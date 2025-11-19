Demolicí osady Bedřiška a nuceným vystěhováním obyvatel se bude zabývat ombudsman

Ostravský primátor Jan Dohnal (Spolu) uvedl, že obvod podle něj postupuje v souladu se zákonem.
"Šetření tohoto případu není běžným rámcem podání, ale přesahuje podle mého názoru do více oblastí ochrany práv jedinců," uvedla Seitlová, která v letech 2007 až 2014 byla zástupkyní ombudsmana. Podle ní není vyloučeno, že mohly být porušeny stavební předpisy a ochrana práv dětí.
Senátorka podnět vypracovala zejména na základě zprávy ostravské fakulty sociálních studií a otevřeného dopisu prezidentu Petru Pavlovi, které upozornily na vážné důsledky vystěhovávání obyvatel osady. Prezident úsilí zachránit Bedřišku podpořil.
Demolici nařídila radnice ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky kvůli tomu, že o domy v osadě už kvůli jejich stavu nechce pečovat. Podle radnice jsou tamní finské domky za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali. Radnice minulý týden stihla zbourat čtyři z pěti vyprázdněných domů, pátý obsadili odpůrci demolice.
Obyvatelé Bedřišky kritizovali radnici za to, že je o zahájení demolice nikdo neinformoval. Přívrženci zachování Bedřišky poukazují na to, že osada je příkladem ojedinělé komunitní práce. Podle místních objekty nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí. Radnice si chce území chce nechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města a odcházejícím nabízí náhradní bydlení.
Podle Dohnala město aktuální situaci na Bedřišce sleduje, ale aktivně vstupovat do ní zatím nebude. "Chtěl bych připomenout, že je to celé záležitostí městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, který je vlastně i správcem a má svěřený bytový fond, který se v Bedřišce nachází. Ostrava k situaci na Bedřišce zřídila svoji pracovní skupinu, která řeší to, co se s Bedřiškou bude dít dál. Tou rolí města je dneska dohlížet na to, aby obvod veškeré kroky, které činí, činil v souladu s platnou legislativou a doposud tomu tak je," uvedl Dohnal.