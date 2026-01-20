Přeskočit na obsah
Benative
20. 1. Ilona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Demolice v kolonii Bedřiška neplatí, rozhodl magistrát. Pozdě, domy jsou zbourané

ČTK

Demolice pěti domů v někdejší hornické kolonii Bedřiška v Ostravě byla povolena v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných podkladů. Vyplývá to z rozhodnutí ostravského magistrátu, který se bouráním domů zabýval na základě podnětu Evy Lehotské, mluvčí obyvatel osady.

Foto: Jak to vypadá v ostravské osadě Bedřiška, o jejíž záchranu bojují nejen Romové
Foto: Jak to vypadá v ostravské osadě Bedřiška, o jejíž záchranu bojují nejen RomovéFoto: Economia
Reklama

Magistrát původní rozhodnutí o demolici zrušil. Domy jsou ale už od konce minulého roku zbourané. Na rozhodnutí upozornila Česká televize, ČTK ho potvrdila Lehotská.

Související

"Důvodem pro zrušení byla podle magistrátu nezákonnost povolení, protože žádost městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i postup stavebního úřadu Vítkovice vykazovaly od počátku zásadní nedostatky. Rozhodnutí zatím není pravomocné, městský obvod se může odvolat," uvedla Lehotská.

Dodala, že obyvatelé Bedřišky dál usilují o odkoupení nebo zřízení práva stavby ke zbývajícím domům, snaží se o záchranu osady. Úsilí o záchranu osady podpořil v minulosti například prezident Petr Pavel.

"Podnět na magistrát k zahájení přezkumného řízení jsme se rozhodli podat, protože nám od samého zahájení demolic bylo zřejmé, že postup vlastníka, tedy městského obvodu i stavebního úřadu není v souladu se zákonem. Magistrát nám dal svým rozhodnutím za pravdu, když konstatoval, že došlo k řadě porušení jak stavebních předpisů, tak správního řádu," doplnila Lehotská. Vyjádření obvodu ČTK zjišťuje.

Reklama
Reklama
Související

Bourání vybraných domů v kolonii začalo 12. listopadu. Šlo o prázdné objekty a obvod se hájil tím, že demolicemi chce předejít případným útokům vandalů. V některých případech ale byly bourané domky součástí dvojdomků a v částech, které se nebouraly, stále žijí rodiny. Proti demolici se zvedla vlna protestů. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie postup radnice kritizovali a uváděli, že je nezákonný. Radnice podle nich o chystaných demolicích dostatečně neinformovala dosavadní obyvatele osady, kde stále žije zhruba pět desítek lidí.

Příznivci osady následně obsadili střechu posledního domu určeného ke stržení v této demoliční vlně. Opakovaně na střechu vylézali, a to i za nepříznivého počasí. Poslední dům nakonec stavební stroje zbouraly 8. prosince. Časně ráno tehdy dům zajistila policie, aktivisté v něm nebyli a následně byl zbourán.

Radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o domy v osadě kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle ní jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Obvod chce nájemníky postupně vystěhovat a nechat lokalitu jako strategickou územní rezervu. Lidem nabízí náhradní ubytování.

Obyvatelé naopak uvádějí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu. Odpůrci bourání namítají, že kolonie je příkladem ojedinělé komunitní práce, kde se povedlo přetvořit sociálně slabou lokalitu ve funkční sousedství a je příkladem bezproblémového soužití mezi romskou komunitou a majoritní společností.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama