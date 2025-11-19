Domácí

Demolicí osady Bedřiška a nuceným vystěhováním obyvatel se bude zabývat ombudsman

ČTK ČTK
Aktualizováno 19. 11. 2025 20:10
Plánovanou demolicí někdejší hornické kolonie Bedřiška v ostravském obvodu Mariánské Hory a Hulváky se bude zabývat i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podnět k prošetření mu zaslala místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Podle ní mohla být nuceným vystěhováním obyvatel osady porušena jejich lidská práva, zejména právo na důstojnost a rodinu.
Foto: Zuzana Hronová

Ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu) uvedl, že obvod podle něj postupuje v souladu se zákonem.

"Šetření tohoto případu není běžným rámcem podání, ale přesahuje podle mého názoru do více oblastí ochrany práv jedinců," uvedla Seitlová, která v letech 2007 až 2014 byla zástupkyní ombudsmana. Podle ní není vyloučeno, že mohly být porušeny stavební předpisy a ochrana práv dětí.

Související

Sympatie prezidenta nestačí, historické osadě Bedřiška hrozí vystěhování

Jeden z obyvatel osady Bedřiška, který v ní bydlí od roku 1961. Letos se z ní ale vystěhuje, osada pomalu zaniká.
6:37

Senátorka podnět vypracovala zejména na základě zprávy ostravské fakulty sociálních studií a otevřeného dopisu prezidentu Petru Pavlovi, které upozornily na vážné důsledky vystěhovávání obyvatel osady. Prezident úsilí zachránit Bedřišku podpořil.

Demolici nařídila radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky kvůli tomu, že o domy v osadě už kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle radnice jsou tamní finské domky za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali. Radnice minulý týden stihla zbourat čtyři z pěti vyprázdněných domů, pátý obsadili odpůrci demolice.

Obyvatelé Bedřišky kritizovali radnici za to, že je o zahájení demolice nikdo neinformoval. Přívrženci zachování Bedřišky poukazují na to, že osada je příkladem ojedinělé komunitní práce. Podle místních objekty nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí. Radnice si chce území chce nechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města a odcházejícím nabízí náhradní bydlení.

Podle Dohnala město aktuální situaci na Bedřišce sleduje, ale aktivně vstupovat do ní zatím nebude. "Chtěl bych připomenout, že je to celé záležitostí městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, který je vlastně i správcem a má svěřený bytový fond, který se v Bedřišce nachází. Ostrava k situaci na Bedřišce zřídila svoji pracovní skupinu, která řeší to, co se s Bedřiškou bude dít dál. Tou rolí města je dneska dohlížet na to, aby obvod veškeré kroky, které činí, činil v souladu s platnou legislativou a doposud tomu tak je," uvedl Dohnal.

Související

Zářný příklad inkluze? Romové se spojili s místními a bojují za osadu Bedřiška

Ostravská osada Bedřiška
29 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Babiš mezi svými. "Vymeťte vládu," slyšel od nich. Přiznal, z čeho měl depresi

Babiš mezi svými. "Vymeťte vládu," slyšel od nich. Přiznal, z čeho měl depresi
4:19

Při terapiích podával drogy a pak klientky znásilňoval. Teď muži hrozí 10 let vězení

Při terapiích podával drogy a pak klientky znásilňoval. Teď muži hrozí 10 let vězení

Smrtící bakterie se rychle šíří Českem, experti tuší proč. Zabije šestinu nemocných

Smrtící bakterie se rychle šíří Českem, experti tuší proč. Zabije šestinu nemocných
domácí Aktuálně.cz Obsah osada Bedřiška ombudsman likvidace demolice Ostrava regiony Moravskoslezský kraj

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 26 minutami
Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Po odstoupení světové jedničky byli papírově rázem za outsidery. Španělům proti českému výběru ve čtvrtfinále Davis Cupu nevěřily ani sázkovky.
před 57 minutami
Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Poprvé si také návštěvníci budou moci v jednom ze sálů barokního zámku zatančit na hudbu z filmu Tři oříšky pro Popelku.
před 1 hodinou

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
36:12
před 1 hodinou
Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Přes víkend si na většině míst užijeme kombinaci slunce a zimy. Po oblačném pátku by od sobotního rána mohly příkrov mraků rozehnat sluneční paprsky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
před 2 hodinami
Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti.
Další zprávy