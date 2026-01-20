Demolice v kolonii Bedřiška neplatí, rozhodl magistrát. Pozdě, domy jsou zbourané

Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské, mluvčí obyvatel osady.
Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil. Domy jsou ale už od konce minulého roku zbourané. Na rozhodnutí upozornila Česká televize, ČTK ho potvrdila Lehotská.
"Důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení, protože žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat," uvedla Lehotská.
Dodala, že obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady. Úsilí o záchranu osady podpořil v minulosti například prezident Petr Pavel.
"Podnět na magistrát k zahájení přezkumného řízení jsme se rozhodli podat, protože nám od samého zahájení demolic bylo zřejmé, že postup vlastníka, tedy městského obvodu i stavebního úřadu není v souladu se zákonem. Magistrát nám dal svým rozhodnutím za pravdu, když konstatoval, že došlo k řadě porušení jak stavebních předpisů, tak správního řádu," doplnila Lehotská. Vyjádření obvodu ČTK zjišťuje.
Bourání vybraných domů v kolonii začalo 12. listopadu. Šlo o prázdné objekty a obvod se hájil tím, že demolicemi chce předejít případným útokům vandalů. V některých případech ale byly bourané domky součástí dvojdomků a v částech, které se nebouraly, stále žijí rodiny. Proti demolici se zvedla vlna protestů. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie postup radnice kritizovali a uváděli, že je nezákonný. Radnice podle nich o chystaných demolicích dostatečně neinformovala dosavadní obyvatele osady, kde stále žije zhruba pět desítek lidí.
Příznivci osady následně obsadili střechu posledního domu určeného ke stržení v této demoliční vlně. Opakovaně na střechu vylézali, a to i za nepříznivého počasí. Poslední dům nakonec stavební stroje zbouraly 8. prosince. Časně ráno tehdy dům zajistila policie, aktivisté v něm nebyli a následně byl zbourán.
Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o domy v osadě kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle ní jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce nájemníky postupně vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Lidem nabízí náhradní ubytování.
Obyvatelé naopak uvádějí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a je příkladem bezproblémového soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností.
ŽIVĚNechápu, co děláš s Grónskem, napsal Macron Trumpovi. Ten mu hrozí 200% clem na víno
Francouzský prezident Emmanuel Macron napsal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že nerozumí jeho postupu získat pro Spojené státy Grónsko, poloautonomní část Dánského království, a navrhl mu schůzku v Paříži.
ŽIVĚV Česku se podle Lavrova probudily "zdravé" národní síly
Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva, prohlásil dnes ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.
Nehoda autobusu v Letňanech: řidič nejspíš zkolaboval, zraněné převezli do nemocnice
Policisté spolu se záchranáři zasahovali u dopravní nehody autobusu MHD v pražských Letňanech. Na místě bylo celkem sedm zraněných cestujících. Informovala o tom Policie ČR na síti X.
Trump 365: "Zlatý věk" USA zatím nepřišel. Některé sliby ale v prvním roce splnil
Svrhl venezuelského vůdce Madura, nařídil deportace, nechal zbořit východní křídlo Bílého domu, rozhádal spojence nebo navrhl znovuotevření Alcatrazu. Uplynul rok od druhé inaugurace Donalda Trumpa. Co americký prezident slíbil, co splnil a co se mu naopak nepovedlo? Připomeňte si to v našem výběru.
Kila kokainu ukrytého v kamionu s hračkami. Policie zveřejnila detaily Vémolovy kauzy
Pětičlenná skupina, jejíž členy kriminalisté z Národní protidrogové centrály (NPC) zadrželi a obvinili loni v prosinci a letos v lednu, pašovala podle policie ve velkém kokain. Drogy dovážela ukryté v kamionech do Británie, Česka a jednou i do Ruska. ČTK to v úterý sdělila mluvčí NPC Lucie Šmoldasová.