Dehonestují práci celé řady konkrétních lidí na ministerstvu obrany a napříč státním aparátem, kteří systém pomoci Ukrajině v ČR postupně budovali od prvních dní invaze," brojil Vytečka na ministerském webu.
"Vadí nám to"
Z posledních vyjádření Andreje Babiše týkajících se dodávek dělostřeleckých granátů na Ukrajinu nicméně stále zřetelněji vyplývá, že problematicky nevnímá ani tak samotný projekt pomoci. Ale spíš zbrojaře, kteří se tak za pomoci států dostávají k miliardovým kontraktům.
Konkrétně tedy jednoho z nich. Michala Strnada, majitele zbrojního koncernu CSG a mimo jiné také západočeského fotbalového klubu FC Viktoria Plzeň.
"Nám samozřejmě vadí, pokud někdo vydělává obrovské peníze a i na úkor Ukrajiny," ozval se Babiš před několika dny. Podobně mluvil hned ve svém prvním veřejném projevu po vyhraných volbách v pražském štábu hnutí ANO.
Že mezi oběma miliardáři panuje až nepřátelství, hlásí insideři z české politiky a průmyslu už delší dobu. A nejde přitom jen o muniční iniciativu.
Nová vláda hnutí ANO by mohla omezit i tok armádních zakázek, které míří k firmám ze skupiny CSG. Babiš už třeba prohlásil, že mu nesedí pořizování německých tanků Leopard - k jejichž opravám by se ráda dostala Strnadova firma Excalibur Army.
To by byl velký obrat, neboť současné vedení resortu vedené Janou Černochovou (ODS) má ke skupině CSG poměrně kladný stav. Sama ministryně třeba letos na veletrhu IDET postříkala šampaňským Strnadův prototyp nového panduru, před několika dny zase špičky ministerstva a zástupce náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče asistovaly u slavnostního otevření nové haly Excalibur Army ve Šternberku.
"Vyjádření politiků nekomentujeme," nechtěl Strnadův mluvčí Andrej Čírtek hodnotit útoky Andreje Babiše. "Českou muniční iniciativu vnímáme nejen jako byznys, ale i jako prestižní a mezi spojenci vysoce ceněný projekt, který měl a má zásadní pozitivní vliv na obranu Ukrajiny proti ruské agresi. Věříme proto, že nová vláda bude český obranný průmysl nadále podporovat," doplnil Čírtek pro Aktuálně.cz.
"Prezident mluví o principu"
Vít Kolář, mluvčí prezidenta Petra Pavla, odmítá, že by Hrad chtěl - i v rámci záchrany muniční iniciativy - spory mezi Babišem a Strnadem řešit, či dokonce zprostředkovat jeho uklidnění. "Muniční iniciativa je pro naši zahraniční politiku důležitá, prezident o ní mluví jako o principu, aniž by podporoval něčí zájmy," popisuje Kolář.
Sám Babiš nyní tvrdí, že teď se chce přesvědčit, jestli je muniční iniciativa dostatečně transparentní. A jeho pravděpodobný koaliční partner Tomio Okamura (SPD) připojuje, že on by dál Ukrajině pomoc neposkytoval.
"Už žádné peníze Ukrajině a Ukrajincům, je to náš názor s patnácti poslanci," řekl Okamura v úterý na tiskové konferenci ve sněmovně.