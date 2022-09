Babiš slovně napadl experta obžaloby. Je to podvodník, přeskakoval hlas šéfovi ANO

Obžalovaný předseda hnutí ANO Andrej Babiš se během druhého jednacího dne u soudu v kauze možného dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo dvakrát vymezil proti znalcům obžaloby. Jeden se vyjadřoval k pravosti podpisu jeho syna na převodu několika akcií firmy. Druhý měl za úkol posoudit ekonomickou kondici Čapího hnízda. Babiš také zpochybnil způsobilost svého syna vypovídat před soudem.

Průběh druhého dne hlavního líčení vyvolal v Andreji Babišovi, který je obžalovaný z pomoci k dotačnímu podvodu ve výši 50 milionů korun, výrazné emoce. Přeskakoval mu hlas, rozhazoval rukama a z jeho úst padala slova jako "podvodník". Rozladily ho výpovědi znalců v oblasti písmoznalectví a ekonomiky.

Expert na písmo Aleš Čulík prezentoval závěry posudku, jenž měl prověřit pravost podpisu Andreje Babiše mladšího na převodu části akcií Čapího hnízda. Podle verze obžaloby byl převod účelový, aby Babiš starší zakryl vliv svůj a svého holdingu Agrofert na projekt. Babiš mladší tvrdí, že jeho podpis někdo zfalšoval.

Čulík uvedl, že pravost podpisu Babiše mladšího nelze jednoznačně potvrdit. Měl k tomu málo jeho podpisových vzorů. Žalobce Jaroslav Šaroch pak obrátil pozornost k předsedovi ANO. Chtěl znát Čulíkův názor, jestli signatura může patřit někomu jinému. Čulík připustil podobnost s podpisem Babiše staršího.

"Nic jsem nepodepsal, zásadně to odmítám"

"Zásadně odmítám, že bych falšoval nějaký podpis. Státní zástupce tady griloval znalce, který to jednoznačně nepotvrdil. Není to tak, není to pravda, odmítám to. Můj syn byl zneužit polistopadovým kartelem. Mafiánští novináři ho masírovali, že jeho táta je špatný. Nic jsem nepodepsal, zásadně to odmítám," zvyšoval Babiš hlas.

Znalec Čulík skutečně nepotvrdil, že by zmíněný podpis patřil Babišovi staršímu. Jak ovšem vyplynulo z jednání, touto možností by se měl ještě zabývat. Bude však třeba zjistit, zda k takovému zkoumání existuje přijatelná odborná metoda. Touto otázkou se má zabývat také dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch.

Babišův syn by měl podle dostupných informací osobně vypovídat u soudu v pátek. Předseda ANO na to zareagoval dalším vypjatým vystoupením. Důrazně se ohradil proti tomu, aby jeho syn poskytl svědectví. Upozornil na jeho dlouhodobou nestabilní psychickou kondici.

"Je to absolutně neuvěřitelné, je to totálně za hranou. Znovu konstatuju, jak mého syna novináři před volbami zneužili a po volbách ho odkopli. Pak znovu dělal problémy, protože přestal brát léky, což je v jeho stavu úplně špatně," přeskakoval hlas předsedovi ANO.

Čapí hnízdo na hraně bankrotu

Nejtvrdší střet se odehrál kvůli vystoupení znalce v oblasti ekonomiky Vítězslava Hálka. V jednu chvíli se kvůli němu vztyčil žalobce Šaroch i Babišův advokát Michael Bartončík a vzrušeně si vyměňovali argumenty. Hálek upozornil, že Čapí hnízdo bylo v letech 2008 až 2013 ekonomicky zcela závislé na Agrofertu. Podpořil tím verzi obžaloby o jejich propojení.

