Zosnovala vraždu exmanžela, dostala 20 let. Dlouhé vězení čeká i spolupachatele

Za brutální vraždu podnikatele a starosty z Plzeňska poslal soud jeho bývalou manželku na 20 let do vězení. Stejný trest vyměřil senát i jejímu nevlastnímu bratrovi. Třetí obžalovaný, ženin známý Michal Švadlena, má za mřížemi strávit 13 let. Rozsudek není pravomocný. Oba muži se k činu přiznali, bývalá manželka zavražděného muže vinu odmítla.

Trojici hrozily až výjimečné tresty, podle verdiktu spáchali vraždu ze zištných důvodů a velmi surově. Žena se proti rozsudku na místě odvolala, muži si ponechali lhůtu.

"Jednoznačně tady finanční motiv byl," prohlásila předsedkyně trestního senátu Tereza Staňková. Podnikatelova bývalá manželka od něj sice dostávala výživné na děti, alimenty ale nebyly nijak vysoké. Ženin nevlastní bratr i Švadlena nepracovali a měli vysoké dluhy.

Obžaloba tvrdí, že žena spolu se dvěma stíhanými muži vraždu svého exmanžela naplánovala. Domluvila se s nimi a v říjnu 2023 ho vylákala do svého pražského bytu. Když byl muž v koupelně, pustila dva spoluobžalované dovnitř. Ženin nevlastní bratr a její známý pak podle státní zástupkyně podnikatele usmrtili. Použili na to železnou tyč a hřebíkovačku. Tělo starosty naložili do auta a odvezli ho do lesa nedaleko Benešovic na Tachovsku, kde vůz zapálili. Trojice podle obžaloby chtěla přes dítě zavražděného získat peníze z dědictví.

Švadlena u hlavního líčení uznal celou obžalobu. Ženin nevlastní bratr tvrdil, že podnikatele zavraždil, ale jeho sestra o tom nic nevěděla. Do bytu v hlavním městě ho vylákal sám. Tomu ale soud neuvěřil. Podle soudkyně byla naopak žena iniciátorem činu.

Advokát starostovy bývalé manželky Tomáš Kaiser u hlavního líčení kritizoval práci policie a závěry znaleckého posudku, podle kterého byla žena v době vraždy příčetná. Právník žádal, aby soud jeho klientku zprostil obžaloby, protože se její vina neprokázala. Pokud žena čin spáchala, nebyla podle něj kvůli působení léků, které užívala, příčetná. V manželství podle něj zažívala dlouholetý stres a byla obětí domácího násilí.

Podle Staňkové se u soudu nic z ženiny obhajoby nepotvrdilo. Dcera u soudu nevypověděla, že by se podnikatel k bývalé manželce v době jejich manželství choval násilně. Nikdo z dalších svědků neuvedl, že by byl muž násilnický. Ani z komunikace po rozvodu nevyplynulo, že by se žena svého exmanžela bála, jak u soudu tvrdila. Podle lékařských zpráv dlouhodobě pod vlivem léků nebyla.

Soud uložil ženě a jejímu nevlastnímu bratrovi tresty na horní hranici trestní sazby. Ženě uškodilo, že byla organizátorem činu. Znalkyně uvedly, že je vypočítavá a manipulátorská, stavěla se do role oběti. Bývalá starostova manželka ani švagr také nikdy neprojevili lítost, nikdy se neomluvili pozůstalým.

Švadlena dostal snížený trest, protože podle soudu od zadržení spolupracoval s policií. Byl zamilovaný do starostovy bývalé manželky, investoval do ní vysoké finanční částky. Muž také u soudu tvrdil, že ho žena zmanipulovala a vydírala. "My jsme šli pod sazbu, ale nijak zvlášť," uvedla Staňková. "Nešli jsme ještě níž, protože byl prostě zmařen lidský život," dodala.