"V letech 2008 nebyla Farma Čapí hnízdo schopná hradit své závazky. V roce 2013 měla vyhlásit bankrot. Proto došlo k manažerskému rozhodnutí včlenit ji pod firmu Imoba z holdingu Agrofert," uvedl Hálek. V tomto období mělo Čapí hnízdo příjem 340 milionů korun, z toho 324 milionů činily příjmy od Agrofertu, ve výrazné většině z reklamy.

Znalec stejně tak vyloučil, že by Čapí hnízdo bylo schopné samo hradit úvěr od britské banky HSBC, jenž činil 375 milionů korun. Podle výpovědí manažerů banky na policii byla farma osobním projektem samotného Babiše. Jejich svědectví má být další důkaz o propojení s holdingem. Dotace přitom byla určena pro malé a střední firmy.

Iracionální výdaje za reklamu

Hálek také zhodnotil příjem farmy z reklamy. Jeho zdaleka největší část získala v letech 2009 a 2010, kdy bylo místo staveništěm. Znalec výslovně označil takové výdaje za iracionální. Upozornil na jednu dílčí smlouvu, která měla farmě přinést za reklamu tři miliony. Podle Hálka byla tato částka desetkrát přemrštěná proti obvyklým cenám.

"Chtěl bych se ohradit proti tomu, že pan znalec do věci sune nesouvisející segment reklamy, tyto věci zde vůbec nemají místo," vystoupil advokát Michael Bartončík. Reklamou na Čapím hnízdě se zabývala policie v samostatném trestním řízení, podezření na krácení daní odložila. Pražské vrchní státní zastupitelství ale zjistilo, že policie pochybila. Odložení tak není pravomocné.

Také v této kauze poskytl Hálek expertizu. Jak upozornil Bartončík, podle kriminalistů byla nedůvěryhodná, protože expert v ní vytvářel "ve svých závěrech účelové konstrukce" a nebral v úvahu cenu obvyklou. Spolu se svým bratrem Josefem, který zastupuje obžalovanou Janu Nagyovou, navrhl Bartončík vyloučit Hálka pro podjatost.

Poukázal rovněž na to, že dříve spolupracoval se senátorem Tomášem Goláňem při jeho práci daňového experta. Goláň v reklamní větvi Čapího hnízda podával trestní oznámení. Toto propojení zase zvedlo ze židle žalobce Šarocha, podle kterého to nemá s nestranností znalce co dělat. Soudce Jan Šott Hálkovo svědectví připustil.

Problémy znalce z minulosti

"Pan znalec je nedůvěryhodná osoba, nebojím se říct podvodník. Mohl bych dlouho mluvit o tom, kde všude se tento pán vyskytl," vystoupil proti Hálkovi Babiš, který měl v ruce svazek několika listů, ze kterých četl dřívější pochybení Hálka jako znalce. Poukázal třeba na to, že byl v minulosti obžalovaný.

Hálek je ředitelem expertní firmy Česká znalecká, která je mezi všemi podobnými ústavy policií nejvyhledávanější pro zpracovávání hospodářských expertiz. Babiš také zmínil Hálkovo výrazné pochybení v kauze Opencard, kde navzdory jeho posudkům soud obžalované zprostil a jeho analýzy zkritizoval.

Babiš současně připomněl, že s Českou znaleckou vedlo ministerstvo spravedlnosti kvůli Opencard správní řízení kvůli celkem pětadvaceti pochybením. Trest nakonec nepadl, protože případ byl promlčen. Na oba příběhy spjaté s Hálkem a jeho znaleckým ústavem v minulosti upozornilo Aktuálně.cz.

"Je neuvěřitelné, že taková společnost tu může existovat, dávno měla přijít o licenci. To je ten polistopadový kartel. A pan znalec se tady ještě usmívá," zlobil se obžalovaný šéf hnutí ANO.

Ve středu má vypovídat jeho žena Monika, dcera z prvního manželství Adriana nebo jeho dlouholetý spolupracovník z Agrofertu a sněmovny Jaroslav Faltýnek.